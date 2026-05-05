ขนหน้าแข้งร่วงไหม! ครอบครัวผู้ก่อตั้ง 'ซัมซุง' จ่ายภาษีมรดก 8,000 ล้านดอลลาร์ สูงสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ

ครอบครัวผู้ก่อตั้ง ซัมซุง (Samsung) ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของเกาหลีใต้ ได้ชำระภาษีมรดกจำนวน 12 ล้านล้านวอน หรือประมาณ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (262,000 ล้านบาท) เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งถือเป็นการเสียภาษีมรดกจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแดนโสมขาว
ประธาน อี แจยอง และสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว รวมถึงมารดา ฮง รา-ฮี และน้องสาว อี บูจิน และ อี ซอ-ฮยอน ได้ชำระเงินภาษีจำนวนดังกล่าวเป็นงวดๆ รวมทั้งสิ้น 6 งวด ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ภาษีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมรดกที่ทิ้งไว้โดยอดีตประธานบริษัท อี คุนฮี ซึ่งเสียชีวิตเมื่อเดือน ต.ค. ปี 2020
ซัมซุงเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ หรือที่เรียกว่า 'แชโบล' ซึ่งดำเนินธุรกิจครอบคลุมด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมหนัก การก่อสร้าง และบริการทางการเงิน
อี คุนฮี ทิ้งมรดกเอาไว้รวมทั้งสิ้นราว 26 ล้านล้านวอน ซึ่งรวมถึงหุ้น อสังหาริมทรัพย์ และงานศิลปะ
ในขณะนั้นครอบครัว อี กล่าวว่า "การจ่ายภาษีเป็นหน้าที่ตามปกติของพลเมือง"
ซัมซุงยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ (3) ว่า ครอบครัวผู้ก่อตั้งได้ชำระเงินภาษีงวดสุดท้ายแล้ว โดยระบุว่าจำนวนเงินดังกล่าวเทียบเท่ากับประมาณ 1 เท่าครึ่งของรายได้จากภาษีมรดกทั้งหมดของเกาหลีใต้ในปี 2024
อัตราภาษีมรดกของเกาหลีใต้ที่ 50% นั้นจัดว่าสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
การจัดเก็บภาษีครั้งนี้เป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดจากนักลงทุน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของตระกูลลี อี ในการที่จะรักษาอำนาจควบคุมซัมซุงไว้
ส่วนหนึ่งของมรดกของ อี คุนฮี ซึ่งรวมถึงคอลเลคชันงานศิลปะของ ปาโบล ปิกัสโซ และ ซัลวาดอร์ ดาลี ได้ถูกบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลีและองค์กรทางวัฒนธรรมอื่นๆ
ตระกูล อี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกันมากกว่า 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลดัชนีมหาเศรษฐีโลกโดย Bloomberg
ความมั่งคั่งของพวกเขาเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการชิปคอมพิวเตอร์จากอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั่วโลกได้ช่วยผลักดันมูลค่าหุ้นของ ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ให้สูงขึ้น
นอกจากการผลิตชิปคอมพิวเตอร์แล้ว ซัมซุงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นผู้ผลิตโทรทัศน์รายใหญ่อีกด้วย
กลุ่มบริษัทซัมซุงก่อตั้งขึ้นในปี 1938 โดย อี บยองชอล ปู่ของ อี แจยอง ผู้ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำของกลุ่มบริษัท
ที่มา: บีบีซี