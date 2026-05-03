จบแบบไหน!อิหร่าน-สหรัฐฯยังคงสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อเสนอ แต่ทรัมป์ขู่ไม่หยุดจะกลับมาโจมตีกันอีกรอบ

ฟาร์สนิวส์ สื่อมวลชนของอิหร่าน อ้างแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ รายงานว่าเตหะรานและวอชิงตันยังคงมีการแลกเปลี่ยนสารกันตลอดผ่านคนกลางอย่างปากีสถาน และอิหร่านได้ส่งข้อเสนอตอบกลับ 14 ข้อกลับไปยังอเมริกาในกรอบการทำงานสำหรับยุติสงคราม ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งเสียงคำรามจะกลับมาโจมตีอีกรอบ ถ้าเตหะรานทำตัวไม่เหมาะสม
รายงานของฟาร์สนิวส์ อ้างอิงแหล่งข่าวระบุว่า อิหร่าน ได้ยื่นร่างข้อเสนอตอบกลับข้อเสนอ 9 ข้อจากสหรัฐฯ และเน้นย้ำเส้นตายของเตหะราน พร้อมกับนำเสนอโร้ดแมปที่ชัดเจน สำหรับยุติสงครามที่เกิดจากการบีบบังคับ
สำนักข่าวฟาร์สนิวส์ ระบุว่าสารดังกล่าวได้ส่งผ่านคนกลาง หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการตัดสินใจตามปกติภายในสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องในระบบการปกครองของอิหร่าน และได้รับการอนุมัติที่จำเป็น
ในรายงานยังบ่งชี้ให้เห็นว่าการดำเนินการทางการทูตผ่านปากีสถานยังคงเดินหน้าต่อไป แม้อิหร่านไร้ซึ่งความไว้วางใจต่อสหรัฐฯ สะท้อนถึงความจริงจังและความเชื่อมั่นของเตหะราน ที่มีต่อการเสาะแสวงหาสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศชาติ ในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับวอชิงตัน
ส่วนสำนักข่าวทาสนิม อ้างแหล่งข่าว รายงานคล้ายกันว่า อิหร่านได้ส่งข้อเสนตอบกลับผ่านคนกลางอย่างปากีสถาน เกี่ยวกับข้อเสนอ 9 ข้อของสหรัฐฯ และการตอบกลับของเตหะราน มุ่งเน้นให้ความสำคัญในประเด็นยุติสงครามโดยสมบูรณ์
แหล่งข่าวเปิดเผยกับทาสนิม ว่าข้อเสนอของวอชิงตันเรียกร้องให้หยุดยิงเป็นเวลา 2 เดือน แต่อิหร่านยืนกรานวาทุกประเด็นหลักๆจำเป็นต้องได้รับการคลี่คลายภายใน 30 วัน เน้นย้ำถึงความต้องการให้มุ่งเน้นยุติความขัดแย้งอย่างครอบคลุม ไม่ใช่แต่เป็นการขยายเวลาหยุดยิงชั่วคราว
ข้อเสนอของอิหร่านเรียกร้องการรับประกันว่าจะไม่มีการรุกรานทางทหารอีกในอนาคต ถอนกำลังพลอเมริกาออกจากพื้นที่ต่างๆใกล้เคียงกับอิหร่าน ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเล ปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่อายัดไว้ และจ่ายค่าชดใช้ นอกจากนี้แล้วพวกเขายังเรียกร้องให้ยุติสงตรามในทุกแนวหน้า ในนั้นรวมถึงเลบานอน เช่นเดียวกับจัดตั้งกลไกใหม่สำหรับบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันเสาร์(2 พ.ค.) บอกว่าเขาได้รับแจ้งเกี่ยวกับแนวคิดข้อตกลงกับอิหร่านแล้ว แต่กำลังรอฟังถ้อยคำที่ชัดเจนอยู่ พร้อมเตือนว่ายังคงมีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเปิดฉากโจมตีเล่นงานอิหร่านอีกรอบ ถ้าเตหะรานมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยในวันเสาร์(2 พ.ค.) ว่าจนถึงตอนนี้ ทรัมป์ ยังคงปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่าน เกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยุติมาตรการของสหรัฐฯที่ปิดล้อมท่าเรืออิหร่านในเบื้องต้น แล้วค่อยมาคุยในประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของเตหะรานในภายหลัง
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านก่อนขึ้นเครื่องไปไมอามี ทรัมป์ ตอบว่า "พวกเขาบอกกับผมเกี่ยวกับแนวคิดของข้อตกลง เวลานี้พวกเขาจะมอบถ้อยคำที่ชัดเจนกับผม" ต่อมาปธน.สหรัฐฯ โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ บอกว่าตนเองจินตนาการไม่ออกกรณีที่จะยอมรับข้อเสนอดังกล่าว และในข้อเสนอนั้น อิหร่าน ไม่ชดใช้มากพอสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำลงไป
ครั้งที่ถูกถามว่าเขาจะกลับมาโจมตีอิหร่านหรือไม่ ทรัมป์ ตอบว่า "ผมไม่อยากพูดแบบนั้น ผมหมายความว่า ผมไม่สามารถบอกกับผู้สื่อข่าวได้ ถ้าพวกเขามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ถ้าพวกเขาทำอะไรบางอย่างแย่ๆ ถึงตอนนั้นเราจะได้เห็นกัน แต่มีความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้น"
(ที่มา:อัลมายาดีน/รอยเตอร์)