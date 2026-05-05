เยอรมนีระทึก! รถยนต์พุ่งชนคนใน 'ไลป์ซิก' เสียชีวิตแล้ว 2 ราย-บาดเจ็บอื้อ

เกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งพุ่งชนผู้คนบนทางเท้าในเมืองไลป์ซิก (Leipzig) ทางตะวันออกของเยอรมนี ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย และบาดเจ็บอีกหลายรายในวันจันทร์ (4 พ.ค.)
คนขับถูกจับกุม หลังจากที่รถคันดังกล่าวขับพุ่งจากจัตุรัสหลักไปยังถนนสายหลักใจกลางเมือง ใกล้กับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
บูร์คฮาร์ด จุง นายกเทศมนตรีเมืองไลป์ซิก ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต 2 ราย พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า "เรายังไม่ทราบแรงจูงใจที่แน่ชัด เราไม่รู้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผู้ก่อเหตุ"
อักเซล ชูห์ หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองไลป์ซิก ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิต 2 ราย และเผยว่ายังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย และอีก 2 ราย "ได้รับผลกระทบ"
ตำรวจเยอรมนีโพสต์บน X ว่า รถยนต์คันดังกล่าวพุ่งชนผู้คนบนถนนกริมไมเชอ แล้วพยายามขับหลบหนีไป แต่ต่อมาคนขับถูกจับกุมได้ในที่สุด และ "ขณะนี้ไม่มีอันตรายใดๆ เพิ่มเติมแล้ว"
ตำรวจจำนวนมากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉิน และเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุ
เยอรมนีเผชิญกับเหตุการณ์ที่คนร้ายขับรถพุ่งชนผู้คนหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
เมื่อเดือน ธ.ค. ปี 2024 มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 คนและบาดเจ็บหลายร้อยคนจากเหตุการณ์ขับรถพุ่งชนตลาดคริสต์มาสในเมืองมักเดบูร์กทางตะวันออก และยังเคยเกิดเหตุโจมตีในลักษณะเดียวกันนี้ที่มิวนิกและเบอร์ลินด้วย
ที่มา: เอเอฟพี