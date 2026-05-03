ไม่ง้อเหมือนกัน!เยอรมนีเชื่อสหรัฐฯถอนทหาร จะกระตุ้นให้ยุโรปยกระดับป้องกันตนเอง

แผนของสหรัฐฯในการถอนกำลังพลอเมริกา 5,000 นายออกจากเยอรมนี จะกระตุ้นให้ยุโรปยกระดับความเข้มแข็งด้านการป้องกันตนเอง จากความเห็นของบอริส พิสโตริอุส รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีในวันเสาร์(2 พ.ค.)
เพนตากอนประกาศถอนกำลังออกจากเยอรมนี ฐานทัพในยุโรปใหญ่สุดของพวกเขา เมื่อวันศุกร์(1 พ.ค.) ท่ามกลางความแตกร้าวเกี่ยวกับสงครามอิหร่าน และความไม่ลงรอยเกี่ยวกับมาตรการรีดภาษี ที่โหมกระพือความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชาติ
รายงานของรอยเตอร์ระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวก่อความเสียหายอีกครั้งแก่เบอร์ลิน ซึ่งผลักดันให้มีการป้องปรามอันทรงพลังงานต้านทานรัสเซีย หลังจากแผนการหนึ่งในยุคของประธานาธิบดีโจไบเดน ในการประจำการกองพลขีปนาวุธพิสัยไกลโทมาฮอว์ก ในเยอรมนี ถูกยกเลิกไปแล้วเช่นกัน
ในส่วนของสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯ อย่าง โร เจอร์ วิคเกอร์ วุฒิสมาชิกรีพับลิกัน และ ไมค์ โรเจอร์ส สภาผู้แทนราษฏรจากพรรคเดโมแครค ประธานคณะกรรมาธิการทหารของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฏตามลำดับ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "กังวลอย่างยิ่ง" และบอกว่าไม่ควรถอนทหารออกจากยุโรป
"การลดกำลังทหารของอเมริกาในยุโรปก่อนกำหนด ก่อนที่ศักยภาพเหล่านั้นจะพร้อมอย่างเต็มที่ เสี่ยงบ่อนทำลายการป้องปรามและส่งสัญญาณผิดไปยังประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งสหรัฐฯ" พวกเขาระบุในถ้อยแถลงร่วม
พิสโตริอุส กล่าวว่าการถอนตัวบางส่วนเป็นไปตามความคาดหมายและจะส่งผลกระทบต่อทหารเกือบ 40,000 นายของสหรัฐฯ ที่ประจำการอยู่ในเยอรมนี ในปัจจุบัน "เรายุโรป จำเป็นต้องแบกรับความรับผิดชอบความมั่นคงของตนเองมากขึ้น" เขากล่าว พร้อมระบุ "เยอรมนีอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องในการขยายกองทัพ เร่งรัดการจัดซื้อทางทหารและสร้างโครงสร้างพื้นฐาน"
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เรียกร้องลดประจำการทางทหารในเยอรมนี ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยแรกและเน้นย้ำเสียงเรียกร้องให้ยุโรปแบกรับความรับผิดชอบมากขึ้นด้านการป้องกันตนเอง อย่างไรก็ตามเขาส่งเสียงขู่หนักหน่วงขึ้นในสัปดาดห์นี้ หลังโต้เถียงกับ ฟรีดริช เมร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ซึ่งคำถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของวอชิงตันในตะวันออกกลาง
เพนตากอนคาดหมายว่าการถอนทหารจะเสร็จสิ้นในช่วง 6 ถึง 12 เดือนข้างหน้า แต่ไม่ได้บอกว่าจะครอบคลุมถึงฐานทัพใดบ้าง หรือกำลังพลเหล่านั้นจะกับสู่สหรัฐฯ หรือถูกส่งไปประจำการในชาติอื่นภายในยุโรป หรือที่อื่นๆ
โฆษกรายหนึ่งของนาโตบอกว่าพันธมิตรทหารแห่งนี้กำลังทำงานร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดของการตัดสินใจดังกล่าว
แผนการของเพนตากอนถือเป็นความเสียหายครั้งล่าสุดที่เยอรมนีได้รับจากวอชิงตัน หลังจาก ทรัมป์ กล่าวว่าพวกเขาจะยกระดับรีดภาษีรถยนต์นำเข้าจากอียูเป็น 25% กล่าวหาอียูไม่ยึดถือข้อตกลงการค้า ความเคลื่อนไหวที่เสี่ยงก่อความเสียหายแก่เศรษฐกิจเยอรมนีหลายพันล้านดอลลาร์
(ที่้มา:รอยเตอร์)