ผู้พิพากษาเกาหลีใต้ที่เพิ่มโทษจำคุกอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง เสียชีวิตแล้ว

ตำรวจเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ผู้พิพากษาที่เพิ่มโทษจำคุกอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง เมื่อเดือนที่แล้ว ได้เสียชีวิตแล้วในวันพุธ (6 พ.ค.)
เจ้าหน้าที่สืบสวนจากสถานีตำรวจเขตซอโชแจ้งกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า ชิน จง-โอ ถูกพบหมดสติเมื่อเวลาประมาณ 1.00 น. ที่อาคารศาลสูงกรุงโซล
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ชินถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยเสริมว่า ไม่มีร่องรอยการฆาตกรรม
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ชินได้ทิ้งจดหมายลาตายไว้ แต่เจ้าหน้าที่สืบสวนบอกว่าไม่มีจดหมายลาตาย
เมื่อเดือนที่แล้ว ชินเป็นประธานผู้พิพากษาในการพิจารณาการอุทธรณ์คดีของ คิม กอน ฮี วัย 53 ปี โดยตัดสินว่าเธอมีความผิดฐานปั่นหุ้นและรับสินบน และเพิ่มโทษจำคุกจาก 20 เดือนเป็น 4 ปี
โทษที่หนักขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลชั้นต้นกลับคำตัดสินยกฟ้องในข้อหาปั่นหุ้น ชินกล่าวในขณะนั้นว่า คิมไม่ยอมรับความผิดของตนเอง และเอาแต่หาข้อแก้ตัวมาโดยตลอด
เจ้าหน้าที่สืบสวนของตำรวจกล่าวในวันพุธว่า ครอบครัวของผู้พิพากษาเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์นี้ และขอความเป็นส่วนตัว
ที่มา เอเอฟพี