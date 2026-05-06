สื่อตะวันตกประโคมข่าว “ปูติน” นั่งไม่ติดหวั่น “โดรนยูเครน” สั่งปลดฟ้าผ่า “ผบ.กองกำลังอากาศรัสเซีย” ก่อนวันฉลองชัยชนะ หลังอพาร์ทเมนท์ระดับสูงข่าวกรองลับ SVR โดนโจมตีตอนตี 1

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน หวั่นภัยโดรนยูเครนล่าสุดสั่งปลด พลเอกวิคเตอร์ อัฟซาลอฟ (General Viktor Afzalov) ผู้บัญชาการกองกำลังอวกาศรัสเซียรับผิดชอบน่านฟ้ากรุงมอสโกก่อนวันสวนสนามฉลองชัยชนะสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ต หลังโดรนยูเครนโจมตีตอนตี 1 ชั้น 36 อาคาร Mosfilmovskaya เชื่อเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหน่วยข่าวกรองลับนอกประเทศรัสเซีย SVR
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันนี้(6 พ.ค)ว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ถึงกับนั่งไม่ติดหลังโดรนยูเครนโจมตีตึกสูงห่างจากเครมลินไปไม่ถึง 4 ไมล์
อ้างอิงจากเดลีเอ็กซเพรสของอังกฤษรายงานวันจันทร์(4) ผู้นำรัสเซียเพิ่มการรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงมอสโกก่อนวันสวนสนามประกาศชัยชนะสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์(9)นี้ หวั่นโดรนยูเครนอาจเข้ามาโจมตีช่วงพิธีซ้อมใหญ่สวนสนาม
ทั้งนี้ก่อนหน้าโดรนยูเครนในชั่วข้ามคืนตอนตี 1 ของวันจันทร์(4)เปิดฉากโจมตีชั้น 36 ของอาคาร อาคาร Mosfilmovskaya เชื่อเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหน่วยข่าวกรองลับนอกประเทศรัสเซีย SVR และยังห่างจากเครมลินไปไม่ถึง 4 ไมล์
เดลีเอ็กซเพรสรายงานว่า เป็นที่น่าประหลาดใจที่โดรนยูเครนสามารถหลบหลีกระบบ้องกันภัยทางอากาศสุดล้ำของรัสเซียไปได้
และมีความวิตกในกรุงมอสโกมากขึ้นว่า เคียฟอาจตั้งเป้าไปที่พิธีซ้อมการเดินสวนสนามหรือแม้กระทั่งวันงานที่ผู้นำรัสเซียคาดจะส่งสารที่มีการเปิดเผยว่า เป็นสารที่มี “ความสำคัญมาก” ออกมา
พิธีประกาศวันชัยชนะสงครามโลกครั้งที่ 2 ของรัสเซียที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์(9) ในสัปดาห์ที่จะนำไปสู่การเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พ.ค - วันที่ 16 พ.ค ที่จะถึง
เดลีเมลรายงานว่า พลเอก วิคเตอร์ อัฟซาลอฟ (Viktor Afzalov) ผู้บัญชาการกองกำลังอวกาศรัสเซีย รับผิดชอบการป้องกันภัยทางอากาศถูกสั่งปลดออกจากตำแหน่งและปูตินได้แต่งตั้งนายพลนำกองกำลังรัสเซียในสงครามซีเรียระหว่างปี 2019 - ปี 2020 พลโทอเล็กซานเดอร์ ไชโก (Alexander Chaiko) ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนหลังคนเดิมทำงานมาได้แค่ 3 ปีเท่านั้น
ทั้งนี้ในปี 2020 พบว่าไชโกได้รับรางวัลเหรียญผู้กล้าแห่งรัสเซีย(Hero of Russia medal) จากประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน
การสั่งเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการป้องกันน่านฟ้ามอสโกเกิดขึ้นตามหลังรายงานของสำนักงานข่าวกรองยุโรปที่ชี้ว่า
มี “การเตือนภัยระดับสูง” เกิดในรัฐบาลเครมลินมาตั้งแต่ต้นมีนาคมที่ผ่านมาถึงความเสี่ยงของการวางแผนการหรือการทำรัฐประหารเพื่อโค่นล้มประธานาธิบดีปูติน
ในรายงานลับยังเปิดเผยว่าผู้นำรัสเซียอาศัยอยู่ในบังเกอร์มาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ท่ามกลางความวิตกต่อการถูกลอบสังหารเอาชีวิตพร้อมกับข่าวลือหนาหูว่า เลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซียคนปัจจุบันและอดีตรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย เซอร์เก ชอยกู เกี่ยวข้องกับการปฎิวัติโค่นอำนาจปูติน
เดลีเมลรายงานต่อว่า ประชาชนในกรุงมอสโกวันอังคาร(5) ต้องอยู่โดยไม่มีอินเตอร์เนตเนื่องมาจากโดนตัดสัญญาณ
แต่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น กระทรวงดิจิทัลรัสเซียแถลงว่า สัญญาณอินเตอร์เนตได้กลับคืนมาในกรุงมอสโกแล้ว พร้อมเสริมว่าการตัดสัญญาณเพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีโดยโดรนยูเครนที่มีการใช้สัญญาณอินเตอร์เนตในพื้นที่
การตัดสัญญาณอินเตอร์เนตในรัสเซียเกิดขึ้นบ่อยครั้งในชีวิตประจำวันทั่วไปของภูมิภาคติดพรมแดนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา