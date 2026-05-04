ระทึก! 'ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ส' พุ่งเฉี่ยวเสาไฟขณะลงจอด ทำเสาไฟ-รถบรรทุกบนทางหลวงเสียหาย

เครื่องบินของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์สลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนเสาไฟ ขณะกำลังลดระดับลงจอดที่สนามบินนานาชาตินวร์ก ทำให้เสาไฟและรถบรรทุกที่วิ่งอยู่บนทางหลวงใกล้เคียงได้รับความเสียหาย ตามข้อมูลจากหน่วยงานการท่า (Port Authority) แห่งรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์
ระหว่างกำลังลดระดับลงเพื่อลงจอดที่สนามบินนานาชาตินวร์กลิเบอร์ตี เที่ยวบินที่ 169 ของยูไนเต็ดแอร์ไลน์สได้ชนกับเสาไฟบนทางด่วนนิวเจอร์ซีย์ เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ตามรายงานของสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐฯ (FAA)
FAA ยืนยันว่า เครื่องบินโบอิ้ง 767-400 ซึ่งพาผู้โดยสาร 221 คนและลูกเรืออีก 10 คน เดินทางมาจากเมืองเวนิสของอิตาลี ลงจอดได้อย่างปลอดภัย
"ทีมซ่อมบำรุงของเรากำลังประเมินความเสียหายของเครื่องบิน" โฆษกของยูไนเต็ดกล่าว "เราจะดำเนินการสอบสวนความปลอดภัยการบินอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ และลูกเรือของเราถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ"
หน่วยงานการท่ายืนยันว่า ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บบนเครื่องบิน และพบความเสียหายเล็กน้อยต่อเครื่องบิน ขณะที่เจ้าหน้าที่สนามบินตรวจสอบทางวิ่งเพื่อหาเศษซาก และสนามบินสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว
ด้านคนขับรถบรรทุกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บเล็กน้อย และได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
ชัค พาเทอราคิส รองประธานอาวุโสของบริษัท H&S Bakery ระบุว่า รถบรรทุกของบริษัท "ไม่ได้รับความเสียหาย" แต่ "ล้อของเครื่องบินโดยสารพุ่งชนกระจกหน้าต่างคนขับ" ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุการณ์ดังกล่าว
FAA และคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติ (NTSB) อยู่ระหว่างสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว
โฆษกของ NTSB กล่าวว่า ผู้สอบสวนของ NTSB มีกำหนดเดินทางไปถึงเมืองนวร์กในวันจันทร์ (4 พ.ค.) พร้อมสั่งให้สายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์เก็บรักษาและส่งมอบทั้งเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินและเครื่องบันทึกข้อมูลการบินเพื่อสนับสนุนการสอบสวน
ที่มา: รอยเตอร์, เอเอฟพี