หยุดยิงหมดอายุ! “สหรัฐฯ-อิหร่าน” กลับมาเปิดศึกรอบใหม่ ใช้ "เฮลิคอปเตอร์โจมตีอาปาเช่" จมเรือเตหะรานไป 6 ลำ โต้ลั่นไม่มีเรือรบอเมริกันโดนมิสไซล์ฝ่ายตรงข้ามตามข่าวลือ

เอเจนซีส์ – กองทัพสหรัฐฯวันจันทร์(4 พ.ค)จมเรืออิหร่าน 6 ลำในช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีด้วยมิสไซล์ร่อน โดรน และเรือเล็กตามสัญญา ยืนยันไม่มีเรือรบอเมริกันตกเป็นเป้ามิสไซล์อิหร่าน 2 ลูกตามข้ออ้าง IRGC แถลงย้ำภารกิจเปิดช่องแคบฮอร์มุซ มีเรือสินค้าติดธงชาติสหรัฐฯ 2 ลำวันนี้(4 พ.ค)ประสบความสำเร็จผ่านไปได้
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(4 พ.ค)ว่า ประธานคณะเสนาธิการทหารสหรัฐฯ พลเรือเอก แบรดลีย์ คูเปอร์ (Bradley Cooper) กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า สหรัฐฯเคลียร์เส้นทางเดียวผ่านตลอดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เรือพาณิชย์ทั้งหลายที่ “โดนจับเป็นตัวประกัน” ในอ่าวเปอร์เซียเป็นเวลาหลายสัปดาห์สามารถเดินทางออกไปได้ แต่ทว่าเขาไม่ได้เปิดเผยว่ามีเรือจำนวนมากน้อยเพียงใดที่ผ่านช่องทางที่สหรัฐฯได้เปิดทางไว้
CNN ชี้ว่า กองทัพสหรัฐฯในวันจันทร์(4) จมเรือเล็กอิหร่านจำนวนทั้งหมด 6 ลำในช่องแคบฮอร์มุซตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามเปิดฉากยิงมิสไซล์ร่อนหลายลูกโจมตี รวมถึง โดรน และเรือเล็ก ต่อกองเรือรบสหรัฐฯและเรือพาณิชย์ที่ถูกปกป้องโดยกองทัพสหรัฐฯ
เรืออิหร่านถูกโจมตีด้วยเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่และเฮลิคอปเตอร์ SH-60 Seahawk
คูเปอร์ชี้ว่า “หากว่าคุณกำลังประกบอารักขาเรือ คุณกำลังเล่นแบบ 1 ต่อ 1 ซึ่งผลคิดว่าพวกเรามีการจัดการตั้งรับที่ดีกว่ามากในกระบวนการนี้ที่ซึ่งพวกเรามีหลายชั้นรวม เรือ เฮลิคอปเตอร์ อากาศยาน การเตือนภัยล่วงหน้าทางอากาศ อุปกรณ์ต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิก”
และเสริมว่า “พวกเรามีแพกเก็จการตั้งรับที่กว้างขวางกว่ามากที่พวกเราเคยมีมาหากว่าคุณแค่กำลังอารักขา”
CNN รายงานว่า ขณะเดียวกันผู้บัญชาการกองทัพอิหร่าน พลตรี อามีร์ ฮาตามี (Amir Hatami) ออกแถลงเตือนวันจันทร์(4)ว่า ความพยายามใดๆโดยกองเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯที่จะเข้ามาที่ช่องแคบฮอร์มุซจะได้รับการต่อต้านด้วยพละกำลัง
พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าเตหะรานส่งมิสไซล์ร่อนและโดรนโจมตี
ผู้นำกองทัพอิหร่านกล่าวต่อว่า มิสไซล์ร่อนและโดรนโจมตีถูกส่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและยืนยันว่า ความมั่นคงภูมิภาคถือเป็นหน้าที่แรกของอิหร่านที่ไม่สามารถต่อรองได้
ฮาตามีกล่าวว่า กองกำลังอิหร่านยังคงสอดแนมอย่างใกล้ชิดต่ออ่าวเปอร์เซีย
ทั้งนี้กองทัพสหรัฐฯแถลงเมื่อช่วงต้นของวันจันทร์(4)ว่า เรือสินค้าติดธงสหรัฐฯจำนวน 2 ลำประสบความสำเร็จสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้
แต่ทว่าเตหะรานกลับปฎิเสธพร้อมชี้ว่า แถลงการณ์ที่ออกมาจากกองบัญชาการกลางสหรัฐฯทั้งไร้หลักฐานและโกหกซึ่งหน้า
CENTCOM ยังแถลงต่อว่า หลังการโพสต์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แล้วภารกิจ “โปรเจกต์ฟรีดอม” (Project Freedom) เพื่อให้เสรีภาพการเดินเรือกลับมานี้จะใช้กองเรือพิฆาตสหรัฐฯติดมิสไซล์นำวิถี อากาศยานกว่า 100 ลำและทหารอเมริกันอีก 15,000 นาย