สุดวิตก! อดีตพ่อเมืองนิวยอร์กคนสนิททรัมป์ “รูดี จูลีอานี” ป่วยขั้นวิกฤตหามส่งโรงพยาบาล “โรคนิวมอเนีย” ผลจากสูดฝุ่นผงมหาศาลจาก "ตึกแฝดเวิล์ดเทรดถล่ม" โดนก่อการร้ายโจมตี 11 กันยา

เอพี – อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก ซิตี รูดี จูลีอานี อยู่ในขั้นวิกฤตโดนหามส่งโรงพยาบาลในเวสต์ปาล์มบีชวันอาทิตย์(3 พ.ค)โรคนิวมอเนียผลกระทบจากฝุ่นผงมหาศาลจากตึกแฝดเวิล์ดเทรดถล่มหลังโดนกลุ่มอัลกออิดะห์จี้เครื่องบินพุ่งชนเมื่อวันที่ 11 ก.ย ปี 2001 ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
เอพีรายงานวันจันทร์(4 พ.ค)ว่า เทด กู๊ดแมน (Ted Goodman) โฆษกส่วนตัวแถลงวันจันทร์(4)ว่า อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก ซิตี รูดี จูลีอานี ซึ่งเป็นเพื่อนสนิททรัมป์ล่าสุดสามารถกลับมาหายใจเองได้หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐฟลอริดาหลังป่วยขั้นวิกฤตด้วยโรคนิวมอเนียจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
โฆษกกล่าวต่อว่า อดีตนายเทศมนตรีนิวยอร์ก ซิตี วัย 81 ปีปัจจุบันยังอยู่ในขั้นวิกฤตแต่อาการคงที่และอยู่ระหว่างการใช้มาตรการเฝ้าระวังเพื่อติดตามอาการ
ทั้งนี้อาการจูลีอานีกำเริบจากโรคทางการเดินหายใจที่เป็นผลมาจากการสัมผัสต่อฝุ่นและสารพิษจากตึกแฝดเวิล์ดเทรดถล่มหลังโดนกลุ่มอัลกออิดะห์จี้เครื่องบินพุ่งชนเมื่อวันที่ 11 ก.ย ปี 2001
หนังสือพิมพ์ปาล์มบีชโพสต์ของสหรัฐฯรายงานว่า รูดี จูลีอานี เพื่อนสนิทของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาล Good Samaritan Medical Center ที่เวสต์ ปาล์มบีช(West Palm Beach)ด้วยโรคนิวมอเนียในวันอาทิตย์(3) และหลัวจากนั้นมีการสอดท่อ แหล่งข่าวเปิดเผย
เอพีรายงานว่า เกิดขึ้นหลังจากระหว่างจัดรายการทอล์กโชว์ทางออนไลน์วันศุกร์(1) พบว่าอดีตพ่อเมืองนิวยอร์กมีน้ำเสียงแหบพร่าและเขาได้เล่นมุกกับผู้ชมว่า “เสียงของเขาป่วยเล็กน้อย”
โฆษกส่วนตัวแถลงว่า “อาการป่วยนี้เพิ่มความซับซ้อนให้กับโรคระบบทางหายใจใดๆ และไวรัสได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วร่าง และทำให้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์เพื่อทำให้มีออกซิเจนอย่างเพียงพอและทำให้อาการของเขาคงที่”
แถลงการณ์ชี้ว่า ครอบครัวของจูลีอานีและแพทย์นั้นอยู่ข้างตัวในเวลานี้และเสริมว่า อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก ซิตี รูดี จูลีอานี กล่าวขอบคุณไปยังทุกคนที่ให้กำลังใจและการสนับสนุน