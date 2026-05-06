มะกันและพันธมิตรซ้อมรบร่วมในน่านน้ำฟิลิปปินส์

กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้ยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ Type 88 ระหว่างการฝึกซ้อมทางทะเลร่วมกับกองกำลังสหรัฐฯ ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ ในวันพุธ (6 พ.ค.) โดยขีปนาวุธดังกล่าวได้โจมตีเรือรบของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ที่ปลดประจำการแล้ว ในน่านน้ำที่อยู่ใกล้กับทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาท
การฝึกซ้อมดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่มะนิลาและโตเกียวเริ่มเจรจาเกี่ยวกับการถ่ายโอนยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปได้เนื่องจากการตัดสินใจของญี่ปุ่นที่จะยกเลิกข้อจำกัดในการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์
ชินจิโร โคอิซูมิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า มีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการถ่ายโอนเรือพิฆาตชั้น Abukuma และเครื่องบิน TC-90 ให้แก่ฟิลิปปินส์ก่อนกำหนด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ กิลเบอร์โต เตโอโดโร และโคอิซูมิ ได้ชมการยิงขีปนาวุธจริงบนภาคพื้นดิน ขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินันด์ มาร์กอส จูเนียร์ รับชมการฝึกซ้อมจากกองบัญชาการทหารในกรุงมะนิลาผ่านการถ่ายทอดสดทางวิดีโอ
“การฝึกซ้อมแสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการโจมตีทางทะเลที่ประสานงานกันระหว่างกองกำลังพันธมิตร และเน้นย้ำถึงขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นของกองทัพฟิลิปปินส์ในการปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคและเสรีภาพในการเดินเรือ” แถลงการณ์ระบุ
กองทัพฟิลิปปินส์ ระบุว่า มีการยิงขีปนาวุธ Type 88 สองชุด โจมตีเรือ BRP Quezon ภายในหกนาทีหลังจากการยิง การโจมตีเกิดขึ้นห่างจากชายฝั่งปาโออายทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ประมาณ 75 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ใกล้กับทะเลจีนใต้
กระทรวงกลาโหมแห่งชาติของฟิลิปปินส์ ระบุว่า ระบบขีปนาวุธ Type 88 ของญี่ปุ่นได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันพื้นที่ชายฝั่งและยับยั้งภัยคุกคามทางทะเล
“ผมภูมิใจและดีใจมากที่พวกเราสามารถทำสำเร็จได้เป็นครั้งแรก และมันจะขยายขอบเขตให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ด้วยพันธมิตรที่มากขึ้น” เทโอโดโรกล่าว
การฝึกซ้อมยิงกระสุนจริงเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมรบประจำปีที่จัดขึ้นระหว่างมะนิลาและวอชิงตัน ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “บาลีกาตัน”
ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และนิวซีแลนด์ เข้าร่วมบาลีกาตันในฐานะผู้เข้าร่วมอย่างแข็งขันเป็นครั้งแรก ซึ่งเน้นย้ำถึงเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงที่กว้างขวางขึ้นของมะนิลา
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม กองทัพฟิลิปปินส์และสหรัฐฯ ได้ติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือ NMESIS ในจังหวัดบาตาเนส ใกล้กับไต้หวัน ท่ามกลางความตึงเครียดที่คุกรุ่นอยู่เหนือเกาะที่ปกครองตนเองแห่งนี้ ซึ่งจีนมองว่าเป็นดินแดนของตนเอง
มีทหารมากกว่า 17,000 นายเข้าร่วมในการฝึกซ้อมในปีนี้ รวมถึงประมาณ 1,400 นายจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาป้องกันประเทศ และ 10,000 นายจากสหรัฐอเมริกา แม้ว่าวอชิงตันจะกำลังพัวพันอยู่กับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ตาม
ปักกิ่งวิพากษ์วิจารณ์การซ้อมรบร่วมทางทหารของมะนิลาและพันธมิตรอยู่เป็นประจำ โดยกล่าวว่าการซ้อมรบดังกล่าวทำให้ความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น
ที่มา รอยเตอร์