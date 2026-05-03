สมาชิกรีพับลิกันติงแผนลดทหารในเยอรมนี สับเพนตากอนส่งสัญญาณผิดพลาดถึงปูติน

รอยเตอร์ – รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีมองแง่ดีแผนการลดทหาร 5,000 นายของอเมริกาอาจช่วยกระตุ้นให้ยุโรปเร่งเสริมสร้างแสนยานุภาพการป้องกันตนเอง ขณะที่สมาชิกรีพับลิกันชั้นนำในสภาสองคนแสดงความกังวลว่า แผนการของเพนตากอนอาจบ่อนทำลายความสามารถในการป้องปรามรัสเซีย อีกทั้งยังเป็นการส่งสัญญาณผิดพลาดถึงปูติน
เมื่อวันศุกร์ (1 พ.ค.) กระทรวงกลาโหมอเมริกาแถลงแผนการลดกำลังพลในประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพใหญ่ที่สุดของอเมริกาในยุโรป ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับยุโรปตึงเครียดมากขึ้นจากประเด็นสงครามอิหร่าน
ต่อมาในวันเสาร์ (2 พ.ค.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า อเมริกาอาจลดกำลังทหารมากกว่า 5,000 นาย
การตัดสินใจนี้ยังครอบคลุมการยกเลิกแผนการในยุคอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดน ในการส่งทหารอีก 1 กองพันพร้อมขีปนาวุธพิสัยไกลโทมาฮอว์กไปประจำการในเยอรมนี ตามที่เบอร์ลินพยายามผลักดันเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การป้องปรามรัสเซีย
คริสเตียน โมลลิง ผู้อำนวยการเอดินา ซึ่งเป็นกลุ่มคลังสมองด้านกลาโหมในยุโรป ชี้ว่า การที่อเมริกาแทบจะผูกขาดความสามารถในการโจมตีระยะไกลของนาโต ทำให้การยุติการส่งโทว์มาฮอว์กส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเยอรมนีและยุโรปมากกว่าการลดกำลังพล
สมาชิกรีพับลิกัน 2 คนคือ โรเจอร์ วิกเกอร์ และไมค์ โรเจอร์ส ประธานคณะกรรมาธิการการทหารของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรตามลำดับ แสดงความกังวลอย่างมากโดยระบุในแถลงการณ์ว่า การลดกำลังทหารส่วนหน้าในยุโรปก่อนที่ศักยภาพเหล่านั้นจะพร้อมเต็มที่อาจบ่อนทำลายความสามารถในการป้องปราม และส่งสัญญาณผิดพลาดถึงประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน
ขณะเดียวกัน เมื่อวันเสาร์ บอริส พิสโตเรียส รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนี กล่าวว่า การลดกำลังทหารบางส่วนของอเมริกาเป็นสิ่งที่คาดไว้อยู่แล้ว และอาจกระทบต่อกำลังพลเกือบ 40,000 นายที่ประจำการอยู่ในเยอรมนีขณะนี้
เขาเสริมว่า ยุโรปต้องเพิ่มความรับผิดชอบในการปกป้องความมั่นคงของตนเอง ซึ่งขณะนี้เยอรมนีกำลังดำเนินการอยู่ด้วยการเพิ่มกำลังพล เร่งรัดการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ และสร้างโครงสร้างพื้นฐานการทหาร
ทั้งนี้ ทรัมป์เรียกร้องให้ลดกำลังทหารในเยอรมนีตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งสมัยแรก อีกทั้งยังเรียกร้องซ้ำๆ ให้ยุโรปรับผิดชอบการป้องกันตนเอง อย่างไรก็ตาม ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาขู่หนักขึ้นเนื่องจากไม่พอใจที่นายกรัฐมนตรีฟรีดิช แมร์ซของเยอรมนี ตั้งคำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การถอนตัวจากสงครามในตะวันออกกลางของวอชิงตัน
เพนตากอนคาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 6-12 เดือน แต่ไม่ได้ระบุว่า จะถอนกำลังจากฐานทัพใด และจะส่งทหารเหล่านั้นกลับประเทศหรือโยกย้ายไปที่ไหน
โฆษกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เผยว่า นาโตกำลังดำเนินการร่วมกับอเมริกาเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดของการตัดสินใจดังกล่าว
นายกรัฐมนตรีโดนัลด์ ทัสค์ของโปแลนด์ ที่พยายามขอให้อเมริการับรองว่า จะยังคงให้การสนับสนุนแนวป้องกันด้านตะวันออกของนาโตต่อไปขณะที่รัสเซียกับยูเครนยังทำสงครามกันอยู่นั้น แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาภายในนาโต โดยบอกว่า ภัยคุกคามสำคัญที่สุดไม่ใช่ศัตรูภายนอก แต่เป็นความแตกแยกภายใน ซึ่งสมาชิกควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้
แผนการของเพนตากอนเป็นการตอบโต้ครั้งล่าสุดต่อเยอรมนีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากทรัมป์ประกาศว่า จะขึ้นภาษีศุลกากรรถจากสหภาพยุโรป (อียู) เป็น 25% โดยกล่าวหาว่า บรัสเซลส์ละเมิดข้อตกลงการค้า
ปีเตอร์ เบเยอร์ เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายต่างประเทศของพรรคซีดียูของแมร์ซ วิจารณ์ว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ ทั้งการถอนทหารและนโยบายการค้าดูเหมือนเป็นปฏิกิริยาทางการเมืองของอเมริกาที่เกิดจากความแค้นเคืองมากกว่ากลยุทธ์ที่สอดประสานกัน