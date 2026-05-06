ไหนว่าชนะแล้ว!เฮกเซธร้องหาคนช่วยเปิดฮอร์มุซ แย้มUSเตรียมส่งต่อความรับผิดชอบให้โลกเร็วๆนี้

ถึงเวลาแล้วที่ประเทศต่างๆ "ซึ่งมีผลประโยชน์" ในช่องแคบฮอร์มุซ จะเข้าช่วยสหรัฐฯในการเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญแห่งนี้ จากความเห็นของประธานเสนาธิการทหารร่วม ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหม ก็พูดในทำนองเดียวกัน และแย้มอเมริกาเตรียมส่งต่อความรับผิดชอบในเวลาที่เหมาะสม
พลเอกแดน เคน ประธานเสนาธิการทหารร่วมของสหรัฐฯ แสดงความคิดเห็นดังกล่าว ในขณะที่ อเมริกา กำลังดำเนินการเคลื่อนไหวเปิดน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้ ให้การปกป้องคุ้มกันเรือสินค้าทั้งหลาย ด้วยสิ่งที่วอชิงตันเรียกว่าเป็นโดมป้องกันภัยสีแดง ขาว และน้ำเงิน (สีธงชาติสหรัฐฯ)
ส่วน เฮกเซธ เน้นย้ำความคาดหมายว่าประเทศอื่นๆที่เหลือของโลก "จะก้าวออกมา" และสหรัฐฯจะส่งมอบความรับผิดชอบ "ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและเร็วๆนี้"
ทำเนียบขาววิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อแนวทางตอบสนองของสหราชอาณาจักรและพันธมิตรอื่นๆต่อวิกฤตอ่าวเปอร์เซีย เน้นย้ำว่าประเทศอื่นๆต้องการช่องแคบฮอร์มุซมากกว่าสหรัฐฯ
เมื่อเร็วๆนี้ เฮกเซธ ปฏิเสธความพยายามที่นำโดยสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ในการรับประกันความปลอดภัยของช่องแคบฮอร์มุซ ในอนาคต หลังความขัดแย้งสิ้นสุดลง โดยเรียกมันว่า "เหลวไหล" และบอกว่าทั้ง 2 ชาติควรจัดประชุมที่หรูหราในยุโรปให้น้อยลง และส่งเรือเข้ามา
เส้นทางเดินเรือแห่งนี้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 20% ของการขนส่งอุปทานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโลก เปิดสัญจรตามปกติก่อนหน้าที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน ความเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้เตหะรานแก้แค้น ด้วยการแทบปิดตายช่องแคบแห่งนี้ และเริ่มเก็บค่าผ่านทางสูงลิ่ว โหมกระพือวิกฤตขาดแคลนพลังงานทั่วโลก เช่นเดียวกับราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูง
มันนำมาซึ่งการตัดสินใจของสหรัฐฯ ในการใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่าน ซึ่งมันนำมาสู่ภาวะทางตันจนถึงปัจจุบัน
ในความพยายามทะลวงการปิดกั้นของอิหร่าน ในสัปดาห์นี้อเมริกาเปิดปฏิบัติการที่เรียกว่า "โปรเจ็คฟรีดอม" เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยตามแนวช่องแคบ โดยมีเป้าหมายเปิดทางให้เรือต่างๆล่องผ่าน และปลดปล่อยเรือมากกว่า 1,500 ลำ ที่ติดแหง็กอยู่ในฮอร์มุซ อันเนื่องจากความขัดแย้ง
แม้ปฏิบัติการนี้ของสหรัฐฯกระตุ้นให้อิหร่านโจมตีรอบใหม่ แต่วอชิงตันยังยืนกรานว่า "มันยังคงต่ำกว่าเส้นตายที่พวกเขาขีดไว้" สำหรับการคืนสู่ความเป็นปรปักษ์ และจะยังคงยึดถือข้อตกลงหยุดยิงต่อไป
พลเอกแดน เคน กล่าวในเพนตากอน เสริมว่า "โปรแจ็คฟรีดอมออกแบบมาเพื่อปกป้องการขนส่งสินค้าและช่วยกอบกู้กระแสสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบ และรับประกันเสรีภาพการเดินเรือ" "กองบัญชาการกลางสหรัฐฯสถาปนาพื้นที่ความมั่นคงหนึ่งในซีกใต้ของช่องแคบ ที่เวลานี้ได้รับการปกป้องโดยทรัพย์สินทางบก ทางทะเลและทางอากาศของอเมริกา สำหรับช่วยกำราบไม่ให้อิหร่านโจมตีเรือสินค้าลำไหนอีก ถึงเวลาแล้วสำหรับพวกที่มีผลประโยชน์ในช่องแคบ ต้องออกมาช่วยเหลือ" พลเอกแดน เคนระบุ
เฮกเซธ เสริมว่าเรือสินค้าติดธงชาติสหรัฐฯ 2 ลำ สามารถล่องผ่านช่องแคบออกมาได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า "ช่องทางการเดินเรือเคลียร์แล้ว" พร้อมกล่าวอ้างว่า "ในฐานะของขวัญโดยตรงที่สหรัฐฯมอบแก่โลก เราสถาปนาโดมป้องกันภัยสีแดง ขาว และน้ำเงิน ในช่องแคบแห่งนี้"
"เรือพิฆาตสหรัฐฯถูกส่งเข้าประจำการ ภายใต้การสนับสนุนของเครื่องบินขับไล่หลายร้อยลำ ฝูงบินเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานลาดตระเวน จับตาตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สำหรับการเดินเรือสินค้าอย่างสันติ ยกเว้นแต่ของอิหร่าน ซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมาตรการปิดล้อมดั่งหินผาของเรายังคงมีผลอย่างสมบูรณ์เช่นกัน" เฮกเซธกล่าว
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯระบุต่อว่า "เราอยากให้ปฏิบัติการนี้ เป็นปฏิบัติการเพื่อสันติ แต่ก็บรรจุกระสุนพร้อมยิงเพื่อปกป้องคนของเรา เรือของเรา เครื่องบินของเราและภารกิจนี้ โดยไม่รีรอ"
"ถึงอิหร่าน ปล่อยให้เรือบริสุทธิ์ล่องผ่านอย่างเสรี น่านน้ำสากลแห่งนี้เป็นของทุกชาติ ไม่ใช่ของอิหร่าน ที่จะมาเก็บภาษี ค่าผ่านทางหรือควบคุมใดๆ ถึงคู่หูและพันธมิตรของเรา รวมถึงชาติอื่นๆทั่วโลก ภารกิจนี้เป็นเพียงภารกิจชั่วคราวสำหรับเรา อย่างที่ผมเคยพูดมาก่อน โลกต้องการน่านน้ำแห่งนี้มากกว่าที่เราต้องการมากๆ"
"เราสถาปนาสถานการณ์ เพื่อให้กระแสการค้ากลับมาไหลอีกรอบ แต่เราก็คาดหมายว่าโลกจะเข้ามามีส่วนร่วมเช่นกัน ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและเร็วๆนี้ เราจะส่งมอบความรับผิดชอบกลับไปยังพวกคุณ" เฮกเซธระบุ
