ระทึก! ตำรวจลับสหรัฐฯยิง “มือปืนนิรนาม” อุกอาจใกล้ทำเนียบขาวก่อนล็อกดาวน์ ไม่นานหลังขบวนรถรองปธน.สหรัฐฯ “เจดี. แวนซ์” เพิ่งผ่าน

เอเจนซีส์ - มือปืนต้องสงสัยไม่ทราบชื่อในวันจันทร์(4 พ.ค)ถูกเอเจนต์ตำรวจลับสหรัฐฯใกล้เนชันแนลมอล ส่งผลทำให้ทำเนียบขาวล็อกดาวน์เกิดไม่นานหลังขบวนรองปธน.สหรัฐฯ “เจดี. แวนซ์” เพิ่งผ่านออกไป
ฟรานซ์24ของฝรั่งเศสรายงานวันจันทร์(4 พ.ค)ว่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯ USSS แมทธิว ควินน์( Matthew Quinn) เปิดเผยว่า เหตุเกิดขึ้นในวันจันทร์(4)เกิดไม่นานหลังจากขบวนรถรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์. ผ่านไป
แต่เขายืนยันว่า ไม่เชื่อว่าแวนซ์จะตกเป็นเป้าโจมตี และในการให้สัมภาษณ์เขายังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเหตุการณ์วันจันทร์(4)นี้เกี่ยวข้องกับความพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์เมื่อไม่นานมานี้
และชี้ต่อว่า “ผมจะไม่คาดการณ์ในสิ่งนั้น” เขากล่าวและเสริมว่า “ไม่ว่าอย่างไรก็ตามที่มันมีเป้าหมายตรงไปที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯหรือไม่ ผมไม่รู้...แต่พวกเราจะค้นพบ”
NBC News ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการตำรวจลับสหรัฐฯให้ข้อมูลว่า ชายผู้ต้องสงสัยนั้นเชื่อว่ามีอาวุธปืนถูกพบเมื่อราวเวลา 15.30 น.ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯในวันจันทร์(4)โดยตำรวจนอกเครื่องแบบที่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบให้ไปจับกุม
แต่ทว่าคนร้ายวิ่งหลบหนีพร้อมใช้ปืนยิงตรงมาที่เอเจนต์ตำรวจลับสหรัฐฯที่มีไม่ต่ำกว่า 1 นายและยิงสวนกลับไปส่งผลทำให้เขาถูกจับก่อนนำส่งโรงพยาบาลแต่ยังไม่ทราบอาการ ฟรานซ์24รายงาน
นอกจากนี่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นเป็นผู้เยาว์ถูกลูกหลงโดนยิงได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นแก่ชีวิต
ในขณะที่เกิดเหตุพบว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ อยู่ในทำเนียบขาวกำลังประชุมซัมมิตธุรกิจขนาดเล็กในห้องตะวันออก(East Room) เหตุการณ์ที่เกิดไม่กระทบต่อการประชุม
และในช่วงเวลาเดียวกันพบว่าสนามหญ้าทิศเหนือของทำเนียบขาวถูกสั่งอพยพ เอเจนต์ตำรวจลับสหรัฐฯวิ่งไปพร้อมปืนยาวและเรียกร้องให้บรรดานักข่าวออกไปจากพื้นที่และกลับเข้าไปที่ห้องแถลงข่าวทำเนียบขาว
ทั้งนี้สื่อมวลชนได้รับอนุญาตให้กลับไปยังพื้นที่สนามหญ้าทำเนียบขาวหลังผ่านไปราว 10 นาที