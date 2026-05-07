สุดทน! คลิปฉาวไวรัลผู้ชายยิววิ่งเข้าชาร์จผลัก “แม่ชีฝรั่งเศส” ล้มคว่ำหัวกระแทกขอบหินไม่พอกลับมาเตะซ้ำใน "เยรูซาเลม" ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของลัทธิศาสนชาตินิยมในอิสราเอล

เอเจนซีส์ – กระทรวงต่างประเทศอิสราเอลออกมาประณามว่าเป็นการกระทำที่น่าละอายหลังชายชาวยิวคนหนึ่งถูกถ่ายคลิปเหตุเมื่อวันที่ 28 เม.ย ที่ผ่านมาวิ่งตรงเข้าชาร์จผลักแม่ชีฝรั่งเศสจากด้านหลังจนหัวคะมำล้มคว่ำศรีษะกระแทกขอบหินในเมืองเยรูซาเลมก่อนเดินจากไปแต่จู่ๆกลับเดินกลับมาเตะซ้ำแม่ชีที่กำลังนอนบนพื้นอย่างป่าเถื่อนแต่โชคดีที่มีพลเมืองดีเข้าขวางไว้ กลายเป็นไวรัลไปทั่ว กงสุลฝรั่งเศสออกโรงเรียกร้องนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันศุกร์(1 พ.ค)ว่า คลิปที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วสร้างความสะเทือนใจให้กับชาวคริสต์ทั่วโลกเกิดเหตุใกล้สถานที่ศักดิสิทธิ์ของเหล่าชาวคริสเตียนและของชาวยิวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เม.ยก่อนหน้า
ในคลิปพบว่ามีชายชาวอิสราเอลคนหนึ่งวิ่งตรงเข้าไปที่แม่ชีฝรั่งเศสจากด้านหลังในลักษณะที่ต้องการทำร้ายระหว่างกำลังเดินก่อนที่จะผลักอย่างรุนแรงจนล้มคะมำอย่างแรงและศรีษะกระแทกขอบหิน
คลิปยังพบว่าหลังจากนั้นคนร้ายเดินกลับออกไปไม่กี่ก้าวแต่จู่ๆหันหลังกลับมาก่อนที่จะใช้เท้าเตะแม่ชีที่นอนล้มคว่ำซ้ำแต่โชคดีที่คนที่ผ่านไปมาเข้ามาขวางไว้
สื่ออังกฤษรายงานว่า ใบหน้าของแม่ชีได้รับบาดเจ็บแต่โดยรวมแม่ชีฝรั่งเศสซึ่งเป็นนักวิจัยไม่ได้รับบาดเจ็บขั้นร้ายแรง
ตำรวจเยรูซาเลมกล่าวว่า สามารถจับกุมคนร้ายเป็นชายวัย 36 ปีไว้ได้พร้อมประกาศจะยังคงเดินหน้าใช้กฎเกณฑ์เข้มงวดเพื่อคงไว้สำหรับความปลอดภัยของทุกเชื้อชาติและศาสนาในเมืองเยรูซาเลม
เหตุเกิดขึ้นที่เมาท์ไซออน( Mount Zion) ใกล้กับสถานที่อันเป็นที่สักการะของชาวยิวที่รู้จักในชื่อสุสานกษัตริย์ดาวิด (King David’s tomb)และสำหรับศาสนาคริสต์เชื่อว่าเป็นจุดห้องพระกระยาหารมื้อสุดท้าย( Cenacle) ที่พระเยซูเจ้าทรงรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายร่วมกับเหล่าสาวก
กงสุลฝรั่งเศสออกมาประณามผ่านแพลตฟอร์ม X มีใจความว่า “ฝรั่งเศสขอเรียกร้องให้ผู้ที่แสดงความก้าวร้าวต้องถูกนำตัวมาสู่ความยุติธรรมสำหรับการกระทำนี้และสำหรับความยุติธรรมที่จะต้องเกิดขึ้น”
คุณพ่อโอลีวีเย ปาปิยง ( Father Olivier Poquillon) ผู้อำนวยการโรงเรียนฝรั่งเศสด้านคัมภีร์ไบเบิลและการวิจัยโบราณคดีในเยรูซาเลมเปิดเผยว่า แม่ชีที่โดนทำร้ายเป็นนักวิจัยของสถาบัน และเสริมว่า เขาคาดหวังว่าจะมีการจัดการอย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่รัฐ
เดอะการ์เดียนชี้ว่า รัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ได้ส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของลัทธิศาสนาชาตินิยมยิวในประเทศ ชุมชนชาวคริสต์ในเขตเวสต์แบงก์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในชุมชนที่เก่าที่สุดในโลกเผชิญหน้าต่อการทำร้ายข่มเหงเพิ่มมากขึ้นจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาท่ามกลางความชื่นชอบอิสราเอลในโลกตะวันตกในปัจจุบันลดลง