ยูเครนและรัสเซียประกาศหยุดยิง

เมื่อวันจันทร์ (4 พ.ค.) รัสเซียประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียว ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มอสโกจัดงานรำลึกวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองประจำปี และขู่ว่าจะโจมตีเคียฟด้วยขีปนาวุธครั้งใหญ่หากยูเครนละเมิดข้อตกลง
ด้านยูเครนตอบโต้ด้วยการประกาศหยุดยิงของฝ่ายตนเองบ้าง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม พร้อมระบุว่า ยูเครนไม่ได้คิดจริงจังที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในช่วงวันหยุดทางทหารของรัสเซีย
กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงผ่านบริการส่งข้อความ MAX ของรัฐบาลว่า "จากการตัดสินใจของ วลาดิมีร์ ปูติน ผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพรัสเซีย ได้มีการประกาศหยุดยิงตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 9 พฤษภาคม 2026 เราหวังว่าฝ่ายยูเครนจะปฏิบัติตาม"
"หากรัฐบาลเคียฟพยายามดำเนินแผนการอันชั่วร้ายเพื่อขัดขวางการเฉลิมฉลองครบรอบ 81 ปีแห่งชัยชนะในสงครามรักชาติครั้งยิ่งใหญ่ กองทัพรัสเซียจะตอบโต้ด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งใหญ่ใจกลางกรุงเคียฟ เราขอเตือนประชาชนในกรุงเคียฟและเจ้าหน้าที่ของคณะทูตต่างประเทศให้รีบออกจากเมืองโดยเร็ว" กระทรวงกลาโหมรัสเซีย ระบุ
ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ระบุเมื่อวันจันทร์ว่า การหยุดยิงเพื่อให้ทางมอสโกสามารถจัดงานเฉลิมฉลองได้นั้น "ไม่ใช่เรื่องจริงจัง" และรัสเซียคงกลัวว่าโดรนของยูเครนจะ "บินเหนือจัตุรัสแดง"
"จนถึงวันนี้ ยังไม่มีการเรียกร้องอย่างเป็นทางการไปยังยูเครนเกี่ยวกับรูปแบบของการหยุดยิงตามที่ถูกกล่าวอ้างในโซเชียลมีเดียของรัสเซีย" เซเลนสกีระบุในโพสต์บน X
