ผวา! 'ไวรัสฮันตา' ระบาดบนเรือสำราญเนเธอร์แลนด์ ผู้โดยสารดับแล้ว 3 ราย-ล้มป่วยอีก 3

มีรายงานผู้เสียชีวิต 3 ราย และล้มป่วยอีก 3 รายบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ลำหนึ่ง หลังพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตา (hantavirus) ซึ่งเป็นไวรัสที่แพร่โดยสัตว์ฟันแทะ และอาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจร้ายแรงถึงแก่ชีวิต
บริษัท Oceanwide Expeditions ซึ่งตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์ แถลงว่ากำลัง "จัดการกับสถานการณ์ทางการแพทย์ที่ร้ายแรง" บนเรือสำรวจขั้วโลก MV Hondius ซึ่งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งเคปเวิร์ด ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกของแอฟริกา
เรือลำดังกล่าวออกเดินทางจากอาร์เจนตินาเมื่อประมาณ 3 สัปดาห์ก่อน โดยมีผู้โดยสารประมาณ 150 คน และแวะจอดที่แอนตาร์กติกาและสถานที่อื่นๆ ระหว่างทางไปยังเคปเวิร์ด ตามรายงานของสื่อ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ยืนยันว่า มีผู้โดยสารชาวดัตช์เสียชีวิต 2 ราย แต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้โพสต์ X ระบุว่า ผู้โดยสารที่ป่วยรายหนึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูในแอฟริกาใต้ ขณะที่สื่อสกายนิวส์รายงานว่า ผู้โดยสารคนดังกล่าวเป็นชาวอังกฤษ โดยอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขของแอฟริกาใต้
WHO ยืนยันว่ากำลังตรวจสอบการระบาดดังกล่าว และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่า หนึ่งในผู้ป่วยและเสียชีวิตทั้ง 6 รายนั้นตรวจพบเชื้อไวรัสฮันตาอย่างน้อย 1 ราย
Oceanwide Expeditions กล่าวว่า ทางการเคปเวิร์ดยังไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์ขึ้นฝั่ง และรัฐบาลเนเธอร์แลนด์กำลังพยายามจัดส่งผู้โดยสารที่มีอาการป่วย 2 คนกลับประเทศ พร้อมกับศพของผู้โดยสารที่เสียชีวิตแล้ว 1 คน
ไวรัสฮันตาแพร่กระจายได้เมื่อมูลและปัสสาวะของหนูฟุ้งกระจายในอากาศ เช่น เมื่อคนกวาดทำความสะอาดโรงเรือนที่มีหนูอาศัยอยู่ WHO ระบุว่า ไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายระหว่างคนได้ในบางกรณีที่พบได้ยาก
โรคนี้เริ่มต้นด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจและปอดล้มเหลว โดยประมาณ 40% ของผู้ป่วยจะเสียชีวิต ตามข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC)
ปัจจุบันยังไม่มีตัวยาเฉพาะสำหรับรักษาไวรัสฮันตา ดังนั้นการรักษาจึงเน้นที่การดูแลประคับประคอง รวมถึงการใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่รุนแรง
WHO ระบุว่า "องค์การอนามัยโลกกำลังอำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกและผู้ดำเนินการเรือเพื่ออพยพผู้โดยสารที่มีอาการป่วย 2 รายออกจากเรือเพื่อรับการรักษาพยาบาล รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขอย่างเต็มรูปแบบและการให้การสนับสนุนแก่ผู้โดยสารที่เหลืออยู่บนเรือ"
ด้านกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษและกระทรวงสาธารณสุขของแอฟริกาใต้ยังไม่ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที
ที่มา: รอยเตอร์