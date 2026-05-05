ได้ทีหาพวก! 'ทรัมป์' เรียกร้อง 'เกาหลีใต้' เข้าร่วมทำสงครามอิหร่าน หลังเรือสินค้าถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระบุในวันจันทร์ (4 พ.ค.) ว่าอิหร่านมีการ "ยิงโจมตี" ในช่องแคบฮอร์มุซ แต่สร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อย ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้เกาหลีใต้ตัดสินใจเข้าร่วมสงคราม หลังจากที่มีเรือสินค้าเกาหลีลำหนึ่งถูกโจมตี
ในโพสต์บน Truth Social ทรัมป์ ยังไม่ได้กล่าวถึงการโจมตีที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) และโอมาน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นความพยายามลดความตึงเครียดท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น
เหตุการณ์เหล่านี้ได้สั่นคลอนข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางอยู่แล้ว โดยเรือรบของสหรัฐฯ ยังล่องผ่านเส้นทางน้ำที่สำคัญนี้ในวันจันทร์ (4) ซึ่ง ทรัมป์ กล่าวว่าเป็นความพยายามที่จะปกป้องการขนส่งทางเรือ
เกาหลีใต้รายงานว่า เรือสินค้าลำหนึ่งของตนถูกโจมตีด้วยระเบิดจนเกิดเพลิงไหม้ภายในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลของอังกฤษ (UKMTO) รายงานว่า มีเรือสองลำถูกโจมตีบริเวณนอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่วนบริษัทน้ำมัน ADNOC ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยืนยันว่า เรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งของตนถูกโดรนของอิหร่านโจมตีขณะพยายามข้ามช่องแคบ
“อิหร่านได้ยิงใส่ประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องระหว่างการเคลื่อนย้ายเรือในโครงการ Project Freedom รวมถึงเรือบรรทุกสินค้าของเกาหลีใต้ด้วย บางทีอาจถึงเวลาแล้วที่เกาหลีใต้ควรเข้าร่วมภารกิจนี้!” ทรัมป์ โพสต์ข้อความ
“นอกจากเรือของเกาหลีใต้แล้ว ในขณะนี้ยังไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในช่องแคบ”
ทรัมป์ ยังคุยว่ากองกำลังสหรัฐฯ ได้ “ยิงเรือทหารขนาดเล็กของอิหร่าน” จมไป 7 ลำ โดยก่อนหน้านั้นพลเรือเอก แบรด คูเปอร์ ผู้บัญชาการ CENTCOM ของสหรัฐฯ ให้ข้อมูลว่ามีเรือเล็กของอิหร่านถูกทำลายไป 6 ลำ แต่เตหะรานออกมาปฏิเสธทันควันว่า ไม่มีเรือลำใดถูกจม
