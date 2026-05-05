เนเธอร์แลนด์วางแผนหาทางอพยพคนบนเรือที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์กำลังเร่งอพยพผู้โดยสาร 2 รายที่มีอาการป่วยของไวรัสฮันตา ซึ่งเป็นโรคอันตรายถึงชีวิต หลังจากพบการระบาดบนเรือสำราญหรูนอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันตก ซึ่งส่วนใหญ่บรรทุกผู้โดยสารชาวอังกฤษ อเมริกัน และสเปน
เจ้าหน้าที่ระบุเพิ่มเติมว่า ยังมีผู้โดยสารประมาณ 150 คนติดอยู่บนเรือ หลังจากก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 3 ราย ได้แก่ คู่สามีภรรยาชาวดัตช์ ส่วนอีกรายเป็นชาวเยอรมัน นอกจากนี้ยังมีผู้แสดงอาการป่วยรายอื่นๆ รวมถึงชาวอังกฤษที่ออกจากเรือไปแล้ว และกำลังรับการรักษาในแอฟริกาใต้
สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์ (RIVM) ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการจัดการกับการระบาด ระบุว่า ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีผู้ป่วยรายหนึ่งที่แสดงอาการติดเชื้อไวรัสฮันตา ขณะที่แหล่งข่าวอีกราย ระบุว่า หญิงชาวดัตช์ที่เสียชีวิต ก็มีผลตรวจไวรัสฮันตาเป็นบวกเช่นกัน
RIVM ระบุว่า ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ที่แสดงอาการรายอื่นๆ ติดเชื้อไวรัสด้วยหรือไม่ และผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นเพราะไวรัสด้วยหรือไม่
ทั้งนี้ ไวรัสฮันตา ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจที่ร้ายแรงถึงตายได้ สามารถแพร่กระจายได้เมื่ออนุภาคจากมูลหรือปัสสาวะของหนูฟุ้งกระจายในอากาศ แต่ไม่ติดต่อจากคนสู่คนได้ง่าย
ไม่มีตัวยาเฉพาะสำหรับรักษาโรคนี้ ดังนั้นการรักษาจึงเน้นไปที่การดูแลประคับประคอง รวมถึงการใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่อาการรุนแรง
องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยทั่วไปอยู่ในระดับต่ำ และไม่มีความจำเป็นต้องตื่นตระหนกหรือจำกัดการเดินทาง
ประเทศกาบูเวร์ดี ระบุว่า พวกเขาไม่อนุญาตให้เรือ MV Hondius ที่ติดธงชาติเนเธอร์แลนด์เข้าเทียบท่าเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน
องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุในแถลงการณ์ว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา 7 รายบนเรือสำราญหรูลำดังกล่าว เป็นผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 ราย และผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ 5 ราย
"เราไม่ใช่แค่พาดหัวข่าว เราเป็นมนุษย์ที่มีครอบครัว มีชีวิต มีคนรอเราอยู่ที่บ้าน" เจค โรสมาริน บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชาวอเมริกัน กล่าวจากบนเรือด้วยน้ำตาคลอเบ้าเมื่อวันจันทร์ ในวิดีโอที่โพสต์ลงอินสตาแกรม
โฆษกของบริษัทเดินเรือ Oceanwide Expeditions ซึ่งตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน ผู้โดยสารทุกคนได้รับคำแนะนำให้อยู่ภายในห้องพักของตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส
ทั้งนี้ แม้ว่าการแพร่เชื้อจากคนสู่คนจะเกิดขึ้นได้ยาก แต่ระยะฟักตัวอาจนานหลายสัปดาห์ ซึ่งหมายความว่าบางคนอาจยังไม่แสดงอาการ
บริษัท Oceanwide Expeditions กำลังพยายามจัดการเรื่องการส่งตัวลูกเรือสองคนที่มีอาการของโรคกลับประเทศ คนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษและอีกคนเป็นชาวดัตช์ พร้อมกับศพของชาวเยอรมันและแขกที่ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิต ซึ่งยังไม่มีอาการป่วย
บริษัทกล่าวว่ากำลังตรวจสอบว่าสามารถตรวจคัดกรองผู้โดยสารและให้ลงจากเรือที่เกาะลาสปัลมาสและเกาะเตเนริเฟได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ทางการสเปนบอกว่า ยังไม่ได้รับคำขอให้เรือเทียบท่าและให้ผู้โดยสารลงจากเรือที่นั่น
ตามข้อมูลในเอกสารของบริษัท ระบุว่า เรือ Hondius ออกจากเมืองอุชัวยาทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาในเดือนมีนาคม เป็นการเดินทางที่ถูกโฆษณาว่าเป็นทริปสำรวจธรรมชาติในแอนตาร์กติกา โดยมีราคาตั้งแต่ 14,000 ถึง 22,000 ยูโร (16,000 ถึง 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
เรือลำดังกล่าวแล่นผ่านแอนตาร์กติกา หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ เซาท์จอร์เจีย เกาะไนติงเกล ทริสตัน เซนต์เฮเลนา และแอสเซนชัน ก่อนจะเข้าสู่น่านน้ำของเคปเวอร์เดในวันที่ 3 พฤษภาคม
กระทรวงสาธารณสุขของแอฟริกาใต้ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตสองรายชาวเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ ชายอายุ 70 ปี ซึ่งเสียชีวิตที่เซนต์เฮเลนาเมื่อวันที่ 11 เมษายน และภรรยาของเขา อายุ 69 ปี ซึ่งเสียชีวิตในแอฟริกาใต้หลังจากหมดสติที่สนามบินนานาชาติโออาร์แทมโบ
ชายชาวอังกฤษที่กำลังรักษาตัวอยู่ในคลินิกเอกชนในโจฮันเนสเบิร์กเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 27 เมษายน ขณะที่ชาวเยอรมันบนเรือเสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
ไวรัสฮันตาไวรัสมักเริ่มต้นด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น อ่อนเพลียและมีไข้ หนึ่งถึงแปดสัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อ
โฆษกของ RIVM กล่าวว่า แหล่งที่มาของการระบาดนั้นยังไม่ชัดเจน อาจจินตนาการได้ว่า หนูบนเรือเป็นพาหะนำเชื้อไวรัส แต่ก็มีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือ ระหว่างการแวะพักที่ใดที่หนึ่งในอเมริกาใต้ ผู้คนอาจติดเชื้อ เช่น ผ่านทางหนู และป่วยด้วยวิธีนั้น
ที่มา รอยเตอร์