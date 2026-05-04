ขาเสี้ยม! สหรัฐฯ อวย 'ไต้หวัน' เป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือ หลัง 'ไล่ ชิงเต๋อ' โผล่เยือนเอสวาตินีสำเร็จ ด้าน 'จีน' ด่าเจ็บทำตัวเป็น 'หนูวิ่งข้ามถนน'

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ออกมากล่าวถึงการเยือนราชอาณาจักรเอสวาตินีของประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ แห่งไต้หวันว่า ไต้หวันเป็นพันธมิตรที่ "น่าเชื่อถือและมีศักยภาพ" ของสหรัฐฯ และความสัมพันธ์ในระดับโลกของไทเป รวมถึงกับเอสวาตินี ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก
ไล่ เดินทางถึงเอสวาตินี หรืออดีตสวาซิแลนด์ เมื่อวันเสาร์ (2 พ.ค.) โดยเป็นการเยือนแบบไม่เปิดเผย หลังจากที่รัฐบาลของเขาโทษว่าแรงกดดันจากจีนเป็นสาเหตุที่ทำให้การเดินทางที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วต้องถูกยกเลิก โดยจีนได้ขอให้ 3 ประเทศในมหาสมุทรอินเดียปฏิเสธการอนุญาตให้เครื่องบินของเขาบินผ่านน่านฟ้า
จีนมองว่าไต้หวันซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนตน และไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความสัมพันธ์แบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งเป็นจุดยืนที่ทางการไต้หวันโต้แย้งอย่างหนักแน่น ปักกิ่งยังเรียกร้องให้ทุกประเทศยุติการมีส่วนร่วมใดๆ กับเกาะแห่งนี้
"ไต้หวันเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือและมีศักยภาพของสหรัฐฯ และอีกหลายประเทศ และความสัมพันธ์ของไต้หวันทั่วโลกก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อพลเมืองของประเทศเหล่านั้น รวมถึงเอสวาตินี" โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าว
โฆษกผู้นี้กล่าวเพิ่มเติมว่า ประธานาธิบดีไต้หวันทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยได้เดินทางเยือนต่างประเทศเพื่อเยี่ยมเยียนพันธมิตรทางการทูตของไต้หวัน และ ไช่ อิงเหวิน อดีตประธานาธิบดีไต้หวัน ก็เคยไปเยือนเอสวาตินีในปี 2023 และ 2018
"การเดินทางเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ และไม่ควรนำไปใช้ในทางการเมือง" โฆษกอเมริกัน กล่าว
เอสวาตินีซึ่งมีประชากรประมาณ 1.3 ล้านคน เป็นหนึ่งใน 12 ประเทศทั่วโลกที่ยังคงมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวัน และเป็นมิตรประเทศหนึ่งเดียวที่ไทเปคงเหลืออยู่ในแอฟริกา ซึ่งเป็นภูมิภาคที่จีนเข้าไปสร้างสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้ง
จีนประณามการเดินทางของ ไล่ ซึ่งเดินทางโดยเครื่องบินของรัฐบาลเอสวาตินี โดยกล่าวว่าเขาไม่ต่างอะไรกับ "หนูที่วิ่งข้ามถนน"
สหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนระหว่างประเทศและผู้จัดหาอาวุธที่สำคัญที่สุดของไต้หวัน ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับปักกิ่งอย่างต่อเนื่อง
หวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวกับ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (30 เม.ย.) ก่อนจะมีการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐฯ ที่กรุงปักกิ่งในช่วงกลางเดือนนี้ โดยย้ำเตือนว่า ประเด็นไต้หวันเป็น "จุดที่มีความเสี่ยงมากที่สุด" สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ
ไล่ กล่าวว่า มีเพียงประชาชนของเกาะเท่านั้นที่สามารถตัดสินอนาคตของตนเองได้ และไต้หวันมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกับส่วนอื่นๆ ของโลก
เมื่อวันอาทิตย์ (3) ไล่ ได้กล่าวเชิญกษัตริย์อึมสวาติที่ 3 ให้เสด็จเยือนไต้หวันอีกครั้ง โดย ไล่ ได้วางแผนการเดินทางไปเอสวาตินีเพื่อร่วมงานฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการขึ้นครองราชย์ของพระองค์ในเดือน เม.ย.
ที่มา: รอยเตอร์