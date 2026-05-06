ฮือฮา! เครื่องบินคาร์โกทหารอเมริกัน C-17 สองลำปรากฎตัวร่อนลงจอดใน "ปักกิ่ง" เชื่อเตรียมการล่วงหน้า “ทรัมป์” เยือนจีน

เอเจนซีส์ - กลายเป็นข่าวดังไปทั่วเมื่อตากล้องมือสมัครเล่นในจีนหลายคนสามารถจับภาพการปรากฎตัวเหนือท้องฟ้าของเครื่องบินลำเลียงทหารสหรัฐฯ C-17 จำนวน 2 ลำที่บินมาลงจอดที่สนามบินกรุงปักกิ่งในวันศุกร์(1 พ.ค) และวันเสาร์(2 พ.ค) ที่ชี้ไปถึงอาจเป็นการเตรียมการล่วงหน้าสำหรับการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของทรัมป์
หนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ของฮ่องกงรายงานวันอาทิตย์(3 พ.ค)ว่า กลายเป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะยังคงเดินหน้าต่อไปในเดือนนี้เมื่อเครื่องบินลำเลียงทหารอเมริกัน 2 ลำที่สามารถบรรทุกรถบินไปตามที่ต่างๆได้นั้นปรากฎตัวที่กรุงปักกิ่ง
อ้างอิงจากภาพที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียจีนโดยช่างภาพมือสมัครเล่นที่สนใจด้านการบิน พบว่าเครื่องบิน C-17 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯโดยมีหมายเลขที่หางคือ 088204 และ หมายเลข 055140 บนครีบรักษาการเสถียรของเครื่อง(vertical stabilizer) เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่งในวันศุกร์(1) และวันเสาร์(2)
และทำให้เกิดการคาดเดาไปทั่วทางออนไลน์ว่า สหรัฐฯอาจกำลังการเตรียมการร่วมหน้าด้านโลจิสติกรวมไปถึง ยานยนต์ต่างๆสำหรับการเยือนจีนของทรัมป์ในอีก 2 สัปดาห์
C-17 เป็นเครื่องบินลำเลียงสหรัฐฯที่มีความสามารถในการบินสิ่งของหนักและตามปกติมักใช้ขนส่งรถประจำตำแหน่งสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐฯหรือของรองประธานาธิดีสหรัฐฯและอุปกรณ์สนับสนุน รวมไปถึงรถลีมูซีนกันกระสุนของประธานาธิบดีสหรัฐฯชื่อดังที่มีนิกเนมว่า เดอะ บีสต์ (The Beast) ก่อนการเดินทางในต่างแดน
มีรายงานว่ากองกำลังสหรัฐฯได้ใช้เครื่องบิน C-17 ไม่ต่ำกว่า 4 ลำเพื่อนำยานยนต์หลายสิบคันของขบวนรถรองประธานาธิบดีสหรัฐฯเป็นการเตรียมการเยือนของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี. แวนซ์ ไปเยือนกรุงอิสลามาบัด ปากีสถาน เดือนที่แล้วเพื่อเจรจาสันติภาพร่วมกับอิหร่าน
และพบว่ามีปฎิบัติการที่คล้ายกันถูกเฝ้ามองระหว่างการเยือนของแวนซ์ไปยังฮังการีเมื่อต้นเมษายน การเดินทางของเขาไปยังอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานเมื่อกุมภาพันธ์และการเยือนกาตาร์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อตุลาคมปีที่แล้ว
ในขณะที่สงครามอิหร่านระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นยังคงร้อนแรงแต่ทว่าทรัมป์ยืนยันด้วยตัวเองวันศุกร์(1)ว่า เขาจะยังคงวางแผนที่จะเดินทางมา “จีน” ถึงแม้การเจรจากับอิหร่านรอบใหม่ยังคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้
“พวกเรามีทริปที่ต้องไปเยือนจีนในอีกไม่ช้า และผมคิดว่ามันจะเป็นงานที่น่ามหัศจรรย์” ทรัมป์กล่าวหลังโดนถามว่าจะยังคงกำหนดการเดินทางไปเยือนจีนหรือไม่
เขากล่าวต่อว่า “การเยือนจีนและประธานสี(ประธานาธิบดีน สี จิ้นผิง) นั้นต้องเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม”
หนังสือพิมพ์ฮ่องกงชี้ว่า สัญญาณการเตรียมการนั้นปรากฎในวันพฤหัสบดี(30 เม.ย)เมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ หารือทางโทรศัพท์ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ ว่า ทั้ง 2 ฝ่ายสมควรเตรียมการเป็นอย่างดีสำหรับวาระสำคัญต่อการมีปฎิสัมพันธ์ระดับสูง”
และในวันเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรีจีน เหอ ลี่เฟิง (He Lifeng) ผู้นำการเจรจาการค้าของปักกิ่งในการหารือทางการค้ากับสหรัฐฯได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีการคลังสหรัฐฯ สกอตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) และผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เจมีสัน เกรียร์ (Jamieson Greer) ผ่านทางวิดีโอลิงค์