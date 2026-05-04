รบหรือร่วมมือกัน!จับตาทรัมป์เผยจะช่วยปลดปล่อยเรือที่ติดค้างใน'ฮอร์มุซ' เริ่มตั้งแต่เช้าวันจันทร์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอาทิตย์(3พ.ค.) ประกาศว่าอเมริกาจะเริ่มความพยายามปลดปล่อยเรือทั้งหลายที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซในตอนเช้าวันจันทร์(4พ.ค.) ความเคลื่อนไหวที่ก่อข้อสงสัยว่าเขามีแผนทำเช่นนั้นจริงๆหรือมันเป็นเพียงแค่กลยุทธ์ในการเจรจาเท่านั้น
ทรัมป์ โพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียล ให้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าว ในนั้นรวมถึงกรณีที่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกองทัพเรือสหรัฐฯหรือไม่ เขาให้คำจำกัดความความพยายามนี้ว่า "การแสดงออกด้านมนุษยธรรม" ซึ่งมีเจตนาเพียงแค่ช่วยเหลือชาติที่เป็นกลางต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน
"เพื่อประโยชน์ของอิหร่าน ตะวันออกกลางและสหรัฐฯ เราได้แจ้งกับประเทศเหล่านี้ ว่าเราจะนำทางเรือของพวกเขาออกจากน่านน้ำที่ถูกจำกัดนี้อย่างปลอดภัย เพื่อที่พวกเขาจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ" ทรัมป์โพสต์
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่ายุทธการนี้จะเดินหน้าอย่างไร หรือมันจะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับอิหร่านหรือไม่ ถ้ามันเจอการต่อต้านจากเตหะราน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเสี่ยงทำลายข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบาง ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน
"จำนวนมากของเรือเหล่านี้ อาหารเหลือน้อยแล้ว เช่นเดียวกับข้าวของทุกๆอย่างที่มีความจำเป็น สำหรับช่วยลูกเรือจำนวนมากสามารถอยู่บนเรือได้อย่างมีสุขอนามัย" ประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ "“ผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงที่ดีในนามของทุกคนที่ได้ต่อสู้อย่างหนักหน่วงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หากมีการขัดขวางกระบวนการทางมนุษยธรรมนี้ไม่ว่าในทางใดก็ตาม การขัดขวางนั้นจะต้องถูกจัดการอย่างเต็มกำลัง"
ก่อนหน้านี้ กองทัพสหรัฐฯเคยระบุว่าพวกเขา "ยังไม่พร้อม" สำหรับเข้าอารักขาพาเรือต่างๆล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ในขณะที่มันเสี่ยงถูกโจมตีมาจากดินแดนของอิหร่าน
ทรัมป์ เคยพูดว่าเขารู้สึกสบายใจกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของการปิดตายช่องแคบฮอร์มุซแทบสิ้นเชิง อ้างว่าการปิดล้อมของสหรัฐฯ "มีประสิทธิภาพเห็นผลกว่าการทิ้งระเบิด"
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวต่อต้านการปิดล้อมของอิหร่านอาจเปลี่ยนสถานการณ์ที่ค่อนข้างสงบ ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
เนการ์ มอร์ตาซาวี นักวิจัยจากศูนย์นโยบายระหว่งประเทศ กล่าวว่าความพยายามของสหรัฐฯในการอารักขาเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซ อาจถูกอิหร่านมองได้ว่าไม่ใช่ภารกิจด้านมนุษยธรรม "มันยังเป็นการนำกองกำลังสหรัฐฯและทรัพย์สินของกองทัพสหรัฐฯเข้าใกล้พิสัยการยิงของอิหร่านด้วยเช่นกัน
"ผมไม่รู้ว่านี่เป็นคำขู่หรือไม่ หรือมันเป็นกลยุทธ์การเจรจา หรือเป็นแผนจริงๆของประธานาธิบดี ผมหมายความว่า เราสงสัยและเตหะรานก็สงสัยเช่นกัน มันอาจนำไปสู่การทวีความรุนแรงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือไม่ ผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นคำตอบหรือเปล่า"
กระนั้น ทรัมป์ บ่งชี้ในวันอาทิตย์(2พ.ค.) เส้นทางในการหาทางออกด้านการทูตในวิกฤตนี้ "ยังคงเปิดอยู่"
(ที่มา:รอยเตอร์/อัลจาซีราห์)