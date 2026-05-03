อึ้งกิมกี่! “เครื่องไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์” ขัดข้องไถลพุ่งชนสะพานงวงช้างพังยับ-ปีกเครื่องบินเสียหาย กลาง “สนามบินเซี่ยงไฮ้” ช่วงโกลเด้นวีคหยุดแรงงาน ผดส.ได้เงินชดเชยค่าตกใจแค่ “44 ดอลลาร์”

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – เครื่องบินไช่น่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ ไฟลท์ MU5406 วันเสาร์(2 พ.ค)เกิดขัดข้องทางเทคนิกระหว่างกำลังเข้าจอดเทียบท่า ปีกเครื่องบินเกิดพุ่งชนสะพานงวงช้างคู่อย่างจังจนพังและปีกเครื่องบินเสียหาย องค์การความปลอดภัยการบินสหรัฐฯชื่อดังชี้เชื่อ "เบรกขัดข้อง" ด้านสายการบินขออภัยก่อนจ่ายเยียวยาผู้โดยสารแค่ 400 หยวนหรือ 44 ดอลลาร์ชดเชยค่าตกใจสำหรับเหตุที่เกิดขึ้น
หนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ของฮ่องกงรายงานวานนี้(2 พ.ค)ว่า สายการบินชื่อดังของจีน ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ ออกมาขอโทษผู้โดยสารวันเสาร์(2)หลังหนึ่งในเครื่องบินเกิดชนสะพานงวงช้างคู่หลังบินเข้าสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียว(Shanghai Hongqiao)
สนามบินแถลงอ้างว่า เป็นการชนที่ไม่รุนแรงและอีกทั้งผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องปลอดภัย
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ที่มีฐานที่เซียงไฮ้เปิดเผยว่า ปัญหาการชนสะพานงวงช้างคู่เกิดมาจากการขัดข้องทางเทคนิกหลังเที่ยวบินที่เกิดเหตุ MU5406 บินจากเฉินตูเมื่อเวลา 09.18 น. และเดินทางถึงสนามบินเซี่ยงไห้หงเฉียวเมื่อเวลา 11.33 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวานนี้(2)
สายการบินแถลงต่อว่า ในช่วงเกิดเหตุเครื่องกำลังบินเข้าเทียบอย่างช้าๆมุ่งหน้าสู่เกตแต่ปีกของเครื่องเกิดชนกับสะพานงวงช้างคู่เข้า
ภาพที่ออกมาจากแพลตฟอร์ม wei bo เปิดเผยแสดงให้เห็นความเสียหายของสะพานงวงช้างที่ล้มจนเอียงและผนังของสะพานเสียหาย นอกจากนี้ยังมีบางส่วนของเครื่องบินแอร์บัส A350-900 เสียหายแตกด้วยเช่นกัน
เมโทรของอังกฤษรายงานว่า อ้างอิงจากสื่อ Trip.com พบว่า เครื่องบินแอร์บัส A350-900 ลำที่เกิดเหตุใช้งานมาเป็นเวลา 4 ปี 3 เดือน
องค์การความปลอดภัยการเดินทางทางอากาศของสหรัฐฯ Flight Safety Foundation รายงานว่า เครื่องบินสายการบินไช่น่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบิน MU5406 เลขจดทะเบียน B-324W เกิดเหตุที่สนามบินนานาชาติ ไฮ้หงเฉียว สงสัยอาจเกิดมาจากเบรกขัดข้อง มีความเสียหายเป็นวงกว้างที่โครงสร้างเครื่องบิน ไม่มีรายงานบาดเจ็บ
บริษัทสายการบินขออภัยต่อผู้โดยสาร และปลอบขวัญเยียวยาผู้โดยสารเป็นเงิน 400 หยวนหรือราว 44 ดอลลาร์สำหรับเหตุที่เกิดขึ้น แต่พบเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากสำหรับเหตุเครื่องบินชนจนมีบางส่วนของตัวเครื่องบินเสียหาย
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “เจ้าหน้าที่ลูกเรือได้จัดการต่อสถานการณ์อย่างทันทีเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้”
และเสริมว่าผู้โดยสารทั้งหมดเดินทางสามารถออกมาจากเครื่องได้อย่างเป็นระเบียบ และอีกทั้งเหตุที่เกิดขึ้นนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน พร้อมกับขออภัยผู้โดยสารต่อความไม่สะดวกในการเดินทาง
ทั้งนี้สื่อจีน จีมูนิว์ได้รายงานว่า มีผู้โดยสารบนเครื่องคนหนึ่งเป็นชายเปิดเผยว่าเขาได้ยินเสียงชนระหว่างอยู่ในเคบินห้องโดยสาร
ขณะที่เรดสตาร์นิวส์ รายงานว่า ผู้โดยสารหญิงอีกคนให้ข้อมูลว่า เห็นความเสียหายที่ปีกด้านหนึ่งของตัวเครื่องบินและเสียงที่ดังออกมาจากเครื่องยนต์
และหลังจากเครื่องดีเลย์กว่าครึ่งชั่วโมงพบว่ามีการนำผู้โดยสารลงจากเครื่องในด้านที่ไม่เสียหาย