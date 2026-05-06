เชื่อดีไหม! 'ฮุน โต' หลานฮุนเซนสารภาพถือหุ้น 30% ใน 'ฮุยวันเพย์' แพลตฟอร์มฉ้อโกง แต่ยัน 'ไม่ได้บริหาร-ไม่เคยได้เงินปันผล'

ฮุน โต หลานชายสมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และเป็นญาติของ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ออกมายอมรับวันนี้ (6 พ.ค.) ว่าตนเคยถือหุ้น 30% ในบริษัท ฮุยวัน เพย์ (Huione Pay) แพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์และการฟอกเงินและถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร
“ผมขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ผมเคยเป็นเจ้าของหุ้น 30 เปอร์เซ็นต์ในบริษัท ฮุยวัน เพย์ พีแอลซี จริง” ฮุน โต ระบุในคำแถลง
เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวหาว่ากลุ่มบริษัท ฮุยวัน กรุ๊ป (Huione Group) ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทหลายแห่งที่ให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซ การชำระเงิน และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล รวมถึง ฮุยวัน เพย์ ได้ทำการฟอกเงินให้กับแก๊งอาชญากรข้ามชาติที่ก่อเหตุฉ้อโกงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลี่ ซง (Li Xiong) อดีตประธานกรรมการของ ฮุยวัน ถูกส่งตัวกลับไปดำเนินคดีในประเทศจีนเมื่อวันที่ 1 เม.ย.
ทางการจีนระบุว่า หลี่ เป็นแกนนำของเครือข่ายการพนันและการฉ้อโกงข้ามชาติขนาดใหญ่ และถูกสงสัยว่ากระทำความผิดหลายคดี
ตามรายงานของบริษัทจัดการทรัพย์สินล้มละลาย Reachs & Partners ระบุว่า หลี่ ถือหุ้น 62% ใน ฮุยวัน เพย์ ในขณะที่ ฮุน โต ถือหุ้น 30%
รายงานดังกล่าวระบุว่า กระบวนการล้มละลายของบริษัท ฮุยวัน เพย์ เสร็จสิ้นในเดือน ต.ค. ปี 2025
ฮุน โต อ้างว่า เขาไม่ได้บริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ฮุยวัน เพย์ และ "ไม่เคยได้รับผลกำไร เงินปันผล หรือทรัพย์สินใดๆ จากบริษัทนั้นเลย"
ตั้งแต่เดือนที่แล้ว กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องให้ปลดล็อกบัญชีของพวกเขาในแพลตฟอร์ม ฮุยวัน เอช-เพย์ (เดิมชื่อ ฮุยวัน เพย์) ซึ่งพวกเขากล่าวว่าไม่สามารถเข้าถึงบัญชีได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค.
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาระบุว่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของแพลตฟอร์ม ฮุยวัน ได้ถูกเพิกถอนไปแล้ว
ที่มา: เอเอฟพี