โยนงานเฉย! รมว.คลังสหรัฐฯ เรียกร้อง 'จีน' ใช้อิทธิพลบีบอิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อน 'ทรัมป์' พบ 'สี จิ้นผิง'

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรียกร้องในวันจันทร์ (4 พ.ค.) ให้จีนยกระดับความพยายามทางการทูตโน้มน้าวอิหร่านให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมเสริมว่าประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง คงจะได้หารือกันเรื่องนี้ระหว่างพบกันที่ปักกิ่งสัปดาห์หน้า
“จีน เรามาดูกันว่าพวกเขาจะเร่งดำเนินการทางการทูตและโน้มน้าวอิหร่านให้เปิดช่องแคบได้หรือไม่” เบสเซนต์ กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์สดในรายการ “America's Newsroom” ทางช่อง Fox News
เบสเซนต์ กล่าวว่า จีนซื้อพลังงานจากอิหร่านถึง 90% “ดังนั้นพวกเขาจึงให้เงินสนับสนุนประเทศที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายรายใหญ่ที่สุด”
เขายังกระตุ้นให้จีน “เข้าร่วมกับเราในปฏิบัติการระหว่างประเทศนี้” เพื่อเปิดช่องแคบ แต่ไม่ได้ระบุว่าปักกิ่งควรดำเนินการอย่างไร เขายังกล่าวเสริมว่าจีนและรัสเซียควรหยุดขัดขวางความคิดริเริ่มในสหประชาชาติ ยกตัวอย่างเช่นมติที่ส่งเสริมมาตรการปกป้องการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จีนได้ยกระดับต่อต้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อโรงกลั่นน้ำมันของจีนที่ยังคงซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่าน
กระทรวงพาณิชย์ของจีนสั่งให้บริษัทต่างๆ อย่าได้ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อโรงกลั่นอิสระ 5 แห่ง รวมถึงบริษัท Hengli Petrochemical ที่เพิ่งถูกวอชิงตันขึ้นบัญชีคว่ำบาตร โดยเป็นครั้งแรกที่จีนอ้างอิงกฎหมายที่อนุญาตให้ปักกิ่งสามารถตอบโต้หน่วยงานที่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่จีนเห็นว่าขัดต่อกฎหมาย
เบสเซนต์ กล่าวว่า ทรัมป์ และ สี จิ้นผิง ได้หารือเกี่ยวกับอิหร่าน และจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยตรงระหว่างการประชุมสุดยอดในวันที่ 14-15 พ.ค. ที่กรุงปักกิ่ง แต่เขาย้ำว่าทั้งสองจะพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างสหรัฐฯ และจีนซึ่งเป็นผลมาจากการหยุดยิงทางการค้าในเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว
“เรามีความมั่นคงอย่างมากในแง่ของความสัมพันธ์ และนั่นมาจากการที่ผู้นำทั้งสองต่างเคารพซึ่งกันและกัน” เบสเซนต์ กล่าว
ขุนคลังสหรัฐฯ ยังอ้างว่า สหรัฐอเมริกาสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างสมบูรณ์แล้วผ่านการปิดล้อมการขนส่งสินค้าของอิหร่าน และปฏิบัติการใหม่ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ในการนำทางเรือขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์นี้จะทำให้ราคาน้ำมันลดลง เขายังกล่าวว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนั้นเป็น "ความผิดปกติชั่วคราว" ที่จะสิ้นสุดลงภายในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือน
"เราตระหนักดีว่า การเพิ่มขึ้นของราคาในระยะสั้นนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอเมริกัน แต่ผมก็มั่นใจว่าหลังจากนี้ราคาจะลดลงอย่างรวดเร็ว" เบสเซนต์ กล่าวพร้อมเสริมว่าตลาดน้ำมันจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอ
ที่มา: รอยเตอร์