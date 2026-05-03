“ไล่ ชิงเต๋อ” เยือน “อดีตสวาซิแลนด์” แบบปิดลับใช้เครื่องประเทศเจ้าภาพแอบบินเข้า หลังโดนโรคเลื่อนก่อนหน้าพิษแรงบีบปักกิ่งเล่นงาน

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - ประธานาธิบดีไต้หวัน ไล่ ชิงเต๋อ เดินทางถึงเอสวาตินี อดีตประเทศสวาซิแลนด์ในแอฟริกาวันเสาร์(2 พ.ค)แบบปิดลับและนั่งเครื่องบินรัฐบาลต่างชาติเข้าหลังเคยเลื่อนมาแล้วก่อนหน้าโดนปักกิ่งบีบเล่นงาน
รอยเตอร์รายงานวันอาทิตย์(3 พ.ค)ว่า ไต้หวันมีสิทธิที่จะมีความสัมพันธ์กับทั่วโลกและไม่มีประเทศใดสามารถขัดขวางได้ ผู้นำไต้หวัน ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ กล่าวแก่กษัตริย์แห่งเอสวาตินีหรืออดีตประเทศสวาซิแลนด์ในแอฟริกาหลังเดินทางมาถึงวานนี้(2)
รอยเตอร์ชี้ว่า เป็นการเดินทางแบบปิดลับที่ไม่มีการประกาศล่วงหน้ามาก่อน
ไทเปอ้างว่าจีนพยายามขัดขวางการเยือนชาติพันธมิตรในแอฟริกาของไล่ในขณะที่ปักกิ่งแสดงความฉุนเฉียวพร้อมประณามประธานาธิบไต้หวันน่ารังเกียจเหมือน “หนู”
รอยเตอร์รายงานว่า ไล่เดินทางมายังอดีตสวาสิแลนด์ในแอฟริกาที่มีประชากรราว 1.3 ล้านคนในวันเสาร์(2) เป็นการเดินทางที่ไม่มีการประกาศล่วงหน้าและอีกทั้งผู้นำไต้หวันยังใช้เครื่องบินทางการของเอสวาตินีเดินทาง
รูปแบบการเดินทางมาถึงก่อนประกาศกำหนดเป็นที่นิยมในการใช้ด้านการทูตระหว่างประเทศระดับสูงเพื่อบดความเสี่ยงไม่แน่อนนจากการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ความมั่นคงไต้หวันเปิดเผย
ทั้งนี้ในคืนวันเสาร์(2) สำนักงานกิจการไต้หวันของจีนกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า ประธานาธิบดีไต้หวัน ไล่ ชิงเต๋อแอบเดินทางอย่างปิดลับไปยังเอสวาติ
"การกระทำที่น่ารังเกียจของไล่ ชิงเต๋อ ไม่ต่างจากหนูวิ่งข้ามถนนไม่สามารถเลี่ยงได้จากเสียงเย้ยหยันจากประชาคมโลก” แถลงการณ์จากสำนักงานกิจการไต้หวันของจีน
อย่างไรก็ตามสภากิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวัน (Mainland Affairs Council)แถลงโต้ว่า ไล่ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากปักกิ่งในการเดินทางไปที่ใดของโลก
บีบีซีรายงานว่า การเดินมาถึงเอสวาติของผู้นำไต้หวันเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนหน้าหลังรัฐบาลของเขาออกมาประณามจีนที่สร้างแรงกดดันบรรดาชาติต่างๆในทวีปแอฟริกาเพื่อหยุดเขาส่งผลทำให้ทริปการเยือนเอสวาติต้องถูกยกเลิก
แต่เดิมการเยือนเอสวาตินีถูกกำหนดในวันที่ 22 เม.ย – วันที่ 26 เม.ย เพื่อเดินทางร่วมพิธีเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบรอบ 4 0 ปีของสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 แห่งเอสวาตินีแต่ทว่าต้องถูกยกเลิกไปเนื่องมาจาก เซเชลส์ มอริเชียส และมาดากัสการ์ ต่างออกมายกเลิกไม่ให้เครื่องบินของไล่บินผ่านน่านฟ้าประเทศเหล่านั้นโดยอ้างถูกแรงบีบจากปักกิ่งเป็นสำคัญ
และในวันศุกร์(1) จีนประกาศละเว้นภาษีขาเขาแก่ประเทศจากแอฟริกาทั้งหมดยกเว้น เอสวาตินี
ทั้งนี้ ภาพเปิดเผยไปทั่วแสดงให้เห็นประธานาธิบดีไต้หวันได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเอสวาตินี รัสเซล ดลามินี (Russell Dlamini) ระหว่างเดินผ่านกองทหารเกียรติยศ