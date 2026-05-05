"อีลอน มัสก์" ยอมจ่ายเงิน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อยุติคดีความ

เมื่อวันจันทร์ (4 พ.ค.) อีลอน มัสก์ ยอมจ่ายเงิน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อยุติคดีความที่รัฐบาลฟ้องร้องเขา ตามข้อกล่าวหาว่าเขาละเมิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์จากการแอบซื้อหุ้นทวิตเตอร์ ก่อนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังกล่าวด้วยมูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2022
กองทุนของมัสก์จะจ่ายค่าปรับ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามข้อตกลงที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางในวอชิงตัน และยังต้องรอการอนุมัติจากผู้พิพากษา
คดีนี้เกี่ยวกับการที่มัสก์ไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาตามกฎหมายในการแจ้งหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากเขาซื้อหุ้นทวิตเตอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก่อนการเข้าซื้อกิจการ
อเล็กซ์ สไปโร ทนายความของมัสก์ กล่าวว่าผลลัพธ์นี้เป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของลูกความของเขา โดยระบุว่า "ลูกความของเขาได้รับการยกเว้นจากทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบฟอร์มล่าช้าในการเข้าซื้อกิจการทวิตเตอร์แล้ว ดังที่เราได้กล่าวไว้ตั้งแต่แรก"
"กองทุนได้ตกลงจ่ายค่าปรับเล็กน้อยสำหรับการยื่นเอกสารล่าช้าเพียงครั้งเดียว" สไปโรกล่าว
ในอีเมลถึงสำนักข่าวเอเอฟพี สไปโรกล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ใช่การประนีประนอม "เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิด"
"คดีของเขาถูกยกฟ้องแล้ว" สไปโรกล่าว
คดีนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่กฎง่ายๆ ข้อหนึ่ง คือ เมื่อนักลงทุนซื้อหุ้นมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พวกเขาจะต้องเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นนั้นภายใน 10 วันตามกฎหมาย
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่กำกับดูแลตลาดการเงิน ระบุในเดือนมกราคม 2025 ว่า มัสก์ได้ละเลยกำหนดเวลานั้นไป 11 วัน ในช่วงที่เขากำลังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในทวิตเตอร์เมื่อต้นปี 2022
SEC ระบุว่า การที่มัสก์ล่าช้าทำให้เขาสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาที่ถูกกว่าปกติ ประหยัดเงินได้ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ขายหุ้นโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ถึงแม้จะมีข้อกล่าวหาเหล่านั้น ข้อตกลงกับ SEC ก็ไม่ได้กำหนดให้มัสก์ต้องคืนเงินส่วนที่ประหยัดไปเหล่านั้นแต่อย่างใด
กองทุนของเขาตกลงจ่ายค่าปรับเพียง 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสัญญาว่าจะไม่ละเมิดกฎดังกล่าวอีก โดยไม่ยอมรับว่าตนเองทำผิดอะไร
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ระบุว่าได้แก้ไขคำฟ้องเพื่อเพิ่มกองทุนของมัสก์เป็นจำเลย และยื่นข้อเสนอการประนีประนอมในเวลาเดียวกัน
หากผู้พิพากษาลงนามอนุมัติ หน่วยงานดังกล่าวจะถอนชื่อมัสก์ออกจากคดีเป็นการส่วนตัว ทำให้คดีสิ้นสุดลงโดยสิ้นเชิง
คดีนี้ถูกฟ้องร้องเพียงไม่กี่วันก่อนที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะพ้นจากตำแหน่ง
มัสก์ ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในขณะนั้น พยายามที่จะให้ศาลยกฟ้อง แต่ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางปฏิเสธความพยายามนั้นในเดือนกุมภาพันธ์
ค่าปรับนี้เกิดขึ้นหลังจากคดีความอีกคดีหนึ่งในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งคณะลูกขุนในเดือนมีนาคมพบว่ามัสก์ได้หลอกลวงนักลงทุนของทวิตเตอร์ด้วยโพสต์ที่ทำให้เข้าใจผิดระหว่างการเข้าซื้อกิจการที่วุ่นวายในปี 2022
ค่าเสียหายในคดีนั้นอาจสูงถึงประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าทนายความของมัสก์จะกล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะยื่นอุทธรณ์
นี่เป็นครั้งที่สองที่มัสก์มีคดีความกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ โดยในปี 2018 เขาเคยต้องยอมจ่ายเงิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสละตำแหน่งประธานกรรมการของเทสลา หลังจากอ้างในโซเชียลมีเดียว่าเขามีเงินทุนเพียงพอที่จะนำบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งนี้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แบบส่วนตัว ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง
ที่มา เอเอฟพี