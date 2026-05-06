มีชัยรอบที่ร้อย!ทรัมป์เพ้อเตหะรานควร'ยกธงขาว'ไปแล้ว แต่ที่USยังไม่ชนะเพราะอิหร่านหยิ่งเกินไปที่จะขอยอมแพ้

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันอังคาร(5พ.ค.) ดูเบาศักยภาพทางทหารของอิหร่าน และบอกว่าเตหะราน "ควรโบกธงขาวยอมแพ้ไปแล้ว" แต่หยิ่งเกินไปที่จะทำเช่นนั้น
ความเห็นของทรัมป์ ที่กล่าวกับพวกผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาว มีขึ้นในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เผยว่าพวกเขาถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่าน และวอชิงตันเน้นย้ำว่าข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางยังมีผลอยู่ แม้มีการยิงตอบโต้กันไปมาหนึ่งวันก่อนหน้านี้ ในระหว่างที่กองกำลังอเมริกาพยายามบีบให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ
แม้สถานการณ์ลุกลามบานปลาย ทรัมป์กล่าวอ้างว่ากองทัพอิหร่านลดระดับการยิงลงแล้ว และในทางลับ เตหะรานต้องการทำข้อตกลง แม้ต่อหน้าสาธารณะยังคงพยายามสำแดงแสนยานุภาพออกมาก็ตาม "พวกเขาเล่นเกม แต่ขอผมบอกกับพวกคุณ พวกเขาต้องการทำข้อตกลง และใครบ้างที่ไม่ต้องการ ในเมื่อกองทัพของพวกเขาจากไปหมดแล้ว?" ประธานาธิบดีสหรัฐฯระบุ
ทรัมป์ ยังได้คุยโวโอ้อวดมาตรการของสหรัฐฯในการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในภูมิภาค "มันแข็งแกร่งเหมือนเหล็กเลย ไม่มีใครที่สามารถท้าทายการปิดล้อม และผมคิดว่ามันกำลังได้ผลเป็นอย่างดี"
อย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามว่าการกระทำใดของอิหร่าน ที่จะถูกมองว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ทรัมป์ตอบว่า "คุณจะพบคำตอบ เพราะถ้าผมบอกคุณ พวกเขาจะรู้ว่าไม่ควรทำอะไร" นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ บอกว่าอิหร่าน "ควรเก็บรักษาธงขาวแห่งการยอมจำนนไว้ เพราะว่าถ้ามีการสู้รบ พวกเขาจะต้องเป็นฝ่ายขอหยุด"
กองทัพสหรัฐฯบอกว่าพวกเขาทำลายเรือเล็กของอิหร่าน 6 ลำ เช่นเดียวกับขีปนาวุธร่อนและโดรน หลังจาก ทรัมป์ ส่งกองทัพเรือเข้าอารักขาเรือบรรทุกน้ำมันทั้งหลายที่ติดค้างทั่วช่องแคบฮอร์มุซ ในยุทธการที่เขาเรียกว่า "โปรเจ็คฟรีดอม"
พีธ เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯบอกว่าการคุ้มกันเรือสินค้าเป็นเพียงมาตรการชั่วคราว และข้อตกลงหยุดยิง 4 สัปดาห์ยังไม่พังครืนลง "เราไม่ได้กำลังมองหาการสู้รบ ตอนนี้ ข้อตกลงหยุดยิงยังคงได้รับการยึดถือ แต่เราจะจับตามองด้วยความใกล้ชิดมากๆ"
อิหร่านยิงเข้าใส่เรือของสหรัฐฯในวันจันทร์(4พ.ค.) และโจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยูเออี) พันธมิตรของวอชิงตันในภูมิภาค ด้วยขีปนาวุธและโดรน หลังจากเผยแพร่แผนที่ใหม่ของช่องแคบฮอร์มุซ ที่ขยายพื้นที่การควบคุมของอิหร่าน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเตือนในวันอังคาร(5พ.ค.) ให้ยึดถือเส้นทางที่พวกเขากำหนดไว้ ไม่เช่นนั้นอาจเผชิญการตอบโต้อย่างหนักหน่วง
ไม่นานหลังจาก เฮกเซธ แถลงในวันอังคาร(5พ.ค.) ทางกระทรวงกลาโหมยูเออี เผยว่าเป็นอีกครั้งที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศ ต้องรับมือกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนที่พุ่งมาจากอิหร่าน
กระทรวงการต่างประเทศยูเออี แถลงว่าการโจมตีเหล่านี้ ถือเป็นการยกระดับสถานการณ์ความตึงเครียดอย่างร้ายแรง และเสี่ยงก่อภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมระบุยูเออีของสงวนสิทธิ์ไว้ซึ่งการตอบโต้อย่างเต็มกำลังและชอบธรรมตามกฎหมาย
ยังไม่มีความคิดเห็นมาจากอิหร่าน แต่ก่อนหน้านี้ โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภา กล่าวว่าการละเมิดหยุดยิงของสหรัฐฯและพันธมิตร ก่ออันตรายแก่การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและปุ๋ยอันสำคัญของโลก
"เราทราบดีว่าการปล่อยให้สถานการณ์ปัจจุบันดำเนินต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาไม่อาจทนได้ ในขณะที่เรายังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ำ" เขาโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์
(ที่มา:รอยเตอร์)