ผลงานเข้าตา!บ่อนเชื่อทรัมป์ตัวเต็ง'โนเบลสันติภาพ' หลังยกทัพเปิดศึกกับอิหร่าน

บริษัทรับพนันแบบถูกกฎหมายแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ประกาศให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เป็นตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ประจำปี 2026 แม้ว่าเขาเป็นคนเริ่มทำสงครามกับอิหร่านก็ตาม
สงครามที่ทรัมป์เปิดศึกกับอิหร่าน เริ่มขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และจนถึงตอนนี้ความขัดแย้งยังไม่ใกล้เคียงกับคำว่าจุดจบ อย่างไรก็ตามล่าสุด วิลเลียม ฮิลล์ ร้านรับพนันอย่างถูกกฎหมายของสหราชอาณาจักร มองว่าโอกาสที่เขาจะได้รับรางวัลนั้นกำลังเพิ่มสูงขึ้น
"แม้ทางคณะกรรมการโนเบลนอร์เวย์ ไม่ยืนยันว่า โดนัลด์ ทรัมป์ อยู่ในรายชื่อแคนดิเดท 287 คน สำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2026 หรือไม่ เราวางให้ ทรัมป์ เป็นตัวเต็งลำดับต้นๆที่จะได้รับรางวัลในปีนี้" ลี เฟลป์ส โฆษกของวิลเลียม ฮิลล์ กล่าว
"ทรัมป์ ถูกมองข้ามโดยคณะกรรมการเมื่อปีที่แล้ว ก่อนรางวัลตกเป็นของ มาเรีย คอรินา มาชาโด นักการเมืองเวเนซุเอลา แต่ตอนนี้ราคาเปิดทางสำหรับกรณีประธานาธิบดีสหรัฐฯจะได้รับรางวัลในปี 2026 อยู่ที่แทง 1 จ่าย 3 หรือ 25% อย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวยังสูงกว่าราคาที่เราแจ้งไว้เมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งครั้งนั้นอัตราโอกาสของทรัมป์ อยู่ที่ 55%"
ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวอ้างมาช้านานว่าเขาคู่ควรได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และบรรดาพันธมิตรของเขาต่างส่งเสียงโวยวาย ต่อกรณีที่รางวัลนี้ตกเป็นของมาชาโดเมื่อปีที่แล้ว
พวกผู้นำโลกหลายคน ในนั้นรวมถึง เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล และ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เผยว่าพวกเขาเสนอชื่อ ทรัมป์ สำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ทั้งนี้เส้นตายการเสนอชื่อในแต่ละปี กำหนดไว้ภายในวันที่ 31 มกราคม
ทั้งนี้ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ไม่รู้ว่าสงครามกับอิหร่าน จะทำให้เขาเข้าเส้นชัยของคณะกรรมการโนเบลหรือไม่ "ผมไม่รู้ และผมไม่สนใจมันด้วย" อย่างไรก็ตามในอีก 2 สัปดาห์ต่อมา ประธานาธิบดีรายนี้อ้างว่า ถ้าเขาไม่ได้รับรางวัลดังกล่าว ก็ไม่มีใครคู่ควร
นอกจากนี้แล้ว ประธานาธิบดียังเผยด้วยว่าเขาต้องการเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ "ผมไม่รู้ว่ามันฟังดูเหมาะสมไหมที่จะพูดแบบนี้ แต่ผมอยากให้คนจดจำในฐานะผู้สร้างสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ เพราะว่าผมเชื่อว่าผมเป็นผู้สร้างสันติภาพ มันอาจดูไม่เป็นเช่นนั้นในตอนนี้ แต่ผมคิดว่าผมเป็นผู้สร้างสันติภาพ"
มีผู้ถูกเสนอชื่อ 287 รายสำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีนี้ ในนั้นแบ่งเป็นบุคคล 208 รายและองค์กร 79 แห่ง จากคำแถลงของคณะกรรมการโนเบลนอร์เวย์เมื่อวันพฤหัสบดี(30เม.ย.)
ตลอด 50 กว่าปีที่ผ่านมา รายชื่อพวกผู้ถูกเสนอชื่อจะถูกเก็บเป็นความลับ และในปีนี้ก็เช่นกัน โดย คริสเตียน เบิร์ก ฮาร์ฟวิเคน เลขาธิการคณะกรรมการโนเบลนอร์เวย์ ปฏิเสธเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า ทรัมป์ ถูกเสนอชื่อในปีนี้หรือไม่ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามันจะมีความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯอยู่ในรายชื่อดังกล่าว
(ที่มา:อินดิเพนเดนท์)