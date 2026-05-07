สื่อนอกรายงาน “ไทย” สุดทนเริ่มเข้มงวดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดฉากร่วมรักในที่สาธารณะทำลายภาพลักษณ์ประเทศที่สวยงาม

เอเจนซีส์ – ไทยประกาศวันพุธ(6 พ.ค)จะเริ่มใช้มาตรการเข้มงวดควบคุมความประพฤตินักท่องเที่ยวต่างชาติสุดทนเกิดหลายครั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติแสดงความประพฤติไม่เหมาะสมร่วมรักในที่สาธารณะล่าสุดถึงขั้นแสดงท่าโจ่งครึ่มบนตุ๊กตุ๊กที่ภูเก็ต นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ยั้วจัดประกาศเป็นการทำลายภาพลักษณ์ประเทศขัดแย้งกับวัฒนธรรมที่สวยงามของไทย
หนังสือพิมพ์สเตรทไทม์สของสิงคโปร์รายงานวันนี้(6 พ.ค)ว่า สำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวผ่านแถลงการณ์ในวันพุธ(6)ว่า “นักท่องเที่ยวต่างชาติที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมไปถึงการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีจากการที่สิ่งเหล่านี้ขัดแย้งกับวัฒนธรรมที่สวยงามของไทย”
คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีคู่รักนักท่องเที่ยวต่างชาติระหว่างนั่งรถตุ๊กตุ๊กเมื่อวันจันทร์(4) แสดงท่าทางร่วมรักในพื้นที่ท่องเที่ยวโด่งดังของจ.ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ไทยเปิดเผยว่า อยู่ระหว่างทำงานเพื่อยกเลิกวีซ่าของคนทั้งคู่ ฝ่ายชายเป็นนักท่องเที่ยวสเปนวัย 41 ปี และฝ่ายหญิงเป็นนักท่องเที่ยวเปรูวัย 43 ปีก่อนสั่งเนรเทศออกนอกประเทศและขึ้นแบล็กลิสต์
นักท่องเที่ยวสเปนและเปรูยอมรับว่าได้แสดงพฤติกรรมดังกล่าวในที่สาธารณะจริงก่อนที่จะถูกดำเนินคดีแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ รายงานจากแถลงการณ์ของรัฐบาล
สื่อสิงคโปร์รายงานว่า การแสดงพฤติกรรมทางเพศและการเปลือยในที่สาธารณะนั้นมีโทษปรับสูงสุดที่ 5,000 บาท
สำนักงานทำเนียบนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า การเพิ่มความเข้มงวดต่อนักท่องเที่ยวต่างชาตินี้มีเพื่อปกป้องคุณค่าวัฒนธรรมที่งดงามของไทย
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะเริ่มเข้าตรวจสถานเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆอย่างเข้มงวดมากขึ้น
สเตรทไทม์สของสิงคโปร์ชี้ว่า ถึงแม้ไทยจะขึ้นชื่อว่าเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแสวงหาความสุขทางเพศ แต่ทว่าในความเป็นจริงสังคมไทยยังคงเป็นสังคมอนุรักษ์นิยมที่มองว่าการแสดงออกด้านความรักในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม
และอีกทั้งในปี 2022 ไทยประกาศปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดส่งผลให้ไทยเป็นที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแบกเป้และนักท่องเที่ยวอายุน้อย
ก่อนหน้าเมื่อเมษายนที่ผ่านมา คู่รักนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสโดนจับกุมและถูกเนรเทศออกนอกประเทศไปหลังภาพทั้งคู่ร่วมรักกลางชายหาดภูเก็ตกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ อ้างอิงจากสื่อในประเทศ
นอกจากนี้ยังพบว่า มีคู่รักฝรั่งเศสอีกคู่โดนขึ้นแบล็กลิสต์และโดนยกเลิกวีซ่าหลังคลิปฉากกำลังร่วมรักบนรถตุ๊กตุ๊กในภูเก็ตเมื่อต้นปีนี้เผยแพร่ออกไปสร้างความไม่พอใจให้กับนักท่องเน็ตคนไทย
ทั้งนี้ไทยคาดจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทษ 33.5 ล้านคน เพิ่มจากเกือบ 33 ล้านคนในปี 2025 อ้างอิงตัวเลขจากทางการไทย