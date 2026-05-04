รายงานข่าวกรองลับตะวันตกรั่วแฉ “ปูติน” นั่งไม่ติดหวั่นโดน "โดรน" ลอบสังหารกลัวคนใกล้ตัว “เซอร์เก ชอยกู” ทำปฎิวัติยึดอำนาจ

เอเจนซีส์ – รายงานข่าวกรองตะวันตกรั่วเปิดเผย เครมลินเมื่อไม่นานมานี้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ผู้นำรัสเซียเพิ่มอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน ติดตั้งระบบสอดแนมที่บ้านพักเจ้าหน้าที่ใกล้ชิดท่ามกลางระดับสูงรัสเซียโดนลอบสังหารไม่หยุด ตะวันตกเปิดชื่อ “เซอร์เก ชอยกู” ผงาดในฐานะผู้ที่อาจทำรัฐประหารปูตินคนต่อไปตามหลังอดีตหัวหน้าวากเนอร์ เยฟเกนี ปรีโกจิน
CNN รายงานวันนี้(4 พ.ค)ว่า รายงานจากสำนักงานข่าวกรองยุโรปที่สื่อสหรัฐฯได้มาพบว่า ทั้งพ่อครัว บอดี้การ์ด และเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพที่ทำงานให้ประธานาธิบดีทั้งหมดถูกสั่งห้ามเดินทางด้วยระบบการขนส่งสาธารณะเด็ดขาด
รวมถึงผู้ที่ต้องการเข้าพบประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินต้องถูกตรวจ 2 รอบขณะที่เจ้าหน้าที่ทำงานใกล้ชิดต้องใช้โทรศัพท์ที่ไม่มีอินเตอร์เนตเท่านั้น
มาตรการบางส่วนนำมาใช้นำไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังการเสียชีวิตของพลโทรัสเซีย ฟานิล ซาร์วารอฟ( Lieutenant General Fanil Sarvarov) จากคาร์บอมบ์ที่กรุงมอสโกเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียได้ลดจำนวนสถานที่ปูตินมักไป เป็นต้นว่า ครอบครัวผู้นำรัสเซียหยุดการเดินทางไปพักที่บ้านพักที่ต่างๆทั้งในภูมิภาคมอสโกและที่วาลได(Valdai)
รายงานข่าวกรองลับยุโรปเปิดเผยว่า นับตั้งแต่ส่งกำลังทหารรุกรานยูเครนในปี 2022 ปูตินใช้เวลานานหลายสัปดาห์ต่อครั้งอาศัยอยู่ในบังเกอร์ต่างๆที่ได้รับการปรับปรุงส่วนใหญ่ที่ คราสโนดาร์ (Krasnodar) แถบทะเลดำไม่กี่ชั่วโมงจากกรุงมอสโก
ผู้นำรัสเซียที่อาศัยในบังเกอร์หลายสัปดาห์ในแต่ละครั้งนี้ทำให้มีการเปรียบเทียบไปถึงผู้นำสหรัฐฯคนปัจจุบัน โดนัลด์ ทรัมป์ มีแผนสร้างห้องบอลรูมทำเนียบขาวที่ด้านใต้ดินจะเป็นบังเกอร์สำหรับประธานาธิบดีที่มียูนิตโรงพยาบาลด้านใน
และที่ผ่านมามีรัฐมนตรีของทรัมป์หลายคนเพื่อความปลอดภัยต้องเข้ามาอาศัยในฐานทัพสหรัฐฯ
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานเมื่อวันอังคาร(28 เม.ย)ก่อนหน้าว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในรายการ 60 นาทียอมรับกลางทีวีว่า เขาไม่แน่ใจว่าเหตุใดที่ปรึกษาระดับสูงของตัวเองต้องอาศัยในฐานทัพ “ผมไม่แน่ใจ..แต่พวกเขาจำเป็นต้องทำ”
ดิอินดีเพนเดนท์ชี้ว่า รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีท เฮกเซธ และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ รวมอยู่ในกลุ่มระดับสูงที่อาศัยภายในฐานทัพ
รายงานยังชี้ว่า มอสโกมีความวิตกต่อความมั่นคงภายในที่ตกต่ำลง
รายงานข่าวกรองลับตะวันตกที่รั่วออกมายังชี้ว่า อดีตรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย ปัจจุบันเลขาสภาความมั่นคงรัสเซีย เซอร์เก ชอยกู ที่คนสนิทของเขา รัสแลน ทซาไลคอฟ (Ruslan Tsalikov) ถูกจับเมื่อวันที่ 5 มี.ค ที่ผ่านมานั้นกลายเป็นบุคคลที่มีความเป็นไปได้จะคิดทำการรัฐประหารยึดอำนาจปูตินตามหลังเหตุการณ์ยึดอำนาจที่ล้มเหลวปี 2023 ของอดีตหัวหน้ากลุ่มติดอาวุธ วากเนอร์ เยฟเกนี ปรีโกจิน
ข่าวกรองตะวันตกชี้ว่าเกิดจากการที่ ชอยกูเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลภายในกองบัญชาการทหารระดับสูงของรัสเซีย
และตัวปูตินเองมีความวิตกอย่างสูงต่อความลับอ่อนไหวรั่ว รวมไปถึงวิตกจากการใช้โดรนเพื่อความพยายามลอบสังหารตัวเขาจากฝีมือวงในระดับสูงทางการเมืองรัสเซีย