สงครามอิหร่านเขย่าฮับการผลิตจีน เจ้าของโรงงาน-ผู้ค้าเตือน ต้นทุนฉุดไม่อยู่ เมื่อราคาน้ำมันและวัตถุดิบขึ้นลิ่ว

เจ้าของโรงงานและผู้ค้าจีนเตือนสินค้ามีแต่จะแพงขึ้น ถ้าสงครามอิร่านลากยาวต่อไป โดยขณะนี้ฮับการผลิตของโลกแห่งนี้กำลังปั่นป่วนจากต้นทุนที่พุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่ง
สงครามที่อเมริกาและอิสราเอลก่อขึ้นกับอิหร่าน และการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยาวนานกว่า 2 เดือน ทำให้ซัปพลายน้ำมันของเอเชียสะดุด และการผลิตพลาสติกที่สังเคราะห์จากน้ำมัน ชะงักงันทั่วภูมิภาค
แม้จีน ซึ่งเป็นฮับการผลิตยักษ์ใหญ่ของโลก มีภูมิคุ้มกันจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงสูงกว่าหลายชาติ เนื่องจากมีคลังสำรองขนาดใหญ่และพลังงานทางเลือก แต่โรงงานในท้องถิ่นยังคงกำลังเผชิญต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งขึ้น
ไบรอันต์ เฉิน ผู้จัดการโรงงานเครื่องดูดฝุ่น RIMOO ในเมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง บอกว่า โดยเฉลี่ยแล้วโรงงานขาดทุนทุกออร์เดอร์ เนื่องจากราคาพลาสติกพุ่งขึ้นราว 50% นับจากสงครามระเบิดขึ้นในอิหร่าน
เขายังบอกว่า ปกติตอนนี้ถือเป็นช่วงที่ขายดีที่สุด แต่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ข้อมูลการจัดส่งและการผลิตดูไม่น่าพอใจเลย
หลี่ ถง ผู้ค้าพลาสติกในจางมู่โถว เมืองตงกวน ของมณฑลกวางตุ้ง ขานรับว่า ราคาขณะนี้ผันผวนรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ เขาบอกว่า เม็ดพลาสติกขนาดเท่าเมล็ดข้าวที่สั่งซื้อมาเพื่อผลิตเคสโทรศัพท์และแบตเตอรี่อีวีราคาพุ่งกระฉูดเมื่อเดือนมี.ค. ทำให้โรงงานต่างๆ แห่ซื้อกักตุน
หลี่เสริมว่า สงครามอิหร่านส่งผลกระทบต่อการผลิตพลาสติกหนักกว่าภาวะคอขวดในช่วงโควิดระบาดที่เรือสินค้าไม่สามารถเข้าและออกจากจีนได้
ผู้ขายบางคนพยายามฉวยโอกาสจากความตื่นตระหนกเกี่ยวกับพลาสติกและหาประโยชน์จากราคาที่แพงขึ้น
หลี่บอกว่า ราคาพลาสติกลดลงจากระดับสูงสุดประมาณ 10-20% แต่เตือนว่า ยังมีความเสี่ยงหากมีปัญหาขาดแคลนน้ำมันเพิ่มเติม และสำทับว่า โรงงานที่เขาป้อนสินค้าให้จะได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากต้นทุนโดยตรงจะพุ่งขึ้น
สำหรับผู้ส่งออก วิกฤตตะวันออกกลางซ้ำเติมผลกระทบที่ยังคงอยู่จากมาตรการภาษีศุลกากรทั่วโลกของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อปีที่แล้ว เพราะแม้ศาลสูงสุดของอเมริกาตัดสินว่า มาตรการดังกล่าวผิดกฎหมาย ทว่า สินค้าจีนยังต้องเสียภาษีถึงราว 20% เมื่อส่งเข้าไปขายในอเมริกา
เจ้าของโรงงานคนหนึ่งในกวางโจวโอดครวญว่า สงครามการค้าของทรัมป์สร้างความปั่นป่วนอย่างมาก เนื่องจากลูกค้าต่างประเทศไม่กล้าสั่งซื้อ ขณะที่ผู้ผลิตในจีนไม่สามารถระบุต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอน ผลลัพธ์คือ ทั้งสองฝ่ายต่างถดถอยพอๆ กัน
แม้ลูกค้า 80% กลับมาแล้ว แต่เขาบอกว่า ผ้าที่ใช้ตัดกางเกงสเว็ตแพนต์ที่ส่งขายอเมริกาเหนือและยุโรปแพงขึ้น 10-20% จากผลของสงครามในตะวันออกกลาง
จิงจิงที่กลับไปทำงานในที่บ้านเกิดในมณฑลเหอเป่ย 2 เดือน โดยได้ค่าแรงแค่ 200 หยวน หรือครึ่งหนึ่งของค่าแรงที่ได้ขณะนี้จากโรงงานทอผ้าในกวางโจว บอกว่า เมื่อสถานการณ์ตึงเครียด คำสั่งซื้อก็หายไปในพริบตา
เฉิน ผู้จัดการโรงงานเครื่องดูดฝุ่น บอกว่า ยังกังวลว่า ราคาขนส่งอาจพุ่งขึ้นถ้าสงครามอิหร่านลากยาว ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น จะทำให้ราคาที่ลูกค้าของโรงงานต้องจ่ายพุ่งขึ้นสูงมากจนไม่สามารถขายแบบปกติได้ เนื่องจากต้นทุนสูงเกินไป
เฉินบอกว่า RIMOO มีแผนขยายไปยังตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากตะวันออกกลาง ซึ่งลูกค้าราว 60% ของบริษัทอยู่ในภูมิภาคนั้น และมองแง่ดีว่า ตลาดยังมีดีมานด์อยู่
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่า ผลกระทบจากสงครามที่มีต่อต้นทุนจะปรากฏขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
คาเมรอน จอห์นสัน ที่ปรึกษาด้านห่วงโซ่อุปทาน ชี้ว่า ต้นทุนทั้งหมดจะกระจายไปทั่วห่วงโซ่อุปทานตลอดปีนี้ ซึ่งยิ่งนานเท่าไหร่ ปัญหาจะยิ่งลุกลามมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีน้ำมันเพียงพอขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
(ที่มา: เอเอฟพี)