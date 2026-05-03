เจ็บหนัก!CNNเผยอิหร่านถล่มที่ตั้งทหารสหรัฐฯ16ฐานทั่วตอ.กลาง บางแห่งแทบใช้งานไม่ได้แล้ว

อิหร่านและพันธมิตรโจมตีที่ตั้งทางทหารของสหรัฐฯ อย่างน้อยๆ 16 แห่งใน 8 ประเทศทั่วตะวันออกกลาง ในความขัดแย้งทางทหารล่าสุด ทำให้บางส่วนในนั้นแทบใช้งานไม่ได้แล้ว ตามรายงานของซีเอ็นเอ็นอ้างอิงแหล่งข่าวในวันศุกร์(1พ.ค.)
รายงานอ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียมและคำสัมภาษณ์ของแหล่งข่าวจากทั้งสหรัฐฯและบรรดาชาติในอ่าวอาหรับ พร้อมระบุว่าที่ตั้งทางทหารเหล่านั้น คิดเป็นส่วนใหญ่ของที่มั่นทางทหารทั้งหมดของอเมริกาในภูมิภาค
"มีการประเมินในหลายแง่มุม" แหล่งข่าวระบุ "จากมุมมองที่น่าทึ่ง ถึงพวกผู้นำที่กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม สืบเนื่องจากผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ที่ฐานที่พวกมันมอบแก่เรา แต่ที่ตั้งเกือบทั้งหมดถูกทำลายและจำเป็นต้องปิดตาย"
ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายหลักของอิหร่าน มีทั้งระบบเรดาร์ล้ำสมัย ระบบสื่อสารและอากาศยาน ทรัพย์สินเหล่านั้นจำนวนมากมีราคาแพงและยากที่จะจัดหาทดแทน
"เป็นที่น่าสังเกตว่าพวกเขาได้ระบุว่าที่ตั้งเหล่านั้นเป็นเป้าหมายที่คุ้มค่าที่สุดที่จะโจมตี" แหล่วข่าวกล่าว "ระบบเรดาร์ของเรา เป็นทรัพยากรที่แพงที่สุดและมีอย่างจำกัดที่สุดในภูมิภาค"
เมื่อวันพุธ(29เม.ย.) จูลส์ เฮิร์สท เจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการกองทัพสภาผู้แทนราษฎรว่า จนถึงตอนนี้อเมริกาใช้ทุนในการทำสงครามกับอิหร่านไปแล้วราว 25,000 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบอกกับซีเอ็นเอ็นว่า ตัวเลขที่แท้จริงอาจเฉียดใกล้ 40,000 ล้านดอลลาร์และ 50,000 ล้านดอลลาร์
ปัจจุบันสงครามหยุดชะงักและยังคงมีความพยายามยุติความขัดแย้งอย่างถาวร อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในวันศุกร์(1พ.ค.) ว่าอิหร่านไม่ยอมทำตามข้อตกลงตามที่เราต้องการ
