โดนอะไรเข้าไป!ทรัมป์ถอยกรูดระงับคุ้มกันเรือในฮอร์มุซ อ้างคืบหน้าเจรจายุติศึกกับอิหร่าน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยในวันอังคาร(5พ.ค.) สั่งระงับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในการอารักขาเรือต่างๆล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หลังดำเนินภารกิจดังกล่าวไปได้แค่หนึ่งวัน ในความพยายามบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน เพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลาง
ปฏิบัติการที่เรียกว่า "โปรเจ็คฟรีดอม" ของทรัมป์ ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์(4พ.ค.) มีเป้าหมายเพื่อช่วยเรือทั้งหลายให้เดินทางออกจากฮอร์มุซ บริเวณคอขวดแคบๆที่มุ่งหน้าออกสู่อ่าวเปอร์เซีย อิหร่านควบคุมการเข้าออกช่องแคบแห่งนี้ ตอบโต้สหรัฐฯและอิสราเอลที่เปิดฉากโจมตีใส่พวกเขาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
อย่างไรก็ตามในวันอังคาร(5พ.ค.) ผู้นำสหรัฐฯเขียนบนทรูธโซเชียล ระบุว่าเวลานี้เขากำลังระงับปฏิบัติการดังกล่าว หลังได้รับคำร้องขอจากปากีสถาน ชาติคนกลางและประเทศอื่นๆ บอกว่า "มีความคืบหน้าอย่างยอดเยี่ยมในการมุ่งสู่ข้อตกลงสุดท้ายที่สมบูรณ์กับอิหร่าน"
"เราเห็นพ้องร่วมกันในเรื่องนี้ ในขณะที่มาตรการปิดล้อมจะยังคงมีผลอย่างเต็มกำลัง ปฏิบัติการโปรเจ็ค ฟรีดอม จะถูกระงับสำหรับช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อดูว่าจะสามารถปิดข้อตกลงและลงนามได้หรือไม่" ทรัมป์กล่าว
วอชิงตันคงไว้ซึ่งมาตรการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่าน ในความพยายามกดดันเตหะรานให้ทำข้อตกลงยุติสงคราม ที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ความตึงเครียดโหมกระพือขึ้นท่ามกลางปฏิบัติการในช่องแคบฮอร์มุซ สหรัฐฯอ้างว่าได้จมเรือของอิหร่าน 7 ลำ และเรือพลเรือนหลายลำถูกโจมตี ตามคำกล่าวหาของอิหร่าน
รายงานเบื้องต้นระบุว่า สหรัฐฯ ได้ยิงทำลายเรือลำเล็ก หรือที่เรียกว่า 'เรือเร็ว' ของอิหร่านไป 7 ลำ หลังจากที่ฝ่ายอิหร่านเปิดฉากยิงใส่เรือหลายลำในช่องแคบฮอร์มุซ กอนต่อมาทางผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่า กองทัพสหรัฐฯ ยิงเรือเล็กของอิหร่านไป 6 ลำในบริเวณดังกล่าว
อย่างไรก็ตามสื่อของรัฐบาลอิหร่าน รายงานว่า เรือเร็ว 6 ลำที่ถูกกองทัพสหรัฐฯโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซนั้น ไม่ใช่ 'เรือลำเล็ก' หรือ 'เรือเร็ว' ของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) แต่เป็นเรือพลเรือนบรรทุกสินค้าและผู้โดยสาร และมีผู้เสียชีวิต 5 คนจากการโจมตีครั้งนี้
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ บอกก่อนหน้านี้ในวันอังคาร(5พ.ค.) ว่าอเมริกาเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน ที่ใช้ฉายาว่า "Operation Epic Fury(มหากาพย์โกธา)" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของรูบิโอ สะท้อนถ้อยแถลงต่างๆที่มีต่อสภาคองเกรส หลังข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางใกล้ครบ 1 เดือนแล้ว "ปฏิบัติการมหากาพย์โกธาสิ้นสุดลงแล้ว ตามที่ประธานาธิบดีแจ้งกับสภาคองเกรส เราเสร็จสิ้นขั้นตอนนั้นแล้ว" เขาบอกกับผู้สื่อข่าวในทำเนียบขาว
"การปะทะในช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสงครามดั้งเดิม" รูบิโอระบุ "มันไม่ใช่ปฏิบัติการเชิงรุก มันเป็นปฏิบัติการเชิงรับ และความหมายของมันง่ายมากๆ จะไม่มีการยิง จนกว่าเราจะถูกยิงก่อน"
อิสราเอลและสหรัฐฯโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สังหารผู้นำสูงสุด ทำลายที่ตั้งทางทหารและทางเศรษฐกิจสำคัญๆ แต่ล้มเหลวในการบีบให้สาธารณรัฐแห่งนี้ล่มสลาย ในขณะที่เตหะรานตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและปล่อยโดรนโจมตีทั่วภูมิภาค
ทรัมป์ ในวันที่ 8 เมษายน ประกาศข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน และหลังจากนั้นเขาก็ขยายกรอบเวลาออกไปแต่เพียงฝ่ายเดียว แม้การเจรจากับเตหะรานหยุดชะงัก
รูบิโอ อ้างว่าสหรัฐฯบรรลุเป้าหมายต่างๆของสงครามแล้ว "พวกเขากำลังเผชิญกับการถูกทำลายล้างทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงและแท้จริง" เขากล่าว แต่ระบุว่า ทรัมป์ ยังคงอยากเจรจาต่อรองข้อตกลงหนึ่งๆกับอิหร่านมากกว่า
(ที่มา:เอเอฟพี/เอเจนซี)