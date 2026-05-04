พังตั้งแต่ยังไม่เริ่ม!อิหร่านรุดโต้ไม่เอาแผนทรัมป์'ปลดปล่อยเรือในฮอร์มุซ' ขู่เท่ากับละเมิดกรอบข้อตกลงหยุดยิง

อิหร่าน ปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวต่อคำแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เกี่ยวกับความคิดริเริ่มทางทะเล ที่ใช้ชื่อว่า "โปรเจ็คสรีภาพ(Project Freedom) เตือนว่าการเข้ามายุ่งเกี่ยวใดๆของอเมริกาในด้านการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซ จะถูกพิจารณาว่าเป็นการละเมิดกรอบการทำงานข้อตกลงหยุดยิงในปัจจุบัน
เอบราฮิม อาซิซี ประธานคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศ เผยแพร่คำเตือนอย่างแข็งกร้าวถึงวอชิงตัน ระบุการแทรกแซงใดๆของอเมริกา ในข้อตกลงทางทะเลที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซ จะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
อาซิซี บอกว่าอิหร่านจะไม่ยอมรับการควบคุมจากภายนอกเหนือเส้นทางน้ำทางยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินอยู่ ตามหลังการเผชิญหน้าในภูมิภาค ที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือน
ประธานคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของอิหร่าน ปฏิเสธอย่างตรงๆต่อความคิดริเริ่ม "โปรเจ็คเสรีภาพ" เน้นย้ำว่าการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซและภูมิภาคอ่าวอาหรับในวงกว้าง "จะต้องไม่ถูกชี้นำโดยข้อความที่โพสต์เพ้อเจ้อทั้งหลายของทรัมป์"
ความเห็นของเขาสะท้อนว่า อิหร่านปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อความพยายามของสหรัฐฯ ในการวางสถานะของตนเอง ในฐานะผู้ตัดสินชี้ขาดความเคลื่อนไหวทางทะเลในภูมิภาค นอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่อิหร่านรายนี้ ยังวิพากษ์วิจารณ์ เรื่องเล่าที่ปั้นแต่งขึ้นมาตามคาดของสหรัฐฯในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล เรียกสถานการณ์ดังกล่าวว่าเป็น "เกมจัดฉากกล่าวโทษ"
เขาบอกว่าวาทกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความพยายามของวอชิงตันในการกำหนดกรอบทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ ในขณะที่อิหร่านยืนยันอำนาจอธิปไตยของตนเหนือน่านน้ำและเส้นทางยุทธศาสตร์แห่งนี้
ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา ทรัมป์ประกาศว่า วอชิงตัน จะเริ่มปฏิบัติการทางทะเล เข้าอารักขาเรือต่างๆของต่างๆชาติที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซ วางกรอบความเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นความคิดริเริ่มด้านมนุษยธรรม ท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาค
ในข้อความที่โพสต์บนทรูธโซเชียล ทรัมป์อ้างว่าประเทศต่างๆหลายชาติ ร้องขอให้สหรัฐฯเข้าช่วยเหลือ "ปลดปล่อยเรือ" ที่ยังไม่สามารถล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ เขาบอกว่าความคิดริเริ่ม "โปรเจ็ค ฟรีดอม" จะเริ่มขึ้นในตอนเช้าวันจันทร์(4พ.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น โดยที่สหรัฐฯจะรับหน้าที่นำทางเรือและลูกเรือของเรือต่างๆ ออกจากน่านน้ำที่ถูกจำกัดนี้อย่างปลอดภัย
ทรัมป์ เน้นย้ำว่าจำนวนมากของบรรดาเรือที่ติดค้าง เป็นเรือของประเทศต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงคราม ให้จำกัดความเรือเหล่านั้นว่าเป็นเรือของชาติที่ "เป็นกลางและผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ที่ต้องมาติดอยู่ท่ามกลางวิกฤต
(ที่มา:อัลมายาดีน)