มาดริดเดือดเรียกร้อง “เทลอาวีฟ” ปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวสเปนหลังถูกสกัดไกลถึงนอกฝั่งยุโรปพร้อม 175 คนบนเรือมนุษยธรรมกาซา

เอเจนซีส์ - ศาลอิสราเอลขยายการจับกุมนักเคลื่อนไหว 2 คนสเปนและบราซิลจากทั้งหมด 175 คนที่อยู่บนเรือช่วยเหลือมนุษยธรรมกาซาที่โดนเทลอาวีฟสกัดไกลถึงนอกชายฝั่งกรีซใกล้เกาะครีตวันพฤหัสบดี(30 เม.ย) พบโดนทหาร IDF ทารุณทำร้ายร่างกายจนสลบตอนจับก่อนถูกส่งขังเดี่ยวในสภาพโดนผูกตา
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(3 พ.ค)ว่า กระทรวงต่างประเทศสเปนออกมาเรียกร้องให้ปล่อยพลเมืองสเปนทันที โดยชี้ว่าเป็นการควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายโดยอิสราเอลหลังทหาร IDF เข้าสกัดเรือบรรเทาทุกข์กาซาเมื่อวันพฤหัสบดี(30 เม.ย) เกิดไม่กี่ชั่วโมงหลังศาลอิสราเอลสั่งให้ขยายการควบคุมเขาไปอีก 2 วัน
ซาอีฟ อาบู เคเชค(Saif Abu Keshek)พลเมืองสเปนอาศัยที่บาร์เซโลนาและติอาโก อาวีลา (Thiago Ávila)จากบราซิล ปรากฏตัวต่อศาลในอัสฮ์เคลอน(Ashkelon) เกิดขึ้นหลังกองกำลังเทลอาวีฟเข่าสกัดเรือไม่ต่ำกว่า 22 ลำจากกองเรือบรรเทาทุกข์กาซาที่มีเป้าหมายเพื่อพยายามที่จะฝ่าการปิดกั้นทางน้ำเพื่อส่งมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ชาวปาเลสไตน์ทั้งหลาย
แต่ทว่าการสกัดไม่ได้เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางแต่ทว่าเกิดขึ้นในน่านน้ำสากลนอกชายฝั่งกรีซในยุโรปแทน
เทลอาวีฟในเวลาต่อมาเปิดเผยว่าได้นำนักเคลื่อนไหว 175 คนจากกองเรือบรรเทาทุกข์กาซา Global Sumud Flotilla หรือที่รู้จักในชื่อ Global Freedom Flotilla ที่มีเรือทั้งหมด 58 ลำเข้าร่วมพร้อมลูกเรือที่เป็นนักเคลื่อนไหวจาก 70 ประเทศทั่วโลก และในภายหลัง เคเชค และอาวีลาโดยนำตัวไปที่อิสราเอลเพื่อสอบปากคำ
แหล่งข่าวจากกระทรวงต่างประเทศสเปนเปิดเผยในวันอาทิตย์(3)ว่า กงสุลสเปนประจำกรุงเทลอาวีฟได้เข้าร่วมการพิจารณาของศาลในคดีอาบู เคเชค พร้อมเสริมต่อว่า พลเมืองแดนกระทิงดุถูกควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมาย
และการพิจารณาไต่สวนครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นในวันอังคาร(5) แหล่งข่าวกล่าวและเสริมต่อ “รัฐบาลสเปนเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาเป็นอิสระทันที”
ขณะที่กลุ่มสิทธิได้กล่าวว่า นักเคลื่อนไหวบราซิลได้บอกทีมทนายว่า เขาโดนทำร้ายอย่างทารุณเมื่อเรือโดนอิสราเอลสกัดวันพฤหัสบดี(30 เม.ย) พร้อมเสริมว่า เขาโดนลากไปตามพื้นในสภาพที่คว่ำหน้าและโดนทำร้ายอย่างป่าเถื่อนถึงขั้นหมดสติถึง 2 ครั้ง
และเมื่อเดินทางมาถึงอิสราเอล อาวีลากล่าวว่า เขาถูกขังเดี่ยวในสภาพโดนผูกตา
กลุ่มสิทธิเปิดเผยว่า นักเคลื่อนไหวทั้งสองยังคงประท้วงด้วยการอดอาหารต่อการควบคุมตัวไม่เป็นธรรมและการโดนปฎิบัติอย่างผิดมนุษย์
แต่ทว่ากระทรวงต่างประเทศอิสราเอลชี้ว่า นักเคลื่อนไหวทั้งสองเกี่ยวข้องกับองค์กรที่โดนกระทรวงการคลังสหรัฐฯคว่ำบาตร โดยสหรัฐฯกล่าวหาว่า องค์กรการประชุมยอดนิยมเพื่อชาวปาเลสไตน์ต่างแดน PCPA (the Popular Conference for Palestinians Abroad) นี้กระทำเป็นตัวแทนเพื่อกลุ่มติดอาวุธฮามาสของกาซา
ซึ่งในวันศุกร์(1)หลังมีการเปิดเผยไปทั่วว่าทั้งคู่โดนนำตัวไปอิสราเอลเพื่อสอบปากคำ สเปนและบราซิลได้ออกแถลงการณ์ร่วมประณามการกระทำของเทลอาวีฟว่า “ลักพาตัวพลเมืองของชาติพวกเขาในน่านน้ำสากลโดยฝีมือของรัฐบาลอิสราเอล พร้อมกันนั้นเรียกร้องให้เทลอาวีฟปล่อยตัวพลเมืองของตนออกมาทันที
โดยชี้ว่าเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่อิสราเอลนอกอำนาจเขตอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนี้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่อาจนำขึ้นฟ้องต่อศาลระหว่างประเทศและอาจเป็นคดีอาญาสภายใต้กฎหมายสเปนและบราซิล
ซึ่งในการปราศรัยทางการเมืองวันเสาร์(2) นายกรัฐมนตรีแดนกระทิงดุ เปโดร ซานเชซ ได้ออกมาประณามการควบคุมตัวอาบู เคเชคและอาวีลา พร้อมฝากข้อความไปยังผู้นำอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ด้วยว่า สเปนพร้อมจะปกป้องพลเมืองตัวเองเสมอ และปกป้องกฎหมายระหว่างประเทศ และสเปนต้องการให้ปล่อยตัวพลเมืองสเปนที่ถูกลักพาตัวอย่างผิดกฎหมายโดยรัฐบาลเทลอาวีฟ