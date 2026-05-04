ยูเครนมุ่งตัดท่อน้ำเลี้ยงทำสงครามรัสเซีย ถล่มหนักท่าเรือ-เรือเงาขนน้ำมันมอสโก

เอพี – ยูเครนส่งโดรนถล่มเป้าหมายที่เป็นจุดขนถ่ายน้ำมันในรัสเซียชุดใหญ่เมื่อคืนวันอาทิตย์ (3 พ.ค.) ทำให้ไฟไหม้ท่าเรือส่งออกน้ำมันใหญ่ที่สุดของรัสเซียในทะลบอลติก และยังโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของกองเรือเงาอีก 2 ลำในทะเลดำ
อเล็กซานเดอร์ ดรอซเดนโก ผู้ว่าการแคว้นเลนินกราด เผยว่า ท่าเรือพรีมอร์สก์ที่ถูกโจมตีดำเนินการโดยทรานส์เนฟต์ ซึ่งเป็นกิจการน้ำมันของรัฐบาลรัสเซีย และมีความสามารถในการจัดการน้ำมันหลายแสนบาร์เรลต่อวัน ท่าเรือนี้ที่ถูกโจมตีมาหลายครั้งในเดือนมี.ค. อยู่ห่างจากยูเครนกว่า 1,000 กม.
อย่างไรก็ตาม ดรอซเดนโกระบุว่า การโจมตีไม่ได้ทำให้น้ำมันรั่วไหล แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บเสียชีวิตหรือความเสียหายแต่อย่างใด
ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครน อ้างว่า กองทัพยูเครนได้ทำลายเป้าหมายทางทหารและเป้าหมายอื่นๆ หลายแห่งของรัสเซีย รวมทั้งทำให้โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือขนส่งน้ำมันเสียหายอย่างหนัก และเรือติดขีปนาวุธคาลิบร์ของรัสเซีย 1 ลำขึ้นไปไม่สามารถใช้งานได้
เซเลนสกี้เสริมว่า โดรนยูเครนโจมตีเรือติดขีปนาวุธคาราเคิร์ต 1 ลำ เรือลาดตระเวน 1 ลำ และเรือบรรทุกน้ำมัน 1 ลำของกองเรือเงาของรัสเซียที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการแซงก์ชันของตะวันตก
นอกจากนั้น กองทัพยูเครนยังโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของกองเรือเงาของรัสเซียอีก 2 ลำใกล้ทางเข้าท่าเรือโนโวรอสซีสก์ในทะเลดำ ส่วนทางด้านมอสโกยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของเซเลนสกี้แต่อย่างใด
ที่ผ่านมาเคียฟยกระดับการโจมตีโครงสร้างการส่งออกน้ำมันของรัสเซียหนักขึ้น เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงการทำสงครามของรัสเซีย
ขณะเดียวกัน หน่วยงานบริการฉุกเฉินของยูเครนระบุว่า มีผู้เสียชีวิต 2 คนและบาดเจ็บ 3 คนจากการโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียในแคว้นโอเดสซาทางใต้ของยูเครนเมื่อคืนวันเสาร์ (2 พ.ค.) ซึ่งยังทำให้อาคารที่พักอาศัย 3 หลังได้รับความเสียหาย และโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือแห่งหนึ่งไฟไหม้ นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก 6 คนในแคว้นดนิโปรเปตรอฟสก์ตอนกลางของประเทศ
ที่รัสเซีย การโจมตีของยูเครนทำให้ชายวัย 77 ปีผู้หนึ่งเสียชีวิตใกล้เมืองโวโลโคลัมสก์ ห่างจากตอนกลางของมอสโก 120 กม. โดยโดรน 6 ลำถูกยิงร่วงในแคว้นมอสโกที่ล้อมรอบแต่ไม่ครอบคลุมเมืองหลวง และโดรนอย่างน้อย 5 ลำถูกยิงร่วงขณะมุ่งหน้าสู่เมืองมอสโก
ที่แคว้นสโมเลนสก์ของรัสเซีย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คนจากเศษโดรนยูเครนที่ถูกยิงและร่วงลงในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง โดยทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงในวันอาทิตย์ว่า โดรนยูเครนถูกยิงร่วงเหนือรัสเซียและไครเมียรวม 334 ลำเมื่อคืนวันเสาร์
ทางด้านกองทัพอากาศยูเครนเผยว่า ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น รัสเซียโจมตียูเครนด้วยโดรน 249 และขีปนาวุธทิ้งตัว 269 ชุด และยูเครนสามารถยิงและสกัดโดรนรัสเซีย 249 ลำ และมีการบันทึกการโจมตีด้วยขีปนาวุธทิ้งตัวและโดรน 19 ลำใน 15 พื้นที่