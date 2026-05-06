น้ำมันร่วง$4-ทองขึ้นและหุ้นUSบวก หลังอเมริกายันยังยึดถือข้อตกลงหยุดยิงอิหร่าน

ราคาน้ำมันร่วงแรงกว่า 4 ดอลลาร์ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนในวันอังคาร(5พ.ค.) หลังสหรัฐฯยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหรานยังคงอยู่ดี แม้มีการยิงตอบโต้กันไปมา สถานการณ์ในตะวันออกกลางดันทองคำฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบเดือน ขณะที่วอลล์สสตรีทปิดบวก ได้แรงหนุนจากกลุ่มปัญญาประดิษฐ์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 4.15 ดอลลาร์ ปิดที่ 102.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 4.57 ดอลลาร์ ปิดที่ 109.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เผยว่าพวกเขาถูกอิหร่านโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนในวันอังคาร(5พ.ค.) แต่วอชิงตันยืนกรานว่าข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางยังคงได้รับการยึดถือ
พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯกล่าวอ้างด้วยว่าสหรัฐฯได้เข้าคุ้มกันเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และมีเรือหลายลำต่อแถวที่จะผ่านน่านน้ำอันสำคัญยิ่งแห่งนี้ ความเคลื่อนไหวที่คลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน แม้อิหร่านปฏิเสธ และยืนยันว่า ฮอร์มุซ ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาอย่างสมบูรณ์
ด้านราคาทองคำดีดตัวขึ้นในวันอังคาร(5พ.ค.) หลังร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน หนึ่งวันก่อนหน้านี้ นักลงทุนประเมินข้อตกลงหยุดยิงอันง่อนแง่นในตะวันออกกลาง และความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 0.8 % ปิดที่ 4,568.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันอังคาร(5พ.ค.) โดยเอสแอนด์พี 500 และแนวแดค แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้แรงหนุนจากหุ้นอินเทลและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเอไออื่นๆ นักลงทุนหันไปโฟกัสรายงานผลประกอบการบริษัทต่างๆ หลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอเมริกากับอิหร่านยังคงมั่นคง
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 356.35 จุด (0.73 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,298.25 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 58.47 จุด (1.02 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,259.22 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 258.32 จุด (1.03 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,326.13 จุด
วอชิงตันระบุในวันอังคาร(5พ.ค.) ว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านยังคงอยู่ดี ปัดเป่าความกังวลว่า ความพยายามของทั้ง 2 ฝ่ายในการกล่าวอ้างการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ อาจทำให้ความเป็นปรปักษ์โหมกระพือขึ้นมาอีกรอบ
นักลงทุนหันไปมุ่งเน้นบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไอเอ ในนั้นรวมถึง อินเทล ที่พุ่งขึ้น 13% มีรายงานว่า Apple กำลังพิจารณาหาผู้ผลิตชิปรายใหม่เพิ่มเติมเพื่อลดการพึ่งพา TSMC เพียงเจ้าเดียว อย่างไรก็ตาม การหารือทั้งหมดนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน
(ที่มา:รอยเตอร์)