ส.ส.เดโมแครตเรียกร้องสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคลังอาวุธนิวเคลียร์ของ 'อิสราเอล'

กลุ่ม ส.ส. พรรคเดโมแครต 30 คนในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ เรียกร้องให้รัฐบาลของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคลังอาวุธนิวเคลียร์ของอิสราเอลและนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดย ส.ส. กลุ่มนี้ให้เหตุผลว่า การขาดความโปร่งใสจะเป็นภัยคุกคามต่อตะวันออกกลางทั้งหมด
อิสราเอลไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ และไม่ได้เปิดเผยหลักการใดๆ ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการใช้งานอาวุธดังกล่าว หรือ "เส้นแดง" ที่เป็นไปได้ สหรัฐฯ ซึ่งรับรู้ถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิสราเอลอย่างน้อยตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1960 ก็ยังคงนิ่งเงียบในประเด็นนี้
กลุ่มส.ส. เดโมแครต นำโดย โจอาควิน คาสโตร จากรัฐเทกซัส ระบุในจดหมายถึงรัฐมนตรีต่างประเทศ มาร์โก รูบิโอ ว่า วอชิงตันกำลังต่อสู้ "เคียงข้างประเทศที่มีโครงการอาวุธนิวเคลียร์ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะยอมรับอย่างเป็นทางการ"
จดหมายยังระบุด้วยว่า “ความเสี่ยงจากการคำนวณผิดพลาด การบานปลาย และการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ไม่ใช่เรื่องสมมติ”
ส.ส.กลุ่มนี้เรียกร้องให้สหรัฐฯ บังคับใช้มาตรฐานความโปร่งใสกับอิสราเอลเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ พร้อมเสริมว่าหากไม่เป็นเช่นนั้น “นโยบายไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ที่สอดคล้องกันสำหรับตะวันออกกลาง” ซึ่งรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน และความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของซาอุดีอาระเบีย จะเป็นไปไม่ได้
- คลังอาวุธของอิสราเอลมีขนาดใหญ่แค่ไหน?
เชื่อกันว่าอิสราเอลครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ระหว่าง 80 ถึง 90 ชิ้น ในนั้นรวมถึงระเบิดประมาณ 30 ลูก และหัวรบขีปนาวุธประมาณ 50 หัว ตามการประมาณการของสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศสตอกโฮล์ม (SIPRI)
ภาพถ่ายจากภายในโรงงานนิวเคลียร์ของอิสราเอลที่รั่วไหลไปยังหนังสือพิมพ์ซันเดย์ไทมส์ในปี 1986 ชี้ให้เห็นว่า อิสราเอลอาจผลิตวัสดุได้เพียงพอสำหรับระเบิดนิวเคลียร์มากถึง 200 ลูกในขณะนั้น มอร์เดชัย วานูนู (Mordechai Vanunu) ช่างเทคนิคที่ปล่อยภาพถ่ายดังกล่าว ถูกหน่วยข่าวกรองมอสสาดของอิสราเอลลักพาตัว และถูกตัดสินจำคุกเกือบสองทศวรรษ
- อิสราเอลเริ่มโครงการนิวเคลียร์เมื่อใด?
มีรายงานว่า รัฐยิวแห่งนี้เริ่มดำเนินโครงการนิวเคลียร์หลังจากก่อตั้งประเทศได้ไม่นานในปี 1948 เอิร์นส์ เดวิด เบิร์กมันน์ หัวหน้าคนแรกของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูแห่งอิสราเอลซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1952 กล่าวถึงระเบิดนิวเคลียร์ว่า เป็นสิ่งที่ "จะทำให้เราไม่ต้องถูกนำไปฆ่าเหมือนลูกแกะอีกต่อไป"
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เนเกฟ (NNRC) ใกล้เมืองดิโมนา ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1950 นั้น ถูกกล่าวอ้างว่าออกแบบมาเพื่อผลิตพลูโตเนียมเกรดอาวุธ ตามรายงานข่าวกรองของสหรัฐฯ ในปี 1960 และตามข้อมูลของ SIPRI อิสราเอลอาจได้รับอาวุธนิวเคลียร์ชุดแรกในช่วงปลายทศวรรษ 1960 จากพลูโตเนียมที่ผลิตที่ NNRC แห่งนี้
- สหรัฐฯ รู้เรื่องอะไรบ้าง?
วอชิงตันรับรู้ว่า NNRC เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 1960 แล้ว ตามคำแถลงของคณะกรรมการข่าวกรองพลังงานปรมาณูร่วม (Joint Atomic Energy Intelligence Committee) ที่เปิดเผยข้อมูลในปี 2024 นอกจากนี้ ในปี 1967 ทหารอิสราเอลก็แจ้งสถานทูตอเมริกันว่า อิสราเอล "เหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์" ก็จะสร้างระเบิดปรมาณูได้แล้ว ตามเอกสารลับอื่นๆ ที่เปิดเผยออกมา
ตามรายงานของสมาคมนักวิทยาศาสตร์อเมริกัน ในปี 1973 วอชิงตัน “เชื่อมั่นว่าอิสราเอลมีอาวุธนิวเคลียร์” และในปี 1979 ดาวเทียมของสหรัฐฯ ตรวจพบแสงวาบสองครั้งนอกชายฝั่งแอฟริกาใต้ บันทึกประจำวันของอดีตประธานาธิบดี จิมมี คาร์เตอร์ ที่ตีพิมพ์ในปี 2010 ระบุว่า “ความเชื่อที่เพิ่มมากขึ้น” ว่าแสงวาบนั้นเป็นการทดสอบนิวเคลียร์ของอิสราเอล
เลนเนิร์ด ไวส์ ที่ปรึกษาของวุฒิสภาซึ่งได้รับแจ้งเรื่องนี้ในขณะนั้น อ้างว่าทั้งรัฐบาล คาร์เตอร์ และ เรแกน พยายามปิดปากเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
“ผมถูกบอกว่ามันจะสร้างปัญหาด้านนโยบายต่างประเทศที่ร้ายแรงมากสำหรับสหรัฐฯ หากผมบอกว่ามันเป็นการทดสอบ มีคนปล่อยบางอย่างออกมาที่สหรัฐฯ ไม่ต้องการให้ใครรู้” เขากล่าวกับเดอะการ์เดียนในปี 2014
- ทำไมต้องเงียบ?
เอกสารลับของสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (CIAl) ที่ถูกเปิดเผยบ่งชี้ว่า หน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ได้แจ้งประธานาธิบดี ลินดอน จอห์นสัน ว่าอิสราเอลมีอาวุธนิวเคลียร์ในปี 1968 ประธานาธิบดีสั่งให้ ริชาร์ด เฮล์มส์ ผู้อำนวยการ CIA ในขณะนั้น เก็บเรื่องนี้เป็นความลับแม้กระทั่งจาก ดีน รัสก์ รัฐมนตรีต่างประเทศ และ โรเบิร์ต แม็คนามารา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น มีรายงานว่าวอชิงตันเกรงว่าประเทศอาหรับจะปฏิเสธที่จะเข้าร่วมสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ หากข่าวเกี่ยวกับอาวุธที่อิสราเอลไม่ได้ประกาศไว้ถูกเปิดเผย
นโยบายการปิดปากเงียบนี้ได้รับการกำหนดอย่างเป็นทางการในการประชุมปี 1969 ระหว่างประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ของสหรัฐฯ และนายกรัฐมนตรี โกลดา เมียร์ ของอิสราเอล ตามที่ อัฟเนอร์ โคเฮน ศาสตราจารย์จากสถาบันมิดเดิลเบอรีเพื่อการศึกษาระหว่างประเทศ และผู้เขียนหนังสือ Israel and the Bomb กล่าวไว้
“อิสราเอลเพียงลำพังไม่สามารถรักษาแนวนโยบายนี้ไว้ได้ตลอดหลายทศวรรษหากปราศจากความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา” เขากล่าวกับวอชิงตันโพสต์เมื่อวันอังคาร (5 พ.ค.)
ที่มา: RT