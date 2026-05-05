มอสโกยิ้มกริ่ม! ญี่ปุ่นนำเข้า "น้ำมันรัสเซีย' ล็อตแรกหลังสงครามอิหร่านก่อวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ

ญี่ปุ่นได้รับน้ำมันดิบล็อตแรกจากรัสเซียแล้ว นับตั้งแต่ปริมาณน้ำมันทั่วโลกถูกตัดขาดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังเกิดสงครามอิหร่าน
สถานีโทรทัศน์โตเกียว หนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุน และสื่ออื่นๆ อ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อจากบริษัทค้าส่ง ไทโย ออยล์ ซึ่งระบุว่า เรือบรรทุกน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากโครงการพัฒนาก๊าซธรรมชาติ ซาคาลิน-2 เดินทางมาถึงชายฝั่งอิมาบาริทางตะวันตกของญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (4 พ.ค.)
ญี่ปุ่นซึ่งโดยปกติพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางประมาณ 95% ของการนำเข้าทั้งหมด พยายามที่จะกระจายแหล่งที่มาของพลังงานนับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ซึ่งทำให้ช่องแคบฮอร์มุซถูกเตหะรานปิดกั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการในภูมิภาคซาคาลินไม่ได้ตกอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระดับโลกต่อรัสเซียที่ถูกนำมาใช้ภายหลังจากการรุกรานยูเครนในปี 2022
รายงานระบุว่า บริษัท ไทโย ออยล์ ได้รับคำขอจากกระทรวงเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้รับน้ำมันดิบรัสเซียเข้ามา
คาดว่าน้ำมันดิบเหล่านี้จะถูกส่งไปยังโรงกลั่นเพื่อแปรรูปเป็นน้ำมันเบนซิน น้ำมันแนฟทา (ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่พลาสติก เส้นใยเคมี ไปจนถึงสี) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทยังไม่สามารถติดต่อได้ทันทีเพื่อยืนยันรายงานดังกล่าว
ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันจันทร์ (4) ที่กรุงแคนเบอร์ราภายหลังจากการหารือกับ แอนโทนี อัลบานีส นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียว่า ภาวะขาดแคลนน้ำมันทั่วโลกกำลังส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เธอยืนยันว่า ญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะร่วมมือกันตอบสนองอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงาน
โดยปกติแล้ว น้ำมันประมาณ 1 ใน 5 ของโลกจะถูกส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และการปิดช่องแคบนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น
ทาคาอิจิ ระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า รัฐบาลของเธอคาดว่าญี่ปุ่นจะมีผลิตภัณฑ์เคมีที่ได้จากแนฟทาเพียงพอสำหรับใช้ไปจนถึงสิ้นปีนี้ หลังจากเพิ่มการนำเข้าจากแหล่งผลิตนอกตะวันออกกลาง
ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-รัสเซียย่ำแย่ลงมาก นับตั้งแต่ญี่ปุ่นเข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรระดับโลกต่อมอสโกเนื่องจากสงครามในยูเครน
ที่มา: เอเอฟพี