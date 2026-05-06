รัสเซียโจมตีหลายเมืองในยูเครน มีผู้เสียชีวิต 21 ราย

การโจมตีของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิต 21 คนในหลายเมืองทั่วประเทศยูเครนเมื่อวันอังคาร (5 พ.ค.) ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครนประณาม "ความไร้ศีลธรรมอย่างที่สุด" ของมอสโก จากการโจมตีอย่างร้ายแรงในขณะที่พยายามขอหยุดยิงเพื่อจัดงานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองในวันที่ 9 พฤษภาคม
การโจมตีดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นในเมืองซาโปริชเชีย ครามาตอร์สค์ และดนีโปร เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการหยุดยิงที่ยูเครนเสนอ
ในเมืองซาโปริชเชีย เมืองทางใต้ของยูเครนใกล้แนวหน้า มีผู้เสียชีวิต 12 คนในการโจมตีที่เซเลนสกีกล่าวว่า "ไม่มีเหตุผลทางทหารใดๆ ทั้งสิ้น" มอสโกยังโจมตีเมืองดนีโปรและครามาตอร์สค์ด้วย
รัสเซียเรียกร้องให้เคียฟตกลงหยุดยิงเพื่อการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองในวันที่ 9 พฤษภาคม
“เราต้องการความเงียบสงบ ปราศจากการโจมตีเช่นนี้และการโจมตีอื่นๆ ที่คล้ายกันทุกวัน ไม่ใช่แค่ไม่กี่ชั่วโมงในที่ใดที่หนึ่งเพื่อ ‘การเฉลิมฉลอง’” เซเลนสกีกล่าว พร้อมเรียกร้องให้พันธมิตรประณามการโจมตีเหล่านั้น
ก่อนหน้านี้ เคียฟได้ประกาศว่าจะหยุดยิงในวันที่ 6 พฤษภาคม ขณะที่รัสเซียได้ทำการโจมตีเมืองดนีโปรเมื่อคืนวันอังคาร ซึ่งใกล้ถึงกำหนดเส้นตายการหยุดยิงของเคียฟแล้ว
“เหลือเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ข้อเสนอหยุดยิงของยูเครนจะมีผลบังคับใช้ รัสเซียไม่มีท่าทีว่าจะเตรียมยุติการสู้รบ ตรงกันข้าม มอสโกกลับเพิ่มความรุนแรงในการก่อการร้าย” อันดรี ซิบิกา รัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนโพสต์ใน X
เซเลนสกีกล่าวว่าพลเรือน 4 คนเสียชีวิตในดนีโปร และอีก 5 คนเสียชีวิต ตอนรัสเซียโจมตีใจกลางเมืองครามาตอร์สค์ทางตะวันออก ซึ่งเป็นศูนย์กลางสุดท้ายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเคียฟในภูมิภาคโดเนตสค์ที่กำลังสู้รบอย่างหนัก
“การโจมตีเกิดขึ้นใจกลางเมือง โดยมุ่งเป้าไปที่พลเรือน” เซเลนสกีกล่าว พร้อมเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้น
การโจมตีเกิดขึ้นในขณะที่รัสเซียกำลังเตรียมพร้อมสำหรับงานเฉลิมฉลองวันชาติ 9 พฤษภาคมในสุดสัปดาห์นี้
มีอย่างน้อย 70 คนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีเมื่อวันอังคาร ตามตัวเลขที่เจ้าหน้าที่เปิดเผย การโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสัปดาห์
ส่วนที่รัสเซีย เจ้าหน้าที่ ระบุว่า ถูกโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในเมืองเชโบกซารี ริมแม่น้ำโวลกา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน
ทางการระดับภูมิภาค ระบุว่า มีผู้บาดเจ็บ 32 คนหลังจากโดรนพุ่งชนอาคารอพาร์ตเมนต์ ซึ่งอยู่ห่างจากยูเครนหลายร้อยกิโลเมตร
ขบวนพาเหรดวันชาติ 9 พฤษภาคมของรัสเซียโดยปกติแล้วจะเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมาได้พยายามเชื่อมโยงชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมนีกับการรุกรานยูเครน
แต่เครมลินสั่งให้ลดขนาดการจัดงานในปีนี้ โดยไม่มีการแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหารใดๆ เนื่องจากเกรงว่าอาจตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากยูเครน
เช้าวันอังคารที่ผ่านมา มอสโกยังได้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถือทั่วกรุงมอสโก ก่อนการสวนสนาม โดยผู้ให้บริการรายงานว่าข้อจำกัดจะคงอยู่จนถึงวันเสาร์
เคียฟได้เพิ่มการโจมตีตอบโต้ระยะไกลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยโจมตีโรงงานน้ำมันของรัสเซียหลายแห่งและอาคารสูงหรูหราในมอสโก
เคียฟเรียกการโจมตีเหล่านี้ว่าเป็นการตอบโต้ที่ยุติธรรม เทียบกับกรณีที่รัสเซียถล่มเมืองต่างๆ ของยูเครนในเวลากลางคืนด้วยโดรนและขีปนาวุธ
ที่มา เอเอฟพี