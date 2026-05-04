เหมือนจะเปิดศึกทางทะเล!สื่อนอกสรุปสาระสำคัญ ปฏิบัติการ'Freedom Project'ในฮอร์มุซของทรัมป์

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯแถลงว่าพวกเขาจะเริ่มปฏิบัติการสนับสนุนที่เรียกว่า "Freedom Project" ในวันจันทร์(4พ.ค.) ตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยมีเป้าหมายกอบกู้การสัญจรทางทะเลผ่านข่องแคบฮอร์มุซ
ต่อไปนี้คือสาระสำคัญของปฏิบัติการดังกล่าว ที่ดูเหมือนว่ามันน่าจะนำไปสู่การเผชิญหน้ากับอิหร่านมากกว่า หลังจากเตหะรานออกมาแแถลง ปฏิเสธความคิดริเริ่มดังกล่าว พร้อมเตือนว่าการเข้ามายุ่งเกี่ยวใดๆของอเมริกาในด้านการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซ จะถูกพิจารณาว่าเป็นการละเมิดกรอบการทำงานข้อตกลงหยุดยิงในปัจจุบัน
- ภารกิจมีเป้าหมายเพื่อกอบกู้การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
- มันเป็นภารกิจที่ดำเนินการตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
- ปฏิบัติการนี้จะหาทางเข้าคุ้มกันเส้นทางการเดินเรือของเรือขนส่งสินค้า
- แผนคู่ขนานหนึ่ง เกี่ยวกับ "กรอบการทำงานเสรีภาพการเดินเรือ" ถูกนำมาใช้เช่นกัน
- ภารกิจนี้เป็นการประสานงานกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสงคราม
- พวกเจ้าหน้าที่เรียกมันว่าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจโลก
- มีเครื่องบินมากกว่า 100 ลำ เข้าร่วมภารกิจดังกล่าว
- เช่นเดียวกับมีทหารราว 15,000 นาย ในภารกิจนี้
(ที่มา:รอยัล นิวส์ อิงริช)