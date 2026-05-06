รูบิโอประกาศ “ลูกเรือพลเรือน 10 คน” เสียชีวิตในช่องแคบฮอร์มุซหลังโดนโดดเดี่ยว-อดอาหาร อ้างอเมริกาไม่เคยลงมือโจมตีก่อน

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ แถลงวันอังคาร(5 พ.ค)ยืนยันว่า มีลูกเรือพลเรือนจำนวนทั้งหมด 10 คนเสียชีวิตระหว่างความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซ ชี้ว่าคนเหล่านี้ถูกทำให้ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว อดอาหาร และไร้ทางต่อสู้ ยืนยันว่าสหรัฐฯจะเริ่มลงมือก่อนก็ต่อเมื่อมีการโจมตีออกมาเท่านั้น เป็นปฎิบัติการตั้งรับ เสริมอเมริกาสามารถหยุดการค้าอิหร่านได้ถึง 90%
รอยเตอร์รายงานวันอังคาร(5 พ.ค)ว่า แถลงจากทำเนียบขาวในวานนี้(5) รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ แถลงว่าสหรัฐฯจะยังคงส่งยุทโธปกรณ์เพื่อป้องกันเสรีภาพในการเดินทางในน่านน้ำการเดินเรือสำคัญ
“ผลจากที่คนเหล่านี้อยู่ตามลำพัง กำลังขาดอาหาร คนเหล่านี้ไร้การต่อสู้ ทำให้มีกลาสีไม่ต่ำว่า 10 คนเสียชีวิต ซึ่งเป็นลูกเรือพลเรือน” รูบิโอเปิดเผยโดยไม่แสดงข้อมูลในรายละเอียด
นอกจากนี้รูบิโอยืนยันว่า สหรัฐฯใช้ปฎิบัติการตั้งรับในการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ทั้งนี้ปฎิบัติการทางทหารเบื้องต้นต่ออิหร่านสิ้นสุด เขากล่าว
“พวกเราจะตอบโต้ก็ต่อเมื่อมีการโจมตีก่อน นี่เป็นปฎิบัติการตั้งรับ” รัฐมนตรีแถลงในงานแถลงข่าว และเสริมต่อว่า “หากไม่มีการยิงไปที่เรือเหล่านั้นเกิดขึ้น หากว่าไม่มีการยิงโจมตีมาที่พวกเรา พวกเราจะไม่ยิงออกมาแต่หากว่าพวกเราโดนโจมตีพวกเราจะตอบโต้”
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ แถลงว่าสหรัฐฯนั้นมีการติดต่อกับเรือสินค้ามากมายในการออกไปจากช่องแคบฮอร์มุซ สะท้อนถึงการแถลงออกมาก่อนหน้าโดยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนหน้าออกมาเปิดเผยว่า ถูกอิหร่านโจมตีด้วยมิสไซล์และโดรนในวันอังคาร(5)ถึงแม้ว่าสหรัฐฯได้ออกมายืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงที่ง่อนแง่นนี้ยังคงบังคับใช้
เฮกเซธกล่าวว่า เรือสินค้าหลายร้อยลำรอต่อคิวเพื่อผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งก่อนเกิดสงครามอิหร่านนั่นพบว่ามีน้ำมัน 20% ของจากทั้งหมดทั่วโลกผ่านช่องแคบฮอร์มุซในแต่ละวัน
ทั้งนี้รูบิโอยังชี้ว่า ถึงเวลาแล้วสำหรับเตหะรานที่ต้องยอมรับความเป็นจริงของสถานการณ์ เสริมต่อว่าทูตพิเศษสหรัฐฯ สตีฟ วิตคอฟฟ์ และลูกเขยทรัมป์ จาเรด คุชเนอร์ ยังคงหาหนทางทางการทูตต่อไป
ซึ่งเป็นทางออกที่ต้องตอบต่อวัสดุนิวเคลียร์(nuclear material)ที่อิหร่านได้ฝังไว้ใต้ดิน โดยเขาย้ำว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความชัดเจนว่า ส่วนหนึ่งของข้อตกลงนั้นต้องรวมไปถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเหล่านี้ที่เตหะรานฝังไว้ลึกในชั้นใต้ดินที่คนเหล่านั้นสามารถเข้าถึงเพื่อใช้ได้หากว่าต้องการขุดขึ้นมา
“นี่เป็นความซับซ้อนอย่างสูง และชั้นสูงทางเทคนิก แต่พวกเราต้องได้ทางออกทางการทูตที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นที่พวกเขามีความปราถนาในการเจรจาและในเนื้อหาและการอ่อนข้อที่พวกเขามีความปราถนาที่จะทำเพื่อที่จะทำให้การเจรจาเหล่านั้นมีความหมาย”
ตุรกีทูเดย์รายงานเพิ่มเติมว่า ในการแถลงวันอังคาร(5)ที่ทำเนียบขาว รัฐมนตรีรูบิโอยังอ้างว่าการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของอเมริกาประสบความสำเร็จสามารถหยุดการค้าอิหร่านได้ถึง 90%
"พร้อมด้วย 90% กาาค้าอิหร่านที่ปิดและเศรษฐกิจอิหร่านสูญเสีย 500 ล้านดอลลาร์ในแต่ละวัน" พร้อมชี้ว่า "อเมริกามีไพ่ในมือ" และเสริมว่า "ไม่มีสถานการณ์ใดที่อิหร่านตัดสินใจยกระดับและจะเป็นชัยชนะ(ของอิหร่าน)"