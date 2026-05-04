ฟิลิปปินส์สั่งอพยพกว่า 300 ครอบครัวหนี 'เถ้าถ่าน' จากภูเขาไฟมายอน

ชาวฟิลิปปินส์กว่า 300 ครอบครัวได้รับคำสั่งให้อพยพ หลังเถ้าถ่านจำนวนมหาศาลพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟมายอน (Mayon) ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากการถล่มของลาวาที่ทับถมกันบนเนินเขา
เทเรซิโต บาโคลโคล ผู้อำนวยการสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์ ระบุว่า ไม่มีการระเบิดอย่างรุนแรงจากภูเขาไฟมายอนซึ่งปะทุอย่างเบาๆ เป็นระยะๆ มาตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค. แต่ลาวาจำนวนมหาศาลที่สะสมอยู่บนเนินเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ไหลลงมาอย่างฉับพลันในรูปแบบของกระแสไพโรคลาสติก ซึ่งเป็นการถล่มของหินร้อน เถ้าถ่าน และก๊าซ ก่อนพลบค่ำของวันเสาร์ (2)
ล่าสุดยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ แต่กลุ่มเถ้าถ่านขนาดใหญ่ที่กระจายไปทั่ว 87 หมู่บ้านในสามเมืองทำให้ผู้คนตื่นตกใจ และทำให้การขับขี่รถยนต์ช้าลงเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดี
“เถ้าภูเขาไฟตกลงมาหนามากจนมองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่บนถนนหลวง” คาลอย บัลโด นายกเทศมนตรีเมืองคามาลิกซึ่งตั้งอยู่ใกล้เชิงภูเขาไฟ กล่าว
“ชาวบ้านบางคนตื่นตระหนก แต่เราได้แนะนำให้พวกเขาสงบสติอารมณ์” บัลโด กล่าวกับสำนักข่าวเอพี
บัลโด เผยว่า ฟาร์มผักได้รับความเสียหายจากเถ้าภูเขาไฟ ซึ่งยังคร่าชีวิตควายไป 4 ตัว และวัวอีก 1 ตัวในเมืองคามาลิก และเสริมว่าเมืองของเขาที่มีประชากร 8,000 คนในจังหวัดอัลบายกำลังเร่งทำความสะอาด
บาโคลคอล กล่าวถึงสภาพของภูเขาไฟมายอนในวันจันทร์ (4) ว่า “ตอนนี้สงบลงแล้ว แต่ภัยอันตรายยังคงมีอยู่เสมอ”
ภูเขาไฟมายอนที่มีความสูง 2,462 เมตร เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของฟิลิปปินส์ เนื่องจากมีรูปทรงกรวยที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็นภูเขาไฟที่ยังคงสร้างภัยคุกคามมากที่สุดในบรรดาภูเขาไฟ 24 ลูกของประเทศ
ทางการได้ยกระดับการเตือนภัยรอบภูเขาไฟมายอนเป็นระดับ 3 จากทั้งหมด 5 ระดับในเดือน ม.ค. หลังเกิดการปะทุเล็กน้อยหลายครั้งที่ทำให้เกิดหินถล่มเป็นระยะๆ จากปากปล่องภูเขาไฟ บางก้อนมีขนาดใหญ่เท่ารถยนต์ พร้อมกับกระแสลาวาที่อาจก่ออันตรายถึงชีวิต
การเตือนภัยระดับ 5 นั้นจะหมายถึงการปะทุที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยจะต้องมีลาวาภูเขาไฟและกระแสไพโรคลาสติกที่เป็นอันตราย รวมถึงเถ้าถ่าน ตกลงมาอย่างหนัก
ที่มา: AP