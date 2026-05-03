เอามารบกับไทย?กัมพูชารุดปัดข่าวลือ เสนอกม.ใช้สมาชิกแก๊งอาชญากรรม'เป็นทหารแนวหน้า'

นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ชี้แจงว่าไม่มีความเคลื่อนไหวลักษณะดังกล่าวใดๆ หลังมีข่าวลือแพร่สะพัดว่ากำลังมีร่างกฎหมายใหม่ ซึ่งจะเปิดทางให้ใช้สมาชิกแก๊งอาชญากรรมที่ถูกควบคุมตัว เป็นทหารในแนวหน้า
ในวาระครบรอบ 140 ปีวันแรงงานสากลและครบรอบ 30 ปี ความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับท่าเรือปกครองตนเองสีหนุวิลล์ เมื่อวันศุกร์(1พ.ค.) ฮุน มาเนต ระบุคำชี้แจงครั้งนี้ มีเจตนาเพื่อขจัดความเข้าใจผิดๆของพวกนักวิเคราะห์ ที่มีต่อคำพูดของเขาก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับการส่งสมาชิกแก๊งอาชญากรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัว ไปยังพื้่นที่ต่างๆในแนวหน้า
อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าสมาชิกแก๊งอาชญากรรมเหล่านั้น อาจได้รับมอบหมายรับบทบาทสนับสนุนต่างๆ อย่างเช่นสร้างบังเกอร์คอนกรีดให้แก่กำลังพล
เมื่อวันที่ 26 เมษายน มาเน็ต เรียกร้องให้ รัฐมนตรียุติธรรม, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการกองทัพกัมพูชา ให้พิจารณาทบทวนกฎหมายต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อหาข้อสรุปว่าพวกสมาชิกแก๊งอาชญากรรมที่ถูกควบคุมนั้น สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์กับทหารแนวหน้าได้หรือไม่
กระนั้น มาเน็ต แก้ต่างว่าความเห็นของเขาถูกตีความผิด เขาเน้นย้ำว่า นอกเหนือจากภารกิจต่างๆอย่างเช่นทำความสะอาดและดูแลสวนผักแล้ว สมาชิกแก๊งอาชญากรรมที่ถูกควบคุมตัวอาจถูกส่งเข้าช่วยเหลือในการสร้างบังเกอร์คอนกรีต
เขาเน้นย้ำว่า บุคคลทั้งหลายที่กระทำความผิดทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรม ต้องรับโทษภายใต้กฎหมายต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งผ่านการให้การศึกษาแก้ไขหรือการคุมขัง
"ถ้ากฎหมายอนุญาต พวกสมาชิกแก๊งควรถูกส่งไปยังชุมชนต่างๆในจังหวัดพระวิหารหรือจังหวัดตามแนวชายแดนอื่นๆ เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ทหาร" ฮุน มาเนต กล่าว "พวกเขาควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างที่มีจุดประสงค์รับใช้แนวหน้า แต่ไม่ใช่ถืออาวุธ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคำสั่งของกองกำลังแนวหน้าในอนาคต"
เพื่อรับประกันความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา ฮุน มาเนต เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ในเมืองหลวงและจังหวัดต่างๆ ยกระดับปราบปรามกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรม
รัฐมนตรียุติธรรมในวันที่ 29 เมษายน เป็นประธานการประชุมทบทวนกรอบกฎหมาย มาตรการควบคุมสำหรับผู้กระทำผิดเยาวชน มีเป้าหมายยกระดับจัดการกับประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็รับใช้ผลประโยชน์ของสังคมในวงกว้าง
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)