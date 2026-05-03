เซเลนสกีโดนลูกหลง!USแจ้งพวกชาติผู้สนับสนุนยูเครน จะส่งมอบอาวุธล่าช้าสืบเนื่องจากสงครามอิหร่าน

สหรัฐฯแจ้งเตือนไปยังหลายชาติยุโรป ในนั้นรวมถึงสหราชอาณาจักร โปแลนด์ ลิทัวเนียและเอสโตเนีย คาดหมายไว้ได้เลยว่าการส่งมอบอาวุธที่ผลิตโดยอเมริกาอาจล่าช้า สืบเนื่องจากสงครามกับอิร่านทำคลังอาวุธร่อยหรอ ตามรายงานของไฟแนนเชียลไทม์สในช่วงค่ำวันศุกร์(1 พ.ค.) อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดในประเด็นนี้
รายงานข่าวมีขึ้นในขณะที่ประธานธิบดีโดัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เริ่มส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์นาโตหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ ต่อกรณีที่ปฏิเสธสนับสนุนสงครามที่อเมริกาและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน
สหราชอาณาจักร, โปแลนด์และชาติต่างๆในแถบบอลติก เป็นหนึ่งในบรรดาผู้สนับสนุนตัวยงของยูเครน ในความขัดแย้งกับรัสเซีย
ขณะเดียวกันโปแลนด์และชาติต่างๆในแถบบอลติก ต้องพึ่งความช่วยเหลือด้านการทหารจากต่างชาติ ส่วนหนึ่งในสิ่งที่พวกเขาให้คำจำกัดความว่า การยกระดับความเข้มแข็งทางปีกตะวันออกของกลุ่ม อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เน้นน้ำว่าประเทศของเขาจะไม่โจมตีชาติสมาชิกหนึ่งใดของนาโต ยกเว้นแต่ถูกโจมตีก่อน
สื่อมวลชนหลายแห่งรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเพนตากอน ระบุว่า สหรัฐฯใช้ทุนทำสงครามในตะวันออกกลางไปแล้วราวๆ 25,000 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่วอชิงตันผลาญคลังแสงระเบิด ขีปนาวุธร่อนและตัวสกัดกั้นจนร่อยหรอ ยุทธการทางอากาศที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ล้มเหลวในการหยุดอิหร่านจากการโจมตีแก้แค้นด้วยขีปนาวุธและโดรนกามิกาเซ เล่นงานอิสราเอลและเหล่าชาติอาหรับ อันเป็นที่ตั้งของฐานทัพอเมริกา
ที่ผ่านมา ทรัมป์ ออกมาโวยวายพวกผู้นำยุโรป ในนั้นรวมถึง ฟรีดริช แมร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี และ เปโดร ฐานเชซ นายกรัฐมนตรีสเปน ต่อกรณีที่ออกมาวิพากษ์จารณ์การทำสงครามกับอิหร่าน และปฏิเสธเข้าช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
"เราไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ ความช่วยเหลือเป็นศูนย์ จากนาโต คุณก็รู้ เราใช้จ่ายเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ไปกับนาโต แต่เราไม่ได้รับความช่วยเหลือ เราไม่ต้องการมัน เราไม่ได้รับมัน" ทรัมป์ กล่าวถึงนาโตอีกรอบ ระหว่างปราศรัยในฟลอริดาในวันศุกร์(1พ.ค.) พร้อมให้คำจำกัดความนาโตว่าเป็น "เสือกระดาษ" และปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่าสหรัฐฯจะไม่ชนะในสงครามกับอิหร่าน โดยชี้ว่าคำกล่าวอ้างดังกล่าวคือการ "ทรยศชาติ"
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)