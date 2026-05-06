สเปนอนุญาตเรือสำราญหรูที่พบ 'ไวรัสฮันตา' ระบาดเข้าเทียบท่าที่ 'หมู่เกาะคะแนรี'

เรือสำราญหรูที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสฮันตา (hantavirus) กำลังเตรียมเดินทางจากเคปเวิร์ดไปยังยุโรปในวันพุธ (6 พ.ค.) หลังจากที่รัฐบาลสเปนอนุญาตให้เข้าเทียบท่าที่หมู่เกาะคะแนรี
กระทรวงสาธารณสุขของสเปนแถลงว่า รัฐบาลได้รับคำขอจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และสหภาพยุโรปให้รับเรือ MV Hondius "ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และหลักการด้านมนุษยธรรม"
กระทรวงยังระบุด้วยว่า ในเย็นวันอังคาร (5) จะมีการรับเที่ยวบินทางการแพทย์ซึ่งขนย้ายแพทย์ประจำเรือชาวดัตช์ที่กำลังป่วยหนัก ตามคำขออย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์
คู่สามีภรรยาชาวดัตช์และชาวเยอรมันเสียชีวิตแล้วนับตั้งแต่การระบาดเริ่มขึ้นในต้นเดือน เม.ย. ขณะที่ชาวอังกฤษคนหนึ่งถูกส่งตัวออกจากเรือ และกำลังรักษาตัวในห้อง ICU ที่แอฟริกาใต้
บริษัท Oceanwide Expeditions ผู้ดำเนินการเรือ MV Hondius ซึ่งจดทะเบียนในเนเธอร์แลนด์แถลงว่า ลูกเรือสองคนต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน ส่วนอีกคนบนเรือที่มีอาการต้องสงสัยยังมีเพียงไข้เล็กน้อย
จุดหมายปลายทางสุดท้ายของเรือลำนี้อยู่ที่เคปเวิร์ด ทว่าประเทศนอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกแห่งนี้ไม่อนุญาตให้เรือนำผู้โดยสารขึ้นฝั่ง
กระทรวงสาธารณสุขสเปนระบุว่า เมื่อเรือไปถึงหมู่เกาะคะแนรี ณ ท่าเรือที่ยังไม่กำหนด ลูกเรือและผู้โดยสารจะได้รับการตรวจรักษาและส่งตัวกลับประเทศของตน โดยประสานงานกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปและ WHO
กระทรวงสาธารณสุขสเปนยืนยันจะมีการใช้มาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมด โดยการดูแลทางการแพทย์และการขนส่งจะใช้สถานที่และยานพาหนะพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับประชากรในท้องถิ่นและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์
คำแถลงระบุเพิ่มเติมว่า "องค์การอนามัยโลกได้ชี้แจงว่า เคปเวิร์ดไม่สามารถดำเนินกระบวนการนี้ได้ หมู่เกาะคะแนรีเป็นสถานที่ที่ใกล้ที่สุด และมีศักยภาพที่จำเป็น"
"สเปนมีพันธกรณีทางศีลธรรมและกฎหมายที่จะต้องช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงพลเมืองสเปนหลายคนด้วย”
หมู่เกาะคะแนรีเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของผู้อพยพจากแอฟริกาตะวันตกในยุโรป โดยมีผู้คนหลายหมื่นคนเดินทางมาถึงด้วยเรือยางและเรือประมงเก่าๆ ทุกปี
เรือ MV Hondius จะจอดเทียบท่าที่เกาะกรานคานาเรียหรือเกาะเตเนริเฟ ซึ่งอยู่ห่างจากเคปเวิร์ดโดยใช้เวลาเดินทางทางเรือ 3-4 วัน ตามที่ Oceanwide และกระทรวงสาธารณสุขของสเปนระบุ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระบุว่า มีผู้คนประมาณ 150 คนจาก 23 ประเทศอยู่บนเรือ
ในการแถลงข่าวที่เริ่มขึ้นหลังจากเวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น แองเจลา โกเมส ผู้อำนวยการสาธารณสุขแห่งชาติของเคปเวิร์ด กล่าวว่าการอพยพจะเกิดขึ้น “ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า”
กระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์แถลงเมื่อวันอังคาร (5) ว่ากำลังเตรียมการอพยพทางการแพทย์สำหรับผู้คน 3 คนจากเรือลำดังกล่าวไปยังเนเธอร์แลนด์
โดยปกติแล้ว ผู้คนจะติดเชื้อไวรัสฮันตาผ่านการสัมผัสกับหนูที่ติดเชื้อ หรือปัสสาวะ อุจจาระ หรือน้ำลายของหนูเหล่านั้น ทว่าแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (5) องค์การอนามัยโลกระบุว่า สงสัยว่าอาจมีการแพร่เชื้อจากคนสู่คนเกิดขึ้นในกรณีที่หายากมาก ระหว่างผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกันมากบนเรือ MV Hondius
ที่มา: รอยเตอร์