โรงงานพลุระเบิดใน 'จีน' มีผู้เสียชีวิตแล้ว 21 คน-บาดเจ็บกว่าครึ่งร้อย

เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่โรงงานผลิตดอกไม้ไฟในภาคกลางของจีนเมื่อวันจันทร์ (4 พ.ค.) ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 คน และบาดเจ็บ 61 คน
สถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่า เหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:43 น. ของวันจันทร์ (4) ที่บริษัทผลิตและจัดแสดงดอกไม้ไฟ หลิวหยาง ฮวาเซิง (Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company) ในเมืองหลิวหยาง มณฑลหูหนาน
จากคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นการระเบิดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับกลุ่มควันขนาดใหญ่ที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในพื้นที่ชนบทที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา
ภาพจากโดรนของ CCTV ที่ถ่ายในวันต่อมาแสดงให้เห็นซากปรักหักพังที่ยังคงมีควันลอยอยู่ในบริเวณที่เคยมีอาคารตั้งอยู่ โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถขุดกำลังเร่งค้นหาภายในซากปรักหักพัง
กลุ่มควันยังคงลอยขึ้นจากอาคารบางหลังที่ยังคงเหลืออยู่ และหลายหลังหลังคาพังทลาย
รัฐบาลกลางของจีนได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้คำแนะนำในการกู้ภัย ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 480 คนถูกส่งไปยังที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย
ทางการได้ประกาศเขตควบคุมรัศมี 3 กิโลเมตรรอบจุดเกิดเหตุ และอพยพผู้คนในบริเวณใกล้เคียง
ล่าสุด มีรายงานว่าตำรวจได้จับกุมผู้บริหารของบริษัทไว้แล้ว ขณะที่การสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุพลุระเบิดครั้งนี้ยังคงดำเนินต่อไป
สำนักข่าวซินหวารายงานวันนี้ (5) ว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนเรียกร้องให้ "ทุ่มเททุกวิถีทาง" ในการรักษาผู้บาดเจ็บและค้นหาผู้สูญหาย รวมถึงดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เมืองหลิวหยางถือเป็นศูนย์กลางการผลิตดอกไม้ไฟที่สำคัญของจีน โดยผลิตดอกไม้ไฟประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของที่จำหน่ายในจีน และ 70 เปอร์เซ็นต์ของที่ส่งออก
อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม รวมถึงในอุตสาหกรรมดอกไม้ไฟ เกิดขึ้นอยู่เนืองๆ ในจีน เนื่องจากมาตรฐานความปลอดภัยที่ยังคงหละหลวม
เมื่อปีที่แล้ว เหตุระเบิดที่โรงงานดอกไม้ไฟอีกแห่งในมณฑลหูหนานคร่าชีวิตผู้คนไป 9 ราย และในปี 2023 มีผู้เสียชีวิต 3 รายจากเหตุระเบิดในอาคารที่พักอาศัยที่เมืองเทียนจิน
เมื่อเดือน ก.พ. ปีนี้ เหตุระเบิดที่ร้านขายดอกไม้ไฟในมณฑลหูเป่ยและเจียงซูคร่าชีวิตผู้คนไป 12 และ 8 ราย ตามลำดับ
ที่มา: เอเอฟพี