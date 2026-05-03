พิษศก.ไปถึงแล้ว!'สปิริต แอร์ไลน์ส'ของสหรัฐฯปิดกิจการ เป็นสายการบินแรกที่สังเวยสงครามอิหร่าน

สปิริต แอร์ไลน์ส สายการบินต้นทุนต่ำสัญชาติสหรัฐฯ ยุติปฏิบัติการต่างๆในวันเสาร์(2พ.ค.) ถือเป็นเหยื่อรายแรกในภาคอุตสาหกรรมการบินที่บาดเจ็บล้มตายอันเนื่องจากสงครามอิหร่าน หลังล้มเหลวในการหาเจ้าหนี้มาสนับสนุนแผนขอความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาล
การล้มครืนของสายการบินแห่งนี้ ซึ่งมีขึ้นตามหลังราคาเชื้อเพลิงเครื่องบินพุ่งเป็นเท่าตัวระหว่างสงครามอิหร่านที่ลากยาวนานาน 2 เดือน จะส่งผลกระทบกับตำแหน่งงานหลายพันอัตรา และก่อความผิดหวังแก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเสนอมอบความช่วยเหลือแก่สปิริต แอร์ไลน์ส จำนวน 500 ล้านดอลลาร์ แม้มีเสียงคัดค้านจากบรรดาที่ปรึกษาใกล้ชิดที่สุดของเขาและสมาชิกรีพับลิกันจำนวนมากในสภาคองเกรส
ไม่เคยมีสายการบินไหนของสหรัฐฯ ที่มีขนาดใหญ่กว่า สปิริต แอร์ไลน์ส ซึ่งครั้งหนึ่งคิดเป็นสัดส่วน 5% ของเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินสัญชาติอเมริกา ถูกชำระบัญชีในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา สปิริตช่วยให้ค่าโดยสารในตลาดต่างๆอยู่ในระดับต่ำลง ในขณะที่พวกเขาพยายามแข่งขันกับบรรดาคู่แข่งสายการบินหลักๆ
ที่ประชุมบอร์ดบริหารของสปิริต แอร์ไลน์ส จบลงโดยปราศจากข้อตกลงใดๆในการช่วยเหลือบริษัท แหล่งข่าวใกล้ชิดกับการประชุมเปิดเผยกับรอยเตอร์ในช่วงค่ำวันศุกร์(1พ.ค.) "เคราะห์ร้าย แม้มีความพยายามต่างๆนานาของบริษัท การดีดตัวขึ้นอย่างมากของราคาน้ำมันเร็วๆนี้และแรงกดดันอื่นๆที่มีต่อภาคธุรกิจ ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแนวโน้มทางการเงินของสปิริต" สายการบินสปิริต แอร์ไลน์ส ระบุในถ้อยแถลงที่แจ้งยุติการดำเนินงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ถ้อยแถลงระบุต่อว่าได้ยกเลิกทุกเที่ยวบิน และขอพวกผู้โดยสารอย่าได้เดินทางไปยังสนามบิน
ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ด้านการบิน Cirium พบว่าสายการบินสปิริต มีตารางการบินเที่ยวบินในประเทศ 4,119 เที่ยว ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 พฤษภาคม รวมทั้งสิ้น 809,638 ที่นั่ง
บรรดาสายการบินทั่้วโลกกำลังดิ้นรนรับมือกับราคาเชื้อเพลิงเครื่องบินที่พุ่งสูง นับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน ซึ่งก่อความปั่นป่วนแก่การขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ในวิกฤตอุตสาหกรรมการเดินทางทางอากาศครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่โรคระบาดใหญ่โควิด-19 ทั้งนี้สปิริตกำลังประสบปัญหาในการทำกำไรอยู่แล้ว ก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์ราคาน้ำมัน
ทรัมป์ กล่าวในวันศุกร์(1พ.ค.) ว่าทำเนียบขาวได้มอบข้อเสนอหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อเสนอช่วยเหลือสุดท้ายแก่สปิริตและบรรดาเจ้าหนี้ ตามหลังการเจรจาเข้าสู่ทางตัน เกี่ยวกับแพ็คเกจทางการเงิน 500 ล้านดอลาร์ ที่จะช่วยให้สายการบินแห่งนี้ยังคงดำเนินกิจการต่อไปได้ผ่านกระบวนการล้มละลาย "ถ้าเราสามารถช่วยพวกเขา เราจะทำ แต่เราต้องมาก่อน" ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าว "ถ้าเราทำได้ เราก็จะทำ แต่ก็ต่อเมื่อมันเป็นข้อตกลงที่ดีเท่านั้น"
การล้มครืนของสปิริต เน้นย้ำถึงผลที่ตามมาโดยไม่เจตนา จากการเปิดศึกสงครามกับอิหร่าน โดยวอชิงตัน "โดยทั่วไปแล้ว ผลกระทบของสงคราม ถ้าไม่สามารถควบคุมได้ มันเสี่ยงผลักให้ธุรกิจที่เปราะบางอื่นๆแขวนอยู่บนเส้นด้ายและสร้างภาระหนักอย่างยิ่งต่อครัวเรือนที่อ่อนแอและเศรษฐกิจไม่ต่างกัน" โมฮัมเมด อัล อีเรียน นักเศรษฐศาสตร์ระบุ
ฌอน อัดฟี รัฐมนตรีคมนาคมเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า เขาพยายามอย่างหนักเร่งเร้าให้สายการบินอื่นๆจำนวนมาก เข้าซื้อสปิริต แต่ไม่ได้ใครรับข้อเสนอ ขณะที่แหล่งข่าวเจ้าหนี้ที่ใกล้ชิดกับข้อตกลง ระบุเช่นกันว่า "รัฐบาลทรัมป์ทุ่มเทอย่างมากในความพยายามปกป้องสปิริต แต่แต่คุณไม่อาจกู้ชีพซากศพ"
(ที่มา:รอยเตอร์)