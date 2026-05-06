ทำเหมือนเคยๆ!ส.ว.สหรัฐฯยุทรัมป์ป้อนอาวุธแก่พลเรือนอิหร่าน ใส่ฟืนโหมกระพือไฟสงครามกลางเมือง

วุฒิสมาชิกลินซีย์ เกรแฮม หนึ่งในผู้ส่งเสียงเชียร์ตัวยงต่อสงครามที่อเมริกาและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ออกมาแนะนำประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ควรส่งอาวุธจำนวมากไปให้พลเมืองอิหร่าน เพื่อโหมกระพือสงครามกลางเมืองในประเทศแห่งนี้ หลังความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองประสบความล้มเหลว
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับพิธีกรฟ็อกซ์นิวส์ในวันจันทร์(4พ.ค.) ส.ว.สายเหยี่ยวสงครามจากเซาท์แคโรไลนา สังกัดพรรครีพับลิกัน ให้คำจำกัดความข้อเสนอดังกล่าวว่าเป็น "หนทางแก้ไขครั้งที่ 2" สำหรับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และเป็นทางเลือกอื่นแทนการประจำการทหารราบอเมริกา
"ถ้าผมเป็นประธานาธิบดีทรัมป์และผมเป็นอิสราเอล ผมจะโหลดปืนให้ประชาชนอิหร่านลุกฮือ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถถืออาวุธลงสู่ท้องถนนและเปลี่ยนกระแสการสู้รบภายในอิหร่าน" เกรแฮมกล่าว
พิธีกรฟ็อกซ์นิวส์ เน้นย้ำระหว่างการสัมภาษณ์ว่า วอชิงตัน เคยพยายามในแนวทางนี้มาแล้วในอดีต ทั้งนี้เมื่อเดือนที่แล้ว ทรัมป์ ยืนยันว่าอเมริกาส่งอาวุธปืนจำนวนมากไปให้พวกผู้ประท้วงอิหร่าน ระหว่างเหตุความไม่สงบทั่วประเทศที่ปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายปี 2025
อย่างไรก็ดีตามคำกล่าวอ้างของทรัมป์ เชื่อว่าปืนเหล่านั้นถูกขโมย และความพยายามของวอชิงตันในการโหมกระพือการเปลี่ยนแปลงระบอบปกครองภายในอิหร่าน ประสบความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้กระทั่งหลังจากลอบสังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุด ในเดือนกุมภาพันธ์
"ทำมันอีกครั้ง" เกรแฮมเรียกร้อง พร้อมระบุว่า "ผมชอบแนวคิดมอบอำนาจแก่ประชาชนชาวอิหร่านด้วยการติดอาวุธ" เขากล่าวและจินตนาการว่าแผนดังกล่าวจะทำให้ชีวิตของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) เหมือนตกอยู่ใน นรก และ "ด้านหนึ่งพวกเขาถูกอเมริกาทิ้งบอมบ์ อีกด้านหนึ่งคุณจะมีเพื่อนบ้านที่คอยลอบยิงคุณจากด้านหลัง"
เสียงเรียกร้องของวุฒิสมาชิกสหรัฐฯรายนี้ เกี่ยวกับการบงการสถานการณ์ความไม่สงบทางสังคมในวงกว้างในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เขาสนับสนุนให้ทำลายล้างรัฐบาลอิหร่าน เรียกร้องให้กองทัพอเมริกา "ทำลายกองทัพอากาศ จมเรือของกองทัพเรือ และอย่าได้ประมาท จงเข่นฆ่าคนเหล่านี้ทั้งหมด" และเรียกร้องให้ถล่มประเทศแห่งนี้ "ให้หายไปจากแผนที่โลก"
กระนั้นก็ตาม คริสโตเฟอร์ เฮลาลี นักวิเคราห์ด้านภูมิยุทธศาสตร์ ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากอิหร่านเมื่อเร็วๆนี้ ให้สัมภาษณ์กับอาร์ทีนิวส์ ว่าเป้าหมายในขั้นท้ายสุดของสหรัฐฯและอิสราเอล "ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการปลดปล่อยประชาชนชาวอิหร่าน แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำลายอนาคตของอิหร่าน" ชี้ถึงการจงใจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือน ในนั้นรวมถึงที่ตั้งทางการแพทย์ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
