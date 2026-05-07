ในไทยว่าไง!น้ำมันดิ่ง$8-ทองพุ่ง$125หลังUSกับอิหร่านใกล้ตกลงกันได้ หุ้นสหรัฐฯทุบสถิติสูงสุด

ราคาน้ำมันดิ่งแรงราวๆ 8 ดอลลาร์ในวันพุธ(6พ.ค.) จากมุมมองในแง่บวกมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการยุติสงครามในตะวันออกกลาง ปัจจัยนี้ดันทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ขณะที่วอลล์สตรีทปิดบวก ท่ามกลางรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทผู้ผลิตชิป
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 7.19 ดอลลาร์ ปิดที่ 95.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 8.60 ดอลลาร์ ปิดที่ 101.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
แหล่งข่าวจากคนกลางอย่างปากีสถาน ระบุว่าสหรัฐฯและอิหร่านกำลังใกล้บรรลุข้อตกลงหนึ่ง ในบันทึกความเข้าใจ 1 หน้ากระดาษ สำหรับยุติความขัดแย้ง
อิหร่าน ในวันพุธ(6พ.ค.) เปิดเผยว่าพวกเขากำลังทบทวนข้อเสนอหนึ่งของสหรัฐฯ โดยทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุเตหะรานจะถ่ายทอดปฏิกิริยาตอบสนองผ่านปากีสถานเร็วๆนี้
Axios สื่อมวลชนสหรัฐฯ รายงานว่าอเมริกาคาดหมายว่าอิหร่านจะตอบกลับในประเด็นหลักหลายๆประเด็นใน 48 ชั่วโมงข้างหน้า ขณะที่แหล่งข่าวระบุมันถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่คู่ขัดแย้งใกล้เคียงบรรลุข้อตกลงยุติศึกกันมากที่สุด นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น
รายงานข่าวสหรัฐฯและอิหร่านใกล้ได้ข้อตกลงสันติภาพ ช่วยสยบความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและความวิตกเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสูงลิ่วในระยะยาว ปัจจัยนี้ดันราคาทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ในวันพุธ(6พ.ค.) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 125.80 ดอลลาร์ หรือ 2.8 % ปิดที่ 4,694.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันพุธ(6พ.ค.) เอสแอนด์พี 500 และแนสแดค ทุบสถิติสูงสุดในรอบสัปดาห์ ได้แรงหนุนจากสัญญาณแห่งทางออกหนึ่งของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เช่นเดียวกับรายงานผลประกอบการจากแอดวานซ์ ไมโครน ดีไวซ์ส ที่กระตุ้นให้หุ้นของพวกผู้ผลิตชิปและหุ้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ดีดตัวขึ้น
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 612.34 จุด (1.24 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,910.59 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 105.90 จุด (1.46 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,365.12 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 512.82 จุด (2.02 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,838.94 จุด
แอดวานซ์ ไมโครน ดีไวซ์ส พุ่งขึ้นเกือบ 19% แตะระดับสูงสุดตลอดกาล หลังคาดการณ์มีรายได้รายไตรมาสเหนือกว่าคาดหมาย ท่ามกลางอุปสงค์ชิปศูนย์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง
วอลล์สตรีทยังได้แรงหนุน หลังจากอิหร่าน เผยว่ากำลังทบทวนข้อเสนอของสหรัฐฯ ในขณะที่แหล่งข่าวบอกว่าวอชิงตันและเตหะรานใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ 1 หน้า ในการยุติสงคราม และทิ้งประเด็นอ่อนไหวต่างๆ อย่างเช่นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ไว้พูดคุยกันในภายหลัง
(ที่มา:รอยเตอร์)